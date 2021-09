Praha zvažuje zakáz venčení psů bez vodítka

V Praze vzniká vyhláška, která by prakticky zakázala volný pohyb psů na jakékoli zelené ploše na území Prahy. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Cílem je zabránit excesům, jako bylo letošní napadení dítěte na Petříně. Návrh vytvořil odbor ochrany prostředí pražského magistrátu, poté ho musí projednat rada a nakonec schválit i celé zastupitelstvo.

Zákaz venčení psů bez vodítka má podle autorů návrhu zabránit napadení lidí, letos na jaře například pes na pražském Petříně vážně pokousal čtyřletého chlapce, píšou v článku Seznam Zprávy.

„Osoba doprovázející psa ve veřejné zeleni je povinna vést psa na vodítku. Pes musí být veden na vodítku způsobem, aby vodítko nebránilo v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Volný pohyb psů bez vodítka je dovolen jen na plochách vyhrazených k tomuto účelu vlastníkem veřejné zeleně,“ píše se v návrhu.

Chystaný zákaz venčení psů bez vodítka se ukrývá v návrhu na novou verzi ‚obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.‘ Veřejně je nyní nedohledatelný - radnice ho vyvěsila jen na nezbytně nutnou dobu v rámci připomínkového řízení.

„Návrh vyhlášky prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením a zatím nebyl předložen k připomínkám veřejnosti,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nyní připomínky zapracovávají magistrátní úředníci, většinou jde o podněty od jednotlivých městských částí. Poté návrh musí projednat městská rada a nakonec schválit celé zastupitelstvo. Návrh vyhlášky počítá s platností od 1. října letošního roku. Podle radního pro životní prostředí Petra Hlubučka ji ale zastupitelstvo tak rychle schválit nestihne.

Ministerstvo chce, aby byly plochy pro volné venčení psů přímo uvedeny ve vyhlášce

Doslovně vzato je volné pobíhání psů ve „veřejné zeleni“ zakázané už teď. Jenže veřejnou zelení se rozumí přesně vymezený seznam pozemků. Značná část zelených ploch do této definice oficiálně nespadá, v katastru jsou vedené třeba jako orná půda či ostatní plocha. To je případ třeba části Centrálního parku na Chodově, kde psi volně pobíhat mohou.

Nový návrh vyhlášky ale stanoví, že se za ‚veřejnou zeleň‘ bude považovat jakýkoliv kousek zelené plochy na pozemcích hlavního města, tedy například včetně sídlištní zeleně či stromořadí. Volně vypustit psa by nově šlo pouze na místech, která k tomu město výslovně určí. Podle kritiků návrhu by tak mohlo dojít k tomu, že by v některých oblastech nebyla k dispozici žádná zeleň, kde by bylo možné psa volně venčit.

Mluvčí magistrátu později Vít Hofman upřesnil, jak to s tvorbou vyhlášky nyní vypadá. Původní návrh se podle něj bude muset významně změnit, připomínky ministerstva vnitra například naznačují, že plochy pro volný pohyb psů musí být ve vyhlášce přímo uvedené. Podobný systém funguje třeba v Berlíně, kde se kromě označených míst musí všude jinde psi pohybovat na vodítku.

Podobná pravidla jsou zavedena i v jiných evropských metropolích, Ve Vídni třeba musí být neustále na vodítku i nosit náhubek všichni ‚potenciálně nebezpeční psi‘.