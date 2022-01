Přehledně: Kolega se nakazil, kdy můžete zůstat v práci a kdy vás čeká karanténa?

Za pondělí a úterý firmy nahlásily 9098 zaměstnanců, kterým vyšel pozitivní antigenní test. Panují však zmatky ohledně povinných karantén či izolací pracovníků. Fakt, že se kolega nakazil, totiž ještě neznamená, že všichni z jeho kanceláře musí hned do karantény. Záleží na tom, zda si pozitivní člověk udělá kontrolní PCR test, a také na tom, v jak úzkém kontaktu s ním ostatní kolegové byli.

V případě, že kolegovi vyjde pozitivní antigenní test v práci, odchází do karantény. Ta mu končí po pěti dnech nebo i dřív v případě, že mu následně vyjde kontrolní negativní PCR test. V takovém případě nikdo další z jeho okolí do karantény nemusí. Pokud však nákazu potvrdí i PCR test, do karantény musí také kolegové nakaženého. Ne však všichni.

Izolovat se musí ti, co s ním byli ve styku během dvou dnů před provedením testu a kteří s ním byli v kontaktu bez respirátoru, déle než pět minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru. Pokud například kolegové nakaženého neměli respirátor, ale dodržovali větší vzdálenost, rozhodne o jejich karanténě hygiena.

"Pokud si kolega vzpomene, že jste se potkali a povídali si a uvede vás jako kontakt, dostanete SMS a sebetrasovací formulář. Když si na vás nevzpomene, nikdo se o vás nedozví. Pokud si vzpomenete vy, můžete zavolat na krajskou hygienu a poradit se, ale vzhledem k obsazeným telefonům je lepší napsat e-mail uvedený na webu," popisuje ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.



Kolegové, kteří po kontaktu s nakaženým odchází do pětidenní karantény, by měli sledovat, zda se u nich objeví nějaké příznaky nemoci. V případě, že příznaky nemají, zůstávají předepsaných pět dní v karanténě a pak se mohou vrátit do práce. Žádný dodatečný kontrolní test není potřeba.

Nicméně není možné, aby si pracovníci zkrátili karanténu negativním PCR testem, doma zůstávají pět dní v každém případě. Pokud se u nich během karantény objeví příznaky, musí jít na PCR test. Pokud vyjde pozitivně, začíná izolace v délce minimálně pěti dní - platí, že poslední dva dny musí být dotyčný bez příznaků. V případě negativního výsledku karanténa pokračuje, dokud nevyprší předepsaná pětidenní lhůta.

Výjimku z výše uvedených pravidel mají některé profesní skupiny, jako například zdravotníci či pracovníci v sociálních službách.