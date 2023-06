Povinné domácí úkoly? Ať si o tom rozhodne každá škola po svém, říká ministr školství

Domácí úkoly zatěžují děti, prohlubují nerovnosti ve vzdělávání a navíc nemají oporu v zákoně. Tvrdí to petice, která žádá, aby úkoly na doma byly pro žáky dobrovolné. Ministr školství Mikuláš Bek ze STAN je ale toho názoru, že by si o jejich povinném nebo nepovinném vypracovávání měla rozhodovat každá škola sama, stát by se jim do toho neměl plést.

Domácí úkoly by měly být dobrovolné. Jejich vymáhání a známkování je diskriminační. Znevýhodňuje žáky, kteří na ně doma nemají potřebný klid nebo jim rodiče nedokážou poradit. Dávat pětky za nesplnění úkolů je navíc v rozporu se zákonem. Argumentuje tak petice, která na jaře rozvířila debatu o zrušení domácích úkolů. Výzva je adresovaná ministru školství, ústřednímu školnímu inspektorovi a školskému ombudsmanovi. Ministerstvo, vedené tehdy Vladimírem Balašem ze STAN, školám doporučilo, aby děti úkoly nadměrně nezatěžovaly. "Na tématu bude ministerstvo dál pracovat a školy informovat," uváděla v dubnu mluvčí úřadu Aneta Lednová. Související Nezatěžujte děti úkoly, vyzve školy ministerstvo. Experti radí neznámkovat je V květnu Balaš rezignoval kvůli zdravotním potížím po covidu a na jeho místo usedl stranický kolega Mikuláš Bek. Nový ministr 1800 rodičům, kteří petici za dobrovolné úkoly podepsali, vyhovět nechce. Zastává názor, ať si každá škola rozhodne, zda bude úkoly vyžadovat a jak je bude hodnotit. "Byl bych hodně nerad, kdyby se tím ministerstvo zabývalo. Tohle je věc, kterou mají mít ve své režii školy. Jejich přístup ke vzdělávání se může lišit. Nemyslím si, že na všechno by měl být předpis ministerstva," řekl Aktuálně.cz. "Pro různé typy dětí se hodí různý přístup. Rozhodnutí, že úkoly musí být všude povinné, nebo nesmí být nikde, není dobré. Není na místě striktní regulace ze strany státu," dodal. Autorkou petice je pedagožka Helena Zitková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Ministrova slova označila za neuvěřitelná. Domnívá se, že otázkou povinných domácích úkolů by se resort školství rozhodně zabývat měl. Související Nejsme v krizi. Místa ve školách chybí možná jen v Praze, říká nový ministr Bek "Jsem přesvědčena, že ministra školství by mělo zajímat, zda školy ve svém působení nezasahují do něčích práv," uvedla. "Odborně podložené argumenty uvedené ve výzvě jasně ukazují, že zadávání povinných domácích úkolů je v rozporu s legislativou, zasahuje do práv a svobod dětí a jejich zákonných zástupců a jejich známkování je silně diskriminační," sdělila. Opírá se o analýzu advokátní kanceláře Keltner Legal. Ta upozorňuje, že školský zákon upravuje vzdělávání ve školách a ne ve volném čase žáků. K úkolům, jejich vynucování a postihování za neplnění tedy neexistuje právní základ. "Úkoly škola zadávat může pouze jako doporučení na domácí přípravu a jejich splnění ze strany dětí je vždy založeno na dobrovolné bázi," konstatovala kancelář. Související Domácí úkoly dáváme jen lehké a na pár minut, děti je i samy chtějí, tvrdí učitelé Přehled Aktuálně.cz se zeptalo několika učitelů a ředitelů škol, jak úkoly zadávají a jak je hodnotí. Všichni oslovení v domácí přípravě vidí smysl, liší se ale jejich přístup ke známkování i k tomu, jestli je od žáků povinně vyžadují. "Žákům domácí úkoly dáváme, děti se o ně totiž často samy hlásí a těší se na ně. Jsou ale vždy dobrovolné," popsala Marie Zicháčková, zástupkyně ředitelky soukromé základní školy Open Gate v Babicích u Prahy. Učitel Pavel Bobek z pražské základní školy Solidarita svým dětem ve čtvrté třídě zadává úkoly z mluvnice, matematiky a čtení. Známkuje je jednou za čtvrt roku. Do hodnocení promítne včasnost odevzdání, správnost i snahu žáka, s jakou k úkolu přistoupil. Nikdy ale nedal horší známku než dvojku. "V hodinách druhostupňové němčiny, která je oproti češtině nebo matematice z hlediska priorit logicky spíše na chvostu, domácí úkoly nezadávám," přiblížil. Video: Škola mě nudila a štvala, známka je jen číslo, zpětnou vazbu vám nedá, říká Štěpánová (7. 3. 2019) 16:50 Známka není něco, co by pomáhalo dítěti ve vzdělávací zkušenosti, tvrdí analytička projektu Učitel naživo Lenka Štěpánová. | Video: Martin Veselovský

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!