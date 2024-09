Hrozící povodeň sledovali v Troubkách v hospodě. Bude to dobré, oddychli si nad ránem

Lidé v Troubkách na Přerovsku žili několik dní ve strachu, že se zopakuje situace z roku 1997. Tehdy ve vesnici zemřelo devět lidí a poničeny byly stovky domů. Někteří nyní poslechli a odjeli, další ale strávili kritickou noc v místní hospodě. "Ještě zbývá dvacet centimetrů a voda se vylije," hlásil nad ránem pan Čestmír. Reportér Aktuálně.cz sledoval, jak v Troubkách hrozící povodeň prožívali.

Na první pohled to působilo podivně. Zatímco několik desítek lidí v Troubkách nasedalo v neděli večer do evakuačního autobusu nebo odjížděli před vodou vlastními auty, v místní hospůdce Kolárka se lidé vesele bavili a nikam se nechystali. Natož aby Troubky opustili.

"My určitě neodejdeme, zažili jsme v minulosti už dvě velké povodně a vždy jsme zůstali na místě," ujišťoval majitel hospůdky Jiří Vojtek, který seděl kolem stolu s návštěvníky a nemluvili o ničem jiném než o povodni.

Vysvětlovali přitom, že nechtějí záchranářům nijak komplikovat práci. Naopak tvrdili, že chtějí zůstat, aby v případě povodně mohli zachraňovat nejen vlastní domovy, ale také domy další lidí ve vesnici. "Snažíme se si tady navzájem pomáhat, ale věříme, že voda se do Troubek tentokrát nedostane," pokračoval Vojtek, který svou hospodu pojmenoval Kolárka proto, že na tomto místě dříve prodával kola z Itálie.

Dobré ráno ještě jednou z Troubek, tady je pohled na řeku i kolo jednoho z hostů místní hospůdky od @Aktualnecz . Dopadne to tady dobře! pic.twitter.com/ygpi5JIQIk — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 16, 2024

V hospodě zároveň běžela televize, která neustále přinášela aktuální povodňové zpravodajství. Nechyběla ani zmínka o evakuovaných Troubkách. "Do Troubek míří přívalová vlna z řeky Bečvy," oznamoval moderátor.

Po pozdně večerním jednání krizového štábu ale vystoupil ministr zemědělství Marek Výborný s nadějnější zprávou. "Podle informací Povodí Moravy by Troubky nemusely být zasaženy. Ale je lepší nechat proběhnout preventivní evakuaci. Prosím, neriskujme zbytečně, je lépe se vracet do suchého obydlí," přesvědčoval Výborný.

Místní hasiči, které čekala už druhá probdělá noc, se v té chvíli chystali do terénu. Konkrétně k části hráze, kde podle jejich názoru začínala "probublávat" voda. "Je nutné tam umístit co nejvíce pytlů s pískem. Vezmeme jich přes 400," oznamovali, aniž se odvažovali tipovat, jestli se podaří Troubky uchránit. "Těžko říct. Vidíme to tak padesát na padesát," odhadovali před půlnocí.

Zatímco oni za tmy mířili k řece Bečvě, Kolárka dál zůstávala plná hostů. Lidé pili a bavili se, manželka majitele ale měla plno starostí. Mezi obsluhování hostů neúnavně balila se svou dcerou vybavení a chystala hospodu na možnou povodeň. Musely například odpojit mrazáky, dát je co nejvýše.

"Ještě vyndám z pantů dveře, protože kdyby přišla voda, tak by je vážně poškodila," vysvětloval majitel a odvážel auto na hráz nad hřištěm, které tu lidé považují při velké vodě za nejbezpečnější místo v obci.

Zažila evakuaci, přesto tu chtěla bydlet

Právě na tomto místě bylo v neděli v noci i v pondělí nad ránem nejvíce lidí. Stačilo jít několik desítek metrů za hřiště a každý se mohl přesvědčit, zda se Bečva drží nadále ve svém korytě. Zkušení starousedlíci, kteří přesně věděli, kde a jak se voda vylila z břehů v roce 1997, dokázali podle množství vody odhadnout, jestli nastane stejná situace i nyní.

"Bude to dobré. Když u nás kulminovala přívalová vlna v roce 1997, tak tady bylo mnohem více vody. Teď je jí určitě méně a navíc už začíná klesat," komentoval dění po páté hodině ranní senior Antonín. Přestože začínalo opět silně pršet, podle jeho názoru to už nemělo situaci příliš změnit. Podobně optimistický byl pan Čestmír, který se projížděl při rozednění kolem řeky. "Ještě zbývá přibližně dvacet centimetrů, aby se voda vylila. O tolik už se nezvedne," avizoval.

S přibývajícím časem bylo jasné, že mají pravdu. Velká voda tentokrát v Troubkách ničit nebude. Paní Vendula tak vzala svého syna a společně se svým otcem a bratrem se šli na Bečvu podívat. Když byla povodeň v roce 1997, bylo jí pět let a s matkou čekaly doma na evakuaci. "Tehdy pro nás přiletěl vrtulník. Už si z toho téměř nic nepamatuji, ale vím, že potom trvalo hrozně dlouho, než jsme se zase dostaly domů," vzpomínala.

Když se s manželem před několika lety rozhodovali, kde budou stavět, Troubky byly jednoznačnou volbou. "Žije se tady opravdu moc dobře, hodně mladých lidí tu má zájem zůstat. Je tady veškeré zázemí a k tomu to není daleko do Olomouce či Přerova," vysvětlovala.

Když kolem deváté hodiny ráno zazněl Troubkami obecní rozhlas, nebylo už pochyb, že tentokrát vše dobře dopadne. "Upozorňujeme občany, že kulminace řeky Bečvy byla dosažena jak v Dluhonicích, tak v lokalitě Na Závalí. Podle dostupných informací by měla hladina řeky klesat a předpokládáme, že v dopoledních hodinách bude odvolán třetí stupeň povodňové aktivity," znělo z rozhlasu.

Mezi těmi, kteří si oddechli, byla také asistentka starosty Ludmila Němčáková, která společně s kolegyněmi spala přímo na obecním úřadě v obřadní síni. "Měli jsme opravdu spoustu práce, takže jsme tady byli i s vedením obce celý víkend," říkala. Na otázku, na co se teď nejvíce těší, měla okamžitou odpověď: "Za svými malými dcerami."

