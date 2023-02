Nechtěli pro Svobodu můj hlas, nerozumím tomu, říká Marvanová. Spolu už s ní nepočítá

Na čtvrtečním jednání zastupitelstva se stal Bohuslav Svoboda z ODS pražským primátorem. Ruku pro něj však nezvedla Hana Kordová Marvanová, zvolená na stejné kandidátce. Její jméno není ani pod koaliční smlouvou, kterou podepsalo Spolu s Piráty a Starosty. "Ošidili se o můj hlas. Nerozumím tomu," řekla Marvanová pro Aktuálně.cz. V prosinci zabránila vzniku tiché koalice Spolu a ANO.

Proč jste nehlasovala pro to, aby se stal Bohuslav Svoboda primátorem?

Byla jsem ráda, že vznikla koalice na vládním půdorysu (Spolu, Piráti a STAN, pozn. red.). Přesně se naplnilo, co jsem navrhovala. Včetně toho, že všechny strany ustoupily. Po této stránce jsem byla spokojená. Sice jsem nebyla účastna jednání, ale i tak jsem byla připravená tu koalici podpořit.

Nakonec jste ji ale nepodpořila.

To se stalo až poté, co zástupci Spolu výslovně i koaličním partnerům sdělili, že si nepřejí, abych podepsala koaliční smlouvu, abych byla v koalici. I včera to zdůraznili na tiskové konferenci. Takže to bylo proto, že Spolu odmítlo, abych tu koalici podpořila. Nechtěla jsem proti vůli Spolu být součástí koalice, i když jsem členem klubu.

Takže to nemáme číst tak, že jste nechtěla, aby byl Svoboda primátorem?

To s tím vůbec nesouvisí. Před čtrnácti dny by mě vůbec nenapadlo, že si Spolu nebude přát, abych vznik koalice podpořila. Dozvěděla jsem se to až začátkem předchozího týdne od novinářů.

Nevnímáte to od nich jako podraz?

Takhle, oni se ošidili o ten hlas. Dokonce jej odmítli. Na mě se pak obraceli jejich koaliční partneři, že je to divné a jestli nemají trvat na tom, abych smlouvu připodepsala. Já sice za Spolu kandidovala, ale pokud si nepřejí, abych koalici podpořila, nemá to smysl. Nepodpořila jsem ani žádného náměstka, ani radního.

Dál se současnou koalicí hlasovat nebudete?

Ne, tak to není. Kandidovala jsem za program. Budu se řídit tím, co jsem slibovala lidem. Budu podporovat projekty, mnohé z nich, předpokládám, nová rada převezme. Budu hlídat, aby se řešilo dostupné bydlení, družstevní bydlení, regulace hazardu, audity dopravního podniku, podporovat Muzeum paměti. Když koalice bude realizovat program, za který jsem kandidovala, budu ty návrhy podporovat. Budu se rozhodovat podle toho, co je nejlepší pro Pražany, i když nejsem součástí koalice.

Řešila jste s koalicí Spolu, jestli vás třeba někdy přizvou na společná jednání?

Ne, oni dali najevo, že ne. Jeden člen klubu mi sdělil, že se mnou nechtějí jednat. Když někdo nechce získávat širší podporu, nemá to smysl. Nicméně budu hlasovat pro rozumné návrhy a doufám, že rada bude vládnout rozumně. Pak nebude vznikat žádný problém.

Rozumíte důvodům, kvůli kterým s vámi Spolu nepočítá?

Nerozumím tomu, proč nechtěli můj hlas. Na zastupitelstvu při vzniku rady se přece vždy shání každý hlas. Mohli mít hlas někoho, kdo byl připraven podpořit program, a vysloveně mě odmítli. Tomu nerozumím. Je to asi důsledek špatných vztahů, které by se ale podle mě neměly promítat do práce.

Šéf zastupitelského klubu Spolu Zdeněk Zajíček z ODS řekl, že pod koaliční smlouvou jsou podepsaní ti, u kterých mohou garantovat plnění závazků, které z ní vyplývají. Jinými slovy vám úplně nedůvěřují poté, co jste při minulém jednání zastupitelstva na poslední chvíli odmítla podpořit volbu pouze Svobody jako primátora, jak se na tom domluvila Spolu a ANO.

Já jsem to minule zachránila. Nebýt toho, bylo zvoleno nezákonné řešení. Ministerstvo vnitra připravilo změnu, která už je v legislativním procesu a podle které už příště nebude možné samostatně volit radu a samostatně primátora. Takže by se odhlasovalo něco, co by bylo nezákonné.

Udělala jsem to prostě dobře i z hlediska zákonnosti. Zažehnala jsem průšvih, kdy by vznikla právně a politicky neuvěřitelně složitá situace. Díky tomu se to odblokovalo a mohla se vytvořit tato koalice. Mohli se samozřejmě dohodnout dřív, už na podzim. Já ale říkám, lepší pozdě nežli později.

