Právo bránit sebe i jiné zbraní bude nově v Ústavě, doplní listinu základních práv

Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu, podle nichž zaměstnanci budou moci být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše ale rok, platí. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu, která to zavádí. Zaměstnavatelé zaplatí pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát firmám poskytne čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. O prezidentově podpisu novely o zaměstnanosti v pátek informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček.