Praha sebere soudcům část obecních bytů. Se svými platy si je nezaslouží, říká radní

Téměř padesátku městských bytů obývají za velmi výhodných podmínek bývalí i současní soudci a státní zástupci. To se nelíbí nové pražské koalici, která v pondělí schválila, že části z nich smlouvy neprodlouží. Těm, u kterých to nejde, začne alespoň zvedat nájem. Předseda Městského soudu v Praze se brání tím, že jde o historické smlouvy z doby, kdy byly platy soudců mizerné. V posledních pěti letech podle něj soud upřednostňuje už jen řadové zaměstnance s nízkými platy.

Město pronajímá soudům a zastupitelstvím 81 bytů, z toho 49 obývají bývalí či stávající soudci a státní zástupci. "Další část je obsazena zaměstnanci těchto institucí, kteří pobírají velmi malý plat. Těm kvótu snižovat nebudeme," říká radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Jde většinou o větší byty, kterých má Praha nedostatek a které by měly podle Zábranského namísto lidem s vysokým příjmem sloužit sociálně potřebným rodinám. Soudci a státní zástupci v bytech platí zpravidla nájemné 60 až 70 korun za metr čtvereční. Podle statistik developerské společnosti Trigema se přitom průměrné tržní nájemné v Praze pohybuje kolem 345 korun za metr čtvereční.

Přidělování obecních bytů soudcům má v Praze dlouhou tradici ještě z doby, kdy na trhu panovala jiná situace. "Vzniklo to v devadesátých letech, kdy byly platy soudců někde zatraceně jinde. A také proto, že tou dobou byl v Praze akutní nedostatek soudců a náklady na bydlení byly vysoké. Je to takový relikt doby," říká předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Dodává však, že minimálně za dobu, co je ve vedení instituce, tedy přibližně pět let, soud upřednostňuje žádosti zájemců z řad administrativních pracovníků a asistentů, jejichž nízké platy na bydlení v Praze skutečně nestačí. "Proto bychom neradi o byty přišli, abychom je mohli dále nabízet těmto lidem," říká Vávra.

"Zajišťování bytových potřeb státních zástupců a soudců má dlouholetou tradici upravenou nejpozději od roku 1970," potvrzuje mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Státní zastupitelství má podle něj k dispozici 34 bytů - 18 si pronajímají přímo státní zástupci a 16 administrativní pracovníci.

"Do budoucna má Městské státní zastupitelství v Praze zájem na tom, aby byly

byty obsazovány administrativními pracovníky jednotlivých státních zastupitelství nacházejících se v jeho obvodu, neboť pro tyto zaměstnance, kteří mají dlouhodobě podprůměrný výdělek, se jedná o benefit, který jim zajišťuje možnost řádného rodinného zázemí v dosahu práce," říká dále Cimbala s tím, že vedoucí státní zástupce Martin Erazím zároveň vyzval své kolegy, aby využívání městských bytů přehodnotili.

"Dotčení státní zástupci v naprosté většině uvedli, že jsou připravení jednat o zvyšování nájemného. Několik státních zástupců oznámilo, že služební

byty opustí a zajistí si bytové potřeby jiným způsobem," dodal Cimbala.

Část smluv nelze vypovědět, radní chtějí zvýšit nájem

Celý systém funguje tak, že se magistrát po uvolnění bytu obrátí na danou instituci, která má vlastní postupy, jak vybere vhodné kandidáty. "Zohledňujeme délku praxe i sociální poměry," říká Vávra.

Ze 49 dotčených bytů má jen 28 dvouleté smlouvy na dobu určitou, které se dosud automaticky prodlužovaly. Až letos a příští rok vyprší, město už je neobnoví. Starší smlouvy jsou však uzavřeny na dobu neurčitou a v jejich případě je situace složitější, protože pokud nájemník platí nájem, magistrát jej vypovědět nemůže. Podle Zábranského bude město tyto nájmy alespoň postupně zvyšovat. Podle nového občanského zákoníku je může zvednout o 20 procent v rozmezí tří let.

Na otázku, jestli nemůže Vávra soudce, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, přesvědčit, aby zvýhodněný nájem opustili, odpověděl, že mu to nepřísluší. "Já se do toho nechci plést. Moje úloha je v tom procesu taková, že se na mě magistrát občas obrátí s tím, abych někoho doporučil, a tak někoho podle nejlepšího svědomí doporučím. Jestli magistrát v bytech vybírá nízký nájem, je to problém magistrátu. Jak to čtu v médií, netýká se to navíc jen státních zaměstnanců," uzavřel Vávra a dodal, že soud při doporučování zájemců vůbec neví, kolik se v daném bytě bude platit nájemné.

Pirátská strana na fakt, že dobře placení právníci v Praze využívají byty za nájemné určené nízkopříjmovým skupinám, upozornila poprvé v roce 2017. Zábranský v minulosti také uvedl, že by rád postupně zvyšoval nájemné v dalších zhruba tří tisícovkách bytů, kde lidé platí nájmy hluboko pod tržní úrovní bez konkrétního důvodu. V pondělí dodal, že chce v druhé polovině ledna svolat také jednání ohledně dalšího postupu privatizací městských bytů.