Prezident Pavel představil svůj portrét i známku. Budou v deseti různých barvách

Poštovní známka s portrétem prezidenta Petra Pavla je na světě. Představil ji sám prezident ve středu dopoledne na tiskové konferenci na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Učinil tak krátce po debatě se studenty, které se vůbec poprvé zúčastnil se svou manželkou Evou. Spolu se známkou vznikl i oficiální portrét prezidenta a prezidentského páru.

Když Petr Pavel dostal letos v lednu po svém zvolení prezidentem otázku, zda bude mít svou poštovní známku, odmítal to. "Byl bych asi nejraději, kdyby k jejich pořízení dojít nemuselo. Dokonce bych byl i pro to, aby tomu tak nebylo," uvedl Pavel. Vypadalo to skutečně tak, že známka nevznikne, protože Česká pošta oznámila, že bude rozhodnutí prezidenta respektovat.

Jenže následovala veřejná debata nad jeho postojem a on nakonec názor změnil. Už v únoru oznámil, že se připravuje na focení právě na poštovní známku. Jak přiznal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, přiměl ho k tomu předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Dostala mě jedna SMS, kterou jsem dostal. Jak pípla, žena to zkontrolovala, zjistila, že je to bezpečné, že je od chlapa. Říkala: Píše ti nějaký Bartoš. Zjistil jsem, že to je Ivan Bartoš. Napsal mi, že to nemůžu udělat sběratelům známek a že se za ně přimlouvá. Říkal jsem si, že dredům se nedá odolat, takže známky asi budou," vysvětloval Pavel.

Od slov už bylo jen kousek k realizaci, jejíž výsledek byl poprvé k vidění právě třetí květnový den. K představení známky přitom došlo zcela nečekaně a neohlášeně. Prezidentská kancelář oznámila tiskovou konferenci, aniž by bylo jasné, co na ní zazní. Zejména když prezident Pavel pořádá tiskové konference poměrně často a vyjadřuje se k nim nejen k aktuálním tématům, ale také k čemukoliv, na co se ho novináři zeptají.

Video: Prezident Pavel představil svůj oficiální portrét, známku i portrét prezidentského páru