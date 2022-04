"Najděte Zemana a sundejte ho." Školy odstraňují ze tříd poslední fotky prezidenta

Prezident Miloš Zeman na konci března udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl pravomocně odsouzen k tříletému vězení za manipulaci dvousetmilionové veřejné zakázky. Pro některé školy to byl poslední impulz k tomu, aby ze tříd portréty prezidenta odstranily. Například v Olomouckém kraji je k tomu vyzval náměstek pro školství. Aktuálně.cz zjišťovalo, jak školy reagovaly.

"Ve spontánní reakci jsem poprosil ředitele našich škol na území Olomouckého kraje, aby sundali fotky člověka, který podle mě opravdu nemá právo viset na zdech našich tříd," říká náměstek pro školství v Olomouckém kraji Aleš Jakubec (Spojenci) pro Aktuálně.cz.

Odezva na jeho prosbu byla podle něj smíšená. Kromě pozitivních reakcí vyvolala i několik negativních. "Ty jsou většinou anonymní, například od falešných profilů na Facebooku, kde jsem to zveřejnil. Byly až velice sprosté," popisuje Jakubec. Část škol v kraji se ale skutečně rozhodla portréty odstranit. Podle Jakubce jde například o Gymnázium Hejčín v Olomouci či Střední průmyslovou školu v Jeseníku.

Na olomouckém gymnáziu měli podle jeho ředitele Karla Goše ve třídách celkem 16 portrétů Miloše Zemana. Prosba náměstka podle něj byla pouze jedním z podnětů. "Ve třídách by mělo být něco, co lidi spojuje," podotýká ředitel. Škola zvažuje nahradit Zemana za státní znak, znak Olomouckého kraje či podobenku "učitele národů" Jana Amose Komenského. K tradici prezidentských portrétů se škola už nevrátí, považuje je za přežitek.

Druhou školou, která na prosbu ihned zareagovala, byla Střední průmyslová škola v Jeseníku, na té měli fotografie Miloše Zemana ve dvou maturitních třídách. "Na základě prosby jsem dal příkaz, ať zaměstnanci najdou, jestli tu máme ještě nějakého Zemana, a sundají ho," popisuje ředitel školy Jiří Viterna. Také tady prezidenta nahradí buď státním znakem, nebo portrétem Komenského. "Rozhodně už do tříd nebudeme dávat žádného státníka," zdůrazňuje Viterna.

Podle ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické v Olomouci Josefa Koláře je to odpovídající reakce na kroky prezidenta. "Výzvu radního chápu. Nechápu ředitele, kteří k tomuto kroku potřebují impulz shůry," říká ředitel gymnázia v Ústí nad Labem Alfréd Dytrt.

Havla vyvěšovali studenti sami, na Zemana se dívat nechtěli

Mnoho dalších oslovených škol však uvedlo, že fotka Zemana už u nich nevisí delší dobu. Dosud zůstával na gymnáziu v Kojetíně. "Po různých excesech hlavy státu jsme jejich původní počet omezili na třetinu," říká ředitelka gymnázia Květoslava Švédová. Po omilostnění Miloše Baláka ale sundali i zbývající třetinu portrétů.

Podle ředitele pražského Gymnázia Nad Alejí Jiřího Bendy portrét prezidenta Václava Havla vyvěšovali studenti a učitelé sami od sebe. Fotografii Václava Klause měli jen ve třech kusech, pouze do maturitních tříd. A snímek Miloše Zemana nemají žádný. "Po jeho zvolení přišli studenti se žádostí, aby se na něj nemuseli při maturitách dívat," líčí Benda. Škola místo obrazů koupila státní znak.

Jeden portrét Václava Havla "na památku" mají také na pražské Střední uměleckoprůmyslové škole, sdělila zástupkyně ředitele Jitka Mrázková. Na pražské Střední odborné škole pedagogické podle jejího ředitele Pavla Žďárského visí snímek prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, a to pouze v ředitelně. Na Střední škole řemeslné v Jaroměři mají Jana Amose Komenského. "Vzdělávání na naší škole je založeno na tradicích," vysvětluje zástupce ředitele Miloš Tichý.

Někde už Zemanův portrét dávno sundali

Města a obce, které zřizují základní školy, rozhodnutí obvykle ponechávají na vedení škol. "Pokud se ředitelé, ať už nyní nebo dříve, rozhodli obraz prezidenta nemít ve třídách vyvěšený, je to jejich svobodné rozhodnutí," říká mluvčí znojemského magistrátu Soňa Bystřická.

"Předpokládám, že ředitelky a ředitelé škol, které zřizuje město Louny, mají vkus, a pokud jim ve třídách visel inženýr Zeman, sjednají po zmíněném pohoršujícím udělení milosti nápravu i bez výzvy starosty města," doplňuje lounský starosta Pavel Janda (TOP 09).

I z reakcí dalších měst vyplývá, že v mnoha základních školách už prezidentův portrét nevisí. "Jsem si jist, že školy v Praze portrét prezidenta Zemana sundaly ve třídách už dávno," uvádí starosta Prahy 7 a pražský zastupitel Jan Čižinský.

Portrét nemají ani ve třídách v jihlavských základních školách. "Je názorem některých ředitelů našich škol, že pan Zeman už dávno není náš prezident," říká mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Připomíná ale, že jde o svobodné rozhodnutí vedení školy. Někde tak například mají obraz pouze v ředitelně, ale ne ve třídách.

Podle informací z městských úřadů nevisí portréty prezidenta ve většině škol například v Náchodě, Říčanech, Velkém Meziříčí, Vrchlabí či Jaroměři. Obvykle už mnoho let. "Většina škol na území města nemá portrét prezidenta Zemana vůbec vyvěšen již od počátku, nemají tudíž co odstraňovat," říká mluvčí Nového Jičína Radka Cahlíková.

Portrét státníka je tradice, ne povinnost

Některá oslovená města také upozornila na to, že vyvěšování portrétu hlavy státu ve škole je pouze zvyk, nikoli povinnost. "Umístění obrazu prezidenta republiky ve školní třídě žádná legislativa neupravuje, a je tedy věcí zřizovatelů či ředitelů škol, zda tak učiní," potvrzuje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Náměstek pro školství Jakubec připomíná, že jde o pozůstatek rakousko-uherské tradice. "Děcka se pořád dívala na někoho, koho si mají vážit a nepochybovat o jeho dobrých úmyslech a správných skutcích," popisuje. "V současné době ale jistota, že prezident bude slušným člověkem, u nás bohužel není," dodává.

Také ředitel pražského Gymnázia Nad Alejí Jiří Benda nebo šéf olomoucké průmyslové školy Josef Kolář označují portréty ve třídách za přežitek. "Je to podivný zůstatek minulosti," komentuje Benda.

Ředitelka kojetínského gymnázia se k tradici staví smířlivě. Ocenila, že výzva k odstranění portrétů byla jen žádostí, nařízení by považovala za nevhodné. "Žáci by měli tušit, kdo je v čele státu. A také je to svým způsobem součást výchovy k občanství," míní. Ani na její škole už ale podobizny prezidenta Zemana nejsou.

