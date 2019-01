Praha chce odebrat městské byty soudcům. Platí pětkrát nižší nájem, než je tržní cena

před 2 hodinami

Praha chce přestat poskytovat městské byty s výhodným nájemným soudcům a státním zástupcům. Momentálně jich mají k dispozici 81. V budoucnu by měly zůstat jen zaměstnancům soudu, pokud se vejdou do standardních podmínek pro pronájem městských bytů. Soudci a státní zástupci mají podle dřívějších vyjádření zástupců města dostatek financí, takže nepotřebují zvýhodněné nájemné. To má být určeno jen pro sociálně slabé či potřebné, ale relativně nízkopříjmové profese.

Změnu chtějí v pondělí projednat pražští radní. Podle materiálu město v současné době poskytuje 38 bytů soudům, z toho 28 je pronajato soudcům, osm zaměstnancům soudu a dva jsou prázdné. Státní zastupitelství mají k dispozici 43 bytů, z nichž 21 využívají státní zástupci a 22 zaměstnanci. Dohromady 21 z 81 bytů pronajatých soudcům a státním zástupcům mají smlouvy na neurčito, kde bude pro město problematické je vypovědět. Chce proto alespoň postupně zvyšovat nájem. V případě zbylých jednotek, které mají časově omezený nájem, ho v případě schválení dokumentu magistrát neprodlouží. U zaměstnanců bude při prodloužení postupovat podle standardních pravidel. Pirátská strana na fakt, že dobře placení právníci v Praze využívají byty za nájemné určené nízkopříjmovým skupinám, upozornila poprvé v roce 2017. Pirátský radní Adam Zábranský po letošních volbách uvedl, že chce tento stav změnit. Za 3000 městských bytů v Praze platí lidé moc málo, vadí pirátům. Nájmy zvednou číst článek Město podobné byty poskytuje za nájemné, které se pohybuje v rozmezí 60 a 120 korun za metr čtvereční. Developerská společnost Trigema v poslední statistice uvedla, že průměrné tržní nájemné bez poplatků v Praze ve třetím čtvrtletí loňského roku činilo 345 korun za metr čtvereční. Nejde o jediné historické smlouvy, které by radní Zábranský rád přehodnotil. Před časem uvedl, že ve zhruba tří tisícovkách městských bytů platí lidé nájmy hluboko pod tržní úrovní bez konkrétního důvodu. V plánu je proto postupné zvyšování nájmů. Výrazně zvýhodněné bydlení by se mělo do budoucna vztahovat jen na sociálně slabé skupiny nebo potřebné profese, jako jsou učitelé či zdravotníci. Razie proti Airbnb je v pořádku, jde o čistý byznys, říká politoložka Kateřina Smejkalová: Razie proti Airbnb je v pořádku, jde o čistý byznys, celá řada pronajímatelů nedodržuje zákonné povinnosti, říká politoložka Kateřina Smejkalová. | Video: Emma Smetana | 13:38