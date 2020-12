Před obchody se tvoří první fronty. Zatím ale vládne klid před odpolední špičkou

Před obchody v centru Prahy se odpoledne začaly tvořit první krátké fronty zákazníků. Situace ale zatím není nijak dramatická, s větším náporem obchodníci počítají v podvečerních hodinách a o víkendu. Sledujte záběry z centra Prahy z dnešního brzkého odpoledne.

V obchodech stále platí limit 15 metrů čtverečních prodejní plochy pro jednoho zákazníka, musí se držet dvoumetrové rozestupy a u vstupu by si lidé měli dezinfikovat ruce. Obchody s jiným než základním sortimentem se v Česku otevřely po šestitýdenní pauze.

Že zákazníků v obchodech je zatím více než obvykle, ale situace není nijak dramatická, potvrdil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten byl dopoledne na návštěvě obchodního domu Ikea na pražském Zličíně.

Podle něj bude klíčových následujících 10 až 14 dní a režim krátce před Vánoci. Pokud se situaci podaří mít pod kontrolou, bude to dobré. Velmi nepříjemné by podle něj bylo, pokud by se Česká republika musela v protiepidemickém systému vrátit ze současného třetího stupně rizika do přísnějšího čtvrtého. Ve čtvrté úrovni by opět většina podnikatelských činností nemohla fungovat.