Bez zmatků a přehledně: Kde budou Češi muset nosit roušky a koho se to netýká?

Veletočem, návratem koronaviru z prázdnin i "dobou covidovou", kdy se Češi každé ráno dozvědí, jaká pravidla budou platit. Tak nazývají lidé chaos okolo povinnosti nosit roušky od začátku září. V pondělí a středu oznámená opatření se totiž ve čtvrtek opět změnila. Roušky by nakonec měly být znovu povinné jen ve veřejné dopravě.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že od 1. září bude v Česku povinné zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. Ve středu pak uvedl, že se roušky vrátí také do restaurací a kadeřnictví i dalších služeb, do zdravotnických zařízení, kin a divadel.

Reakce veřejnosti i opozičních politiků byla silně negativní. Stejně jako na jaře kritizovali chaos a každodenní změny a úpravy opatření, aniž by pro to byl důvod. Připomněli také, že premiér Andrej Babiš počátkem června uvedl, že plošná opatření proti koronaviru se v Česku už nikdy zavádět nebudou.

Ve čtvrtek se Babiš sešel s Vojtěchem, zástupci hygieniků či armády a pravidla se opět zásadně změnila. "Byli jsme od vedení Chytré karantény ujištěni, že jsme schopni promptně reagovat a případně zasáhnout plošnými opatřeními," vysvětlil Vojtěch náhlé změny. Dodal, že v případě zhoršení epidemiologické situace by na přísných pravidlech trval a k úpravě nařízení se vrátí na konci září.

Nyní proto opět čelí kritice, že se vydávání opatření řídí především tím, jak na ně reaguje veřejnost, nikoli odbornými názory hygieniků. "Otázkou je, co je ideální opatření a co realita běžného života. Reagujeme proto tak, abychom reflektovali názory, které byly v posledních pár dnech často slyšet," uvedl ministr zdravotnictví na dotazy novinářů, proč už dnes neplatí stejná situace jako v pondělí. "Není to moje porážka," míní Vojtěch.

Babiš opatření podpořil, pak je kritizoval

Jednání Rady vlády pro zdravotní rizika se přitom premiér Babiš účastnil a podle Vojtěcha se celá rada na první verzi nařízení shodla. Premiér je přesto po nesouhlasu veřejnosti kritizoval.

Vadilo mu například, že si žáci podle nařízení vlády povinně roušky nasadí na chodbách či ve frontě na oběd, ve třídách už ale ne. Po čtvrteční změně to už ale neplatí - ve školách bude povinnost nosit roušky podle ministra zdravotnictví vázána na tzv. semafor. "Pokud nastane oranžová barva, budou nasazeny roušky tak, jak bylo plánováno původně," sdělil Vojtěch.

Podle ministra školství Roberta Plagy budou výsledky ze semaforu pro školy zveřejňovány vždy v pátek, aby se na opatření mohla připravit s předstihem, a to jednou 14 dní. Semafor se ale musí napřed upravit. "Probíhá změna jeho funkcí, abychom ho byli schopni v nové situaci řídit," vysvětlil generál Petr Procházka, který velí Chytré karanténě.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) zpočátku obhajoval znovuzavedení povinnosti nosit roušky tím, že počty nakažených jsou vyšší než v uplynulých měsících. Lze proto podle něj čekat, že po začátku školního roku ještě porostou. Cílem podle něj byla také ochrana rizikových skupin. Dle hlavní hygieničky Jarmily Rážové nošení roušek snižuje riziko nákazy covidem-19 i pětinásobně.

Premiér se setkal také s provozovateli pražských divadel či zástupci Ligové fotbalové asociace. Jednal s nimi o možných výjimkách z nařízení, aby například celý divadelní sbor nemusel kvůli jednomu nakaženému zůstat v karanténě. Podobná opatření si totiž vyjednaly sportovní týmy. Podle producenta Oldřicha Lichtenberga z divadla Broadway jim úlevu Babiš nakonec slíbil.

O to uniknout vládním nařízením se ale snažili i další. Ohradil se proti nim například předseda výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček, podle nějž se jedná o větrané prostory, kde spolu nejsou lidé v dlouhém kontaktu. Nošení roušek by pak zákazníky mohla od nákupů odradit. Maloobchod ale podle něj zaměstnává deset procent lidí, a je tedy třeba pracovní místa neztratit.

Jaká pravidla budou od září platit?