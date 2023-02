Odbíhat musí na kliniku i do Bruselu. Polovina nových radních Prahy má i další funkce

Budoucí pražský primátor Bohuslav Svoboda zůstane zároveň také poslancem a šéfem kliniky, jeho náměstkyně Alexandra Udženija zvažuje dál být i starostkou Prahy 2 a Jiří Pospíšil chce stíhat jednání rady a zastupitelstva v Praze i práci europoslance v Bruselu a Štrasburku. V žádné předchozí radě hlavního města nehromadilo funkce tolik politiků, jako v té právě vznikající. Výjimkou jsou jen Piráti.

Poslanec, přednosta gynekologické kliniky, vysokoškolský pedagog a zanedlouho také primátor. Zástupci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátů a STAN dokončili koaliční smlouvu, podle níž se má do čela města po deseti letech vrátit 79letý Bohuslav Svoboda z ODS. A to přesto, že mu budoucí koaliční partneři z Pirátů opakovaně vytýkali kumulování funkcí.

Není jediným politikem ze Spolu, který bude sedět na více židlích. Jeho budoucí náměstkyně pro sociální věci, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija z ODS zvažuje, že bude funkci kombinovat s vedením padesátitisícové Prahy 2. Jiří Pospíšil z TOP 09 si zase od řízení pražské kultury a cestovního ruchu čas od času odskočí do Bruselu nebo Štrasburku plnit svůj mandát europoslance, potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Noví radní Michal Hroza (TOP 09) a Antonín Klecanda (STAN) zase budou mít "vedlejšák" ve svých městských částech. Hroza je místostarostou a radním pro majetek a kulturu v Praze 4, která je se 130 tisíci obyvateli největší částí města. Klecanda je starostou části Kolovraty a spadá pod něj školství, investice nebo evropské fondy.

Více významných funkcí najednou tak bude muset stíhat pět z jedenácti budoucích radních. Oslovení experti takovou situaci nepamatují. "Sám se divím tomu, jak si představují náměstci a radní, že budou své povinnosti zvládat. Není to jen otázka jejich duševních kapacit, ale vůbec fyzických možností a také toho, jak být na různých místech najednou. Přijde mi to zvláštní a nepoctivé k voličům," říká politolog Lukáš Jelínek.

Svobodův postoj k souběhu funkce poslance a primátora je známý dlouhodobě. Problém v něm nevidí. Naopak věří, že mu to umožní ve sněmovně prosazovat návrhy zákonů ve prospěch Prahy. "V okamžiku, kdy mám možnost ve sněmovně být, tak mohu výrazně pomoci prosazení těchto návrhů," sdělil dříve v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kumulace funkcí u téměř poloviny radních ale může mít podle expertů vliv na fungování rady, případně pak dalších institucí, ve kterých její členové zároveň působí. "Problémem spojeným s kumulací funkcí je samotná docházka na hlasování. Co bude dělat poslanec, když má jako starosta nebo primátor řídit ve městě zastupitelstvo?" podotýká politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink.

Peníze pošlu na útulky, tvrdí Pospíšil

Takovému problému může v budoucnu čelit právě Svoboda. Zatímco však jemu bude občasná cesta z magistrátu do sněmovny trvat pár minut, u budoucího náměstka pro kulturu a europoslance Jiřího Pospíšila to bude složitější. "V případě pana Pospíšila je to komplikováno vzdáleností i tím, že zároveň působí v čele soukromé nadace. Plnit jedno i druhé poslání je technicky neproveditelné," upozorňuje Jelínek.

Pospíšil se hájí tím, že si ponechá jen plat europoslance (zhruba 225 tisíc korun měsíčně), zatímco v pražské radě bude coby neuvolněný. "To znamená, že bych za to nebral plat, jen nějakou menší odměnu, což bych využil jako sponzorské dary útulkům a podobně," popsal pro Aktuálně.cz. Maximální možná výše odměny neuvolněného náměstka je podle zákona 84 208 korun měsíčně. Pokud by pracoval jako uvolněný, bral by přes 137 tisíc.

Na dotaz, jak bude pendlování mezi Bruselem či Štrasburkem a Prahou zvládat, Pospíšil odpověděl, že stejně jako jiní europoslanci, kteří jsou ve svých zemích aktivní v komunální politice. S kolegy z Bruselu navíc plánuje více komunikovat online. Z vedení Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových odejde. Nadace pobírá dotace od hlavního města a Pospíšil by se coby radní pro kulturu ocitl ve střetu zájmů.

"Příjmy od města jsou zlomek rozpočtu nadace, nějakých pět procent. Je to auditovaná instituce a vše musí být transparentní. Představa nějaké malé domů není vůbec možná. Nechci ale vyvolávat takový dojem a poškozovat nadaci možnou debatou," dodal Pospíšil. Řekl ale, že by mohl zůstat řadovým členem správní rady nadace, podle svých slov to nechá na posouzení ostatních radních.

Udženija řeší podobný problém jako Černochová

Politolog Jelínek považuje za srovnatelně problematické i případné působení Alexandry Udženija ve vedení Prahy 2 a na magistrátu. "V okamžiku, kdy máte být starostou městské části a zároveň náměstkem primátora, to jsou takové balíky úkolů, že si nedokážu představit, kdo by na to měl kapacitu. Bylo by logické, kdyby člověk, který se dostane do vyšší funkce, tu nižší složil, případně přijal jinou funkci na úrovni obce. Prostě se choval uměřeně lidským silám a rozumu," říká Jelínek.

Udženija připustila, že je ochotná jednat o tom, zda zůstane starostkou i poté, co se stane náměstkyní primátora. "Praha 2 je stabilní městská část a jako její starostka si ji přesně takto přeji i zachovat. Určitě nebudu přistupovat k žádným krokům, které bych předem nepředjednala a důkladně neprodiskutovala jak se stranickými kolegy, tak i s koaličními partnery," uvedla.

Její předchůdkyní na postu starostky byla nynější poslankyně a ministryně obrany Jana Černochová (ODS). I ona čelí kritice za kumulaci tří vysokých funkcí. Po vstupu do vlády v prosinci 2021 sice místo starostky přenechala Udženiji, ale zůstala neuvolněnou radní pro školství. I přes vládní angažmá, ve kterém musí mimo jiné řešit válku na Ukrajině, se loni na podzim do této funkce nechala zvolit znovu. Kritikům tehdy vzkázala, že všechny tři funkce bez potíží zvládá.

Místostarosta Prahy 4 Michal Hroza, který má být radním pro infrastrukturu, problém s kumulací funkcí vyřeší podobně jako Pospíšil. Vzdá se platu z jedné funkce, zatím neupřesnil z které.

Je to jejich odpovědnost, reagují Piráti

Antonín Klecanda, který má být radním pro školství, se po nástupu do funkce chce stát na přechodnou dobu neuvolněným starostou Kolovrat a naopak uvolnit místostarostu. "Toto období by mělo sloužit k tomu, abych funkci starosty zodpovědně předal, nebo jsme se rozhodli pro jiný model. Rozhodnutí není jen na mně, ale i na Sdružení nezávislých kandidátů Naše Kolovraty a na STAN," popsal.

Jedinou stranou, která ve vedení města nekumuluje funkce, zůstávají Piráti. Ti si hromadění postů sami zakazují ve svých vnitřních pravidlech. Ze stejných důvodů původně žádali, aby se Svoboda nestal primátorem, museli ale ustoupit.

Nyní prohlašují, že kumulace funkcí u jejich kolegů je pouze jejich problém. "Je to odpovědnost jednotlivých koaličních partnerů. Pro nás je zásadní, že naši politici tyto funkce nekumulují," řekl dosavadní primátor a budoucí první náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib v pondělí v Interview ČT24.

Video: Končící primátor Zdeněk Hřib o vyjednávání v Praze (4. 10. 2022)