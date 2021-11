Zeman je znovu v nemocnici, nakazil se koronavirem. Jmenování nového premiéra odkládá

Prezidenta Miloše Zemana převezla sanitka z Lán zpět do nemocnice kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Příznaky nemoci covid-19 hlava státu nemá. V domácím ošetření zůstal prezident jen pár hodin. Z Ústřední vojenské nemocnice byl ve čtvrtek ráno propuštěn, hospitalizován zde byl od 10. října.

Sanitka s prezidentem Milošem Zemanem před půl osmou večer dorazila do Ústřední vojenské nemocnice, doprovázelo ji několik vozů ochranné služby a policie. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že se Zeman koronavirem skutečně nakazil. Nedávno přitom obdržel třetí dávku vakcíny.

"Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem Miroslavem Zavoralem bylo rozhodnuto o převozu pacienta zpět do Ústřední vojenské nemocnice v Praze za účelem řešení této situace," uvedl Ovčáček v prohlášení pro média.

Podle něj po dobu léčby pozastaví Zeman svůj program a Petra Fialu (ODS) novým premiérem v pátek nejmenuje. V čele země tak bude dál pokračovat kabinet Andreje Babiše (ANO) v demisi.

Ředitel vojenské nemocnice a ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral serveru Seznam Zprávy řekl, že nechal Zemana otestovat kvůli rizikovému kontaktu. Dodal, že šlo o "kontakt pracovníka z Lán". V nemocnici by měli lékaři prezidentovi podat monoklonální látky. Ty mohou pacienti dostávat v infuzích, zabránit by měly těžkému průběhu nemoci.

Do Střešovic se Zeman vrátil jen pár hodin po propuštění, od října tu strávil 46 nocí. Vedení ústavu mu doporučilo další setrvání v péči lékařů, vzhledem ke zlepšení zdravotního stavu ale respektovalo jeho rozhodnutí odjet do Lán. Péči předalo do rukou všeobecných sester ze společnosti Senior Home Group. Šéf prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima ve čtvrtek odpoledne potvrdil, že Miloš Zeman opustil nemocnici na vlastní přání.

V Lánech chtěl Zeman jmenovat Fialu premiérem a od počátku příštího týdne se měl začít scházet s kandidáty na ministry. Předseda ODS se svým týmem čeká na jmenování poté, co se koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN dohodly po vítězství v říjnových volbách na složení nového kabinetu.

Zeman byl v nemocnici od 10. října s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má hlava státu chronické jaterní onemocnění. Naznačil, že to je cirhóza. Původně byl prezident hospitalizován na oddělení intenzivní péče, později byl přemístěn na rehabilitační oddělení a pak na lůžko dlouhodobé péče.