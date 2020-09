Praha chce bojovat s vizuálním smogem, připravuje rozšíření zákazu reklamy

Praha projednává rozšíření nařízení, kterým jsou zakázány plakáty, plachty a další reklamní nosiče v Pražské památkové rezervaci, na velkou část metropole. Podle chystaného nařízení by se zákaz ve dvou pásmech odstupňovaných podle přísnosti rozšířil na jihu až do Krče, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Důvodem je boj s tzv. vizuálním smogem.

Nyní platí omezení v památkové rezervaci a částečně v Praze 2. Zákaz se týká například plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, ale i zvukové reklamy, reklamy na dopravních prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků. Neplatí pro označení provozoven, pro reklamní zařízení a stavby definované stavebním zákonem ani pro reklamu, která je umístěna na základě smlouvy s městem či jiného zmocnění.

V Pražské památkové rezervaci by se podle návrhu měl zákaz nově týkat i reklamních stojanů. Rozšíření regulace na další území by pak mělo nastat ve dvou pásmech. První by se týkalo památkových zón přiléhajících k rezervaci, do druhého by byla zahrnuta katastrální území, ve kterých se nachází více než 30 procent památkově chráněných území. V praxi by se podle přiložené mapy nějaké omezení týkalo velké části metropole sahající od Prahy 1 po Prahu 10.

V prvním novém pásu má být podle dokumentu ze zákazu vyňata reklama šířená zvukem či obrazem, reklama na dopravních prostředcích, reklamní periodický tisk a reklamní převleky. V pásmu nejdále od centra pak mají být zakázány pouze dodatečné konstrukce na dopravních prostředcích a reklamní plachty.

Schválením nařízení by se podle návrhu zvýšilo území podléhající regulaci ze zhruba devíti na 111 kilometrů čtverečních, tedy asi na dvanáctinásobek. Předpokládá se, že by bylo nutné k deseti stávajícím přijmout další čtyři pracovníky magistrátu provádějící kontroly. Návrh již podle zveřejněného dokumentu prošel připomínkováním v rámci magistrátu a v případě schválení radními by mohl vstoupil platnost od příštího roku.

Pražská koalice má v programu, že bude omezovat vizuální smog. Radní zatím schválili například pravidla podoby provozoven v památkově chráněných oblastech, které se nacházejí v městem vlastněných budovách. Magistrát také vypověděl 38 smluv na pozemky, které pronajímá různým firmám pro umístění reklamních poutačů o ploše do osmi metrů čtverečních. Reklamu na území hlavního města regulují také Pražské stavební předpisy, ty však omezují pouze nosiče spadající pod stavební zákon.

