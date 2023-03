Postavíme tramvajový okruh, mýto zavádět nebudeme, slibuje náměstek pro dopravu Hřib

Bývalý primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se před měsícem v radě hlavního města ujal nové role. Stal se náměstkem pro dopravu. Primátor Bohuslav Svoboda mu v kampani vyčítal, že Praha pod jeho vedením stagnovala. "Rekordně jsme investovali a já teď všemi deseti podpořím, aby byly investice ještě větší," reaguje na kritiku Hřib v rozhovoru pro Aktuálně. Rozvíjet chce hlavně MHD.

Už jste si zvykl, že nejste primátor, ale náměstek pro dopravu?

Některým to asi bude trvat trochu déle, ale já jsem na to titulování nikdy moc nebyl. Myslím, že důležité jsou spíš výsledky. Tak uvidíme, jaké budou.

Jaké by měly být, pokud vydržíte do konce volebního období?

Budeme chtít udržet rekordní investiční tempo, dotáhnout projekty, které jsme nastartovali, inspirovat se v zahraničí a rozvíjet Prahu podle moderních trendů. Chci klást důraz především na takzvané patnáctiminutové město, tedy město krátkých vzdáleností. Jde o koncept založený na tom, že Praha nemá jedno centrum, ale městské části mají svá autonomní centra. Abyste nemusela ze sídliště dojíždět do centra a zpět, ale potřebné záležitosti vyřídila v místě bydliště.

To ale není záležitost jen dopravy…

Je to hlavně o územním rozvoji, ale na dopravu to má velký dopad. Když budou mít lidé vše potřebné v pěší vzdálenosti do patnácti minut, nebudou muset využívat jiné druhy dopravy. Nemluvím jen o automobilech, nebudou muset ani MHD. Bude to mít dopady finanční i společenské. V některých případech je potenciál čtvrtí nevyužitý. Jižní Město má 80 tisíc obyvatel, což je velikost krajského města, ale autonomně nefunguje.

Tento cíl máte i v koaliční smlouvě, pojďme se ale bavit o tom, čeho chcete dosáhnout vyloženě v dopravě.

Stejně tak máme v koalici jasně dané, že chceme investovat do rozvoje MHD, aby byla nejrychlejší, kvalitnější. Je to naše priorita. Je to hlavně o dokončení velkých projektů, které jsme odstartovali. Mám na mysli metro D a také budování tramvajového okruhu, který měli Piráti v programu.

A co pro řidiče aut? Někteří z nich se teď asi obávají, jestli jim nebudete dopravu autem po městě komplikovat.

Takové výtky jsem zatím neslyšel. Každý řidič, který přesedne z auta do MHD, protože je to pro něj pohodlnější, jednodušší a třeba i levnější, uvolní místo pro všechny ostatní na silnicích. Zácpy jsou výsledkem nepoměru mezi kapacitou silnic a množstvím aut. To od roku 1989 konstantně stoupá.

Tím, že budeme mít kvalitní MHD, můžeme motivovat lidi k přestupu z aut a uvolnit tak silnice pro ty, kdo automobilem prostě musí, protože například vezou náklad. Myslím, že si to všichni uvědomují. Mimochodem, vzpomeňte na partaj Motoristé sobě. I oni chtěli dát metro zdarma. Ve volbách propadli, ale vidíte, i oni uvažovali o dostupnější MHD. Já to říkám také, jen řešením nejsou tyhle populistické nesmysly.

Zůstane cena MHD taková, jaká je? Nebudete jízdné zdražovat?

Když roste inflace a cena jízdného zůstává stejná, reálně zlevňuje. V roce 2018 slibovala ČSSD MHD zdarma, loni Motoristé sobě její část zdarma. Ani jedna strana se do zastupitelstva nedostala. Zjevně to není to, co Pražané chtějí. Chtějí kvalitní MHD, která je dopraví rychle a v garantovaném čase tam, kam potřebují.

Můžete Pražanům slíbit, že cena jízdenek nestoupne? Od dubna třeba zdražuje jízdné Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji.

I v dalších městech se samozřejmě zdražuje. Zdražují i ti, kdo to mohutně kritizovali, typicky třeba ANO. Když se podíváte na města, která teď zdražují, jsou mezi nimi i ta, kde ANO vládne. V tuto chvíli nic takového vůbec neplánuji navrhovat a ani jsem nezaznamenal, že by na to někdo tlačil v koalici nebo měl takový plán.

Jestliže při současné inflaci nezvýšíte příjem z jízdného nebo třeba parkovného, budete pak mít na to, abyste pokračovali v investicích, jak jste o nich mluvil na začátku?

Opravdu chceme udržet rekordní investiční tempo rozvoje MHD. Velká část z nich už je připravená. Na metro D máme vyjednaný úvěr od Evropské investiční banky s výhodným úročením. Pevně doufám, že ani v naší koalici není nikdo, kdo by chtěl investiční tempo brzdit. Podle předběžných čísel jsme v roce 2022 měli nejvyšší investice od roku 2015, tu rekordní aktivitu chceme udržet a ideálně ještě navýšit.

Budou na to ale peníze?

Jsou důležité a potom méně důležité věci. Investice do dopravního řešení město nutně potřebuje.

Studie ukáže, jestli metro O nemá být železnice

Plánujete zahájit nějaký úplně nový projekt, který nezačal nikdo z vašich předchůdců?

Vlakové spojení do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Je to asi jediné z bývalých okresních měst okolo Prahy, které nemá přímé vlakové spojení do centra hlavního města. Železnici tam sice mají, ale není to to rychlé spojení.

Pak zmiňovaný tramvajový okruh. Jde o dostavění tramvajové tratě z Kobylis do Bohnic a její pokračování. Jednou z možností je lanovka, ale do budoucna tam bude tunel. Takže lanovka bude přechodné řešení, to ještě uvidíme. Dále povede tramvaj přes Dvorecký most, z Podolí na Budějovickou, do Michle směrem na Prahu 10 do Vršovic.

Tramvajový okruh Plánovaný tramvajový okruh propojí čtveřici nádraží - Podbabu, Dejvice, Smíchovské nádraží a Eden, a také všechny linky metra. V současné době chybí 19 kilometrů tramvajových tratí k jeho dokončení. Celkové náklady odhadují Piráti na 14 miliard korun. Projekt by podle nich mohl být dokončen v roce 2035. Okruh by měl nabídnout alternativu k autům - na jihu například k jízdě po Jižní spojce.

Budete pokračovat i v přípravě okružní linky metro O?

Uděláme na to studii proveditelnosti. Je důležité si říct, jestli to má být metro, nebo příměstská železnice. Zásadní rozdíl je v tom, že metro staví město, železnici stát. Je nutné udělat koncepci, protože to bude projekt na desítky let dopředu.

Podle zástupců opoziční Prahy sobě totiž samotný tramvajový okruh nebude stačit. Tramvaje na dlouhé vzdálenosti nemohou konkurovat autům a nevyřeší to přetížené přestupní stanice v centru města.

Tramvajový okruh má propojit sousední městské části po obvodu města. Teď je ta síť postavená tak, že když potřebujete jet třeba z Prahy 8 na Prahu 6, musíte přes centrum. To nemá logiku, protože byste centrální trasy neměla zatěžovat.

Současný koncept centrální trasy přetěžuje. Mám na mysli namátkou třeba Ječnou. Proto je nezbytná propojka na horním konci Václavského náměstí, abychom vytvořili paralelní trasu k Ječné. Aby nezaseklo celou síť, když vám praskne kolej ve Spálené, protože to centrum vypadne.

Dřív se myslelo, že metro nahradí tramvaje. Proto přestala tramvaj jezdit na Václavském náměstí a postavilo se tam metro. Dnes už víme, že má smysl trasy tramvají a metra vést paralelně. To znamená, že je nutné paralelně pracovat i na okružní kolejové dopravě, a je fakt jedno, jestli to má být metro, nebo příměstská železnice.

Řidiči by jistě ocenili, kdyby efektivněji fungovaly semafory. Protože ty taky při výjezdu z Prahy vytváří zácpy. Budete s tím něco dělat?

Už v minulém volebním období jsme město začali řídit na základě dat, ne nějakých populistických výkřiků. Odstartovali jsme třeba projekt, který umožňuje nasadit umělou inteligenci na městské kamery. Anonymizovaně vám počítá auta osobní i nákladní, cyklisty, chodce s kočárky i bez nich. To jsou data, která potřebujeme.

Takže ano, budu chtít, abychom se shodli na strategii rozvoje telematiky ve městě. Myslím, že prioritní možností by mohla být právě umělá inteligence s kamerovým systémem, protože bychom mohli využít dosavadní investici a jen ji rozvinout. Jestliže se ptáte, zda s tím budeme něco dělat, tak ano, budeme.

Platí stále plán zavést od roku 2025 mýto?

To je v tuto chvíli velice teoretická otázka. Město nemá žádné zákony na zavedení mýta. Úvahy o zavedení jsou vázány na dobudování městského okruhu. Ten se začne stavět, když to dobře půjde, po roce 2029. Současná vláda na celostátní úrovni skončí v roce 2025, další v roce 2029. To pořád ten okruh mít nebudeme, takže mýto bude řešit až vláda, která bude potom.

Zatím tedy můžeme řidiče, kteří mýto nechtějí, uklidnit, že se zavádět nechystá?

A to pozor. Já nevím, jestli uklidnit. Je tu celá řada řidičů, kteří se na mýto těší, počítají s tím, že si připlatí a pak budou mít volné silnice, protože autem opravdu jezdit potřebují. Zatímco spousta lidí by mohla cestovat jiným způsobem, oni jsou třeba živnostníci, kteří vezou materiál.

O cyklopruhu na magistrále rozhodnou odborníci

Zavřel byste vjezd do centra pro tranzitní automobilovou dopravu?

O tom si budeme muset promluvit v koalici a především s Městskou částí Praha 1. Už jsem to téma otevřel a myslím, že možnost dohody tady je. Souvisí to s reformou parkování, kterou máme v koaliční smlouvě. Vytvoříme novou komplexní celoměstskou koncepci s účelem postupného zklidňování centra.

Vycházím z toho, že by k omezení zbytného tranzitu měla být nakloněná politická reprezentace městské části, protože ona zastupuje zájmy lidí, kteří tam bydlí, nejen projíždějí. Předpokládám, že se podaří otevřít konstruktivní diskusi s novou politickou reprezentací Prahy 1. Zatím to vypadá slibně.

A vy byste byl pro?

Není to jen o mně. Podívejte se na historické citáty Bohuslava Svobody. Tady mám jeho citát z Pražského deníku z roku 2012. Říkal: "Chceme, aby ze Smetanova nábřeží zmizela auta definitivně hned po dokončení a spuštění tunelu Blanka." Prohlásil to poté, co sesedl z kola na tehdy zavřeném Smetanově nábřeží.

Před měsícem média psala o aktivistovi, který chtěl nasprejovat cyklopruh na magistrále. Měl by tam podle vás být?

Na tom se bude muset dohodnout koalice. Já bych byl rád, kdyby to nebylo na základě nějakého populistického výkřiku, ale na odborném plánování. Je skutečně nutné vycházet z reálných dat, jsou k dispozici na Pragozor.cz, případně Golemio.cz.

Takže kdyby to z odborného hlediska nedávalo smysl, cyklopruh byste tam neudělali?

Uvidíme, co řeknou odborníci. Populistické výkřiky v oblasti dopravy městu neprospívají. Doprava v Praze potřebuje dvě věci. Plánování na základě dat - a ta data máme. Už jsme s tím začali v minulém volebním období při opravě Barrandovského mostu, jen je to potřeba ještě rozvinout. Druhou věcí jsou masivní investice do MHD. Toho chci v Praze v dopravě dosáhnout.

Nový primátor Bohuslav Svoboda před volbami tvrdil, že Praha pod vaším vedením fungovala na 30 procent. A i teď, když jste složili koalici, říká, že po letech stagnace se může Praha rozhýbat. Nekazí to vaše vztahy v koalici?

Jak už jsem zmiňoval, v roce 2022 jsme rekordně investovali. Takže pokud někdo bude říkat, že jsme byli na 30 procentech, já všemi deseti podpořím, aby investice byly třikrát vyšší. Hlavně v oblasti dopravy, protože bez těch se neobejdeme.

Video: Svoboda s Hřibem přirovnali novou koalici k italskému manželství (17. 2. 2023)