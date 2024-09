Stateční hasiči s lany a žebříky. Reportér natočil záchranu ženy uvězněné v domě

Hasiči během povodní museli mnohokrát zachraňovat lidi, kteří navzdory blížící se vodě zůstali ve svých domovech. Když záplavy udeřily, už bylo pozdě. Jednu z takových situací zachytil reportér Aktuálně.cz v neděli nedaleko Krnova na silnici, kterou během několika minut zavalila rozlitá řeka. Muž, který chtěl zachránit svou ženu, se k ní už nedostal.

Než přišla velká voda, rozloučil se pan František se svou manželkou slibem, že se za pár desítek minut zase uvidí. Když se vracel, k domovu už se nedostal. Během krátké chvíle se vylila řeka z koryta a kromě silnice začala zaplavovat také jejich dům.

"Děcka jsme odvezli ke švagrovi, tak jsem jel za nimi. No a když jsem se vracel, viděl jsem vodu, jak rychle stoupá. Chtěl jsem jít za ženou, ale už jsem si na to netroufal, aby mně to nepodtrhlo nohy. To jsme vůbec nečekali," vysvětluje muž, na kterém je vidět, jak moc se o osud své ženy bojí. "Doufám, že to dopadne dobře," říká, zatímco pozorně sleduje hasiče, kteří už přijíždějí k jejich domu. "Byli za rohem, tak jsem šel za nimi a prosil je, že ji musíme z domu dostat," dodává.

Proud vody rychle nabírá na síle, i pro zkušené hasiče to není jednoduchá situace. "Byl jsem pryč pouhých čtyřicet minut. Když jsem vycházel, vody bylo asi tolik," ukazuje prsty spíše milimetry než centimetry.

Když se k domu přiblížili hasiči se svým vozem, museli na záchranu ženy použít lana a žebříky. S pomocí nich ji přivedli k plotu domu a nakonec i do bezpečí. "Už ji vedou, Peťku. Už je zachráněná," popisoval muž šťastně do telefonu a vzápětí se s ní objímal. "Díky, díky," obracel se na hasiče a tiskl mu ruku.

"Dům byl do poloviny pod vodou a paní jsme museli evakuovat, aby se neutopila. Museli jsme být zajištění, protože proud byl silný. Tak se zachránila a my valíme dál," popisuje hasič Miroslav Sedláček. Na víc slov nemá čas. "Už musíme jet," loučí se, sedá do auta a s kolegy spěchá zachraňovat další životy.

Nedaleký Krnov se stal jedním ze symbolů letošních povodní. Rozvodněné řeky Opava a Opavice zaplavily až 80 procent území města. Místní se shodují, že situace je horší než při katastrofálních záplavách v roce 1997. Opava kulminovala s hladinou ve výšce 524 centimetrů v neděli v 15:00, nyní již voda opadla.