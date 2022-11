Spolu nemůže poroučet celému městu, ať se smíří s výsledky voleb, říká primátor Hřib

Ani dva měsíce po volbách nemá Praha nové vedení. Jednání mezi Piráty a koalicí Spolu se zasekla na sporu o účast Prahy sobě. Končící primátor a lídr pražských Pirátů Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrzuje, že na spojenectví se stranou Jana Čižinského trvá. Názor by nezměnil, ani kdyby Spolu dalo Pirátům výhodnější nabídku. Na nového primátora čeká hlavní město už rekordně dlouho.

Bude mít Praha po čtvrtečním jednání zastupitelstva nové vedení?

To se musíte zeptat vítěze voleb, který má aktivní úlohu ve vyjednávání. S ohledem na jejich přístup úplně nevidím, že by koalice vznikala.

Koalice Spolu od začátku říká, že chce vládnout se Starosty a Piráty. Proč trváte na tom, že ve vedení musí být i Praha sobě?

To přece není vůbec o Alianci (Aliance stability, kterou po volbách vytvořili Piráti a Praha sobě s cílem postupovat společně - pozn. red.). Vznik nové vlády v Praze brzdí požadavek Spolu mít primátora i většinu v radě. Ve volbách získali necelou čtvrtinu hlasů. Hlasovalo 44 procent oprávněných voličů, to znamená, že vlastně získali 11 procent hlasů.

S takovým výsledkem nemůžete poroučet celému městu, nemůžete očekávat pozici primátora a většinu v radě. Primátor má právo veta, takže nikdy nemůže být přehlasován. My respektujeme, že Spolu bude mít primátora, a tedy právo veta, takže nemusí mít obavu, že bychom je přehlasovali.

Kdybyste ale byli ochotní z aliance s Prahou sobě odstoupit, Praha už by mohla mít nové vedení. Kdo tedy brzdí vyjednávání?

Ještě jednou. Kde to berete? Základní problém je, že Spolu si myslí, že s jejich výsledkem budou sami poroučet celému městu a budou mít primátora a většinu v radě. Nová vláda vznikne velice rychle poté, co Spolu vstřebá tento fakt.

Dejme tomu, že by na primátorovi nebo většině v radě netrvali. Byli byste pak ochotní se s nimi domluvit sami?

Na stole je několik variant. Přístup pražské koalice Spolu opravdu neodpovídá přístupu vítěze voleb. My jsme od nich dostali první a jedinou nabídku 22. října, to je přesně před měsícem. Od té doby jen ustupujeme a dáváme další nabídky. Totéž dělá STAN. Včera Petr Hlaváček (pražský lídr hnutí STAN a dosavadní náměstek primátora - pozn. red.) vyzval koalici Spolu, aby se vyjádřila k nabídce, že Spolu by mělo pět členů v radě včetně primátora, STAN dva a na nás připadnou čtyři. Tak ať se vyjádří.

Takže ani kdyby vám koalice Spolu dala výhodnější nabídku, třeba přenechala post primátora, Alianci stability neopustíte?

Máme schváleno usnesení, které říká, že jsme pevnou součástí Aliance stability. Už při jejím vzniku jsme jasně řekli, že respektujeme, že Spolu nominuje primátora. O jiné možnosti se v tomto případě diskuse nevede.

Nabídka Petra Hlaváčka, podle které by Pirátům s Prahou sobě dohromady připadla čtyři křesla v radě, se vám líbí?

Mě opravdu zajímá stanovisko koalice Spolu. Teď se ukáže, že pro koalici Spolu je problémem, že chtějí mít všechno s výsledkem 11 procent oprávněných voličů při účasti 44 procent.

O jakou gesci byste usiloval jako radní?

Vyjednávání v tuto chvíli nejsou v tom stavu, že bychom se o tom mohli bavit.

V kuloárech se mluví o tom, že byste měl zájem o dopravu…

To je opravdu předčasné. Napřed se Spolu musí smířit s výsledkem, pak se můžeme pohnout dále.

Co pro Prahu bude znamenat, když ve čtvrtek na zastupitelstvu volbu primátora a rady zase odsunete?

Znamená to především nějaké vysvědčení pro koalici Spolu jakožto vítěze voleb, který by měl být hlavním aktérem vyjednávání. Nevyužili tři týdny k tomu, aby nám dali konkrétní nabídku.

Myslím tím, jestli to zdržuje například přípravu nějakých projektů?

Zavedli jsme systém, podle kterého jsou tisky před radou schvalovány ve finančním a kontrolním výboru. Některé věci nám tyto výbory blokují. Momentálně s odkazem na to, že je nutné nejprve schválit rozpočet. Na čtvrtečním zastupitelstvu se o rozpočtu budeme bavit. Uvidíme. Bude to takový prubířský kámen.

V momentě, kdy není schválen rozpočet, mohou městské části stejně jako magistrát upadnout do rozpočtového provizoria. Budeme se snažit, aby se to nestalo. Máme připravený návrh, který odpovídá parametrům inflačního navýšení. Je otázka, jestli se pro to podaří najít většinu v zastupitelstvu.

Chvíli po volbách to vypadalo, že největší překážkou mezi vámi a koalicí Spolu je účast obžalovaného lidovce Jana Wolfa v radě. To už jste si vyřešili?

Pan Wolf se už nechal slyšet, že by to vlastně dělat nechtěl. To je velká změna ve srovnání s tím, co nám říkali vyjednavači Spolu na jednáních. Na nich nám na můj vkus velice agresivním způsobem dávali najevo, že pan Wolf v radě bude. Spolu si ale musí teď uvědomit, že nemůže poroučet celému městu.

Neobáváte se, že se Spolu domluví s hnutím ANO a vám to pak budou voliči vyčítat, protože jste neslevili ze svých požadavků?

Nikdo nám nic vyčítat nebude. Každý člověk chápe, že lidé jsou svéprávní, a pokud někdo udělá opoziční smlouvu s ANO, bude za ni odpovědný on a ANO. Není namístě se tvářit, že tu nebyla jiná možnost. Na stole je několik variant, a problém je v tom, že Spolu se k nim odmítá vyjádřit.

Pokud skončíte v opozici, máte plán, co dál?

To jsou takové hypotetické otázky. Asi bych se teď měl vyjádřit ke spekulacím, které šíří ODS, že bych měl jít jako velvyslanec do Mexika. Já určitě nejsem žádný Čestmír Mázl (postava ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, která byla v Mexiku - pozn. red.), abych zmizel na několik let do Mexika. Kandidoval jsem do zastupitelstva hlavního města proto, abych pracoval pro Pražany a zastával názory, kvůli kterým nás voliči zvolili. A to budu dělat, ať to vyjednávání dopadne jakkoliv.

Nabídku pracovat na mexické ambasádě jste vůbec nedostal?

Já jsem se tomu 17. listopadu na Národní třídě srdečně s ministrem zahraničí Honzou Lipavským zasmál. Do Mexika skutečně nejedu.

A jiný plán, co budete dělat, kdybyste byl jen opozičním zastupitelem?

Pravděpodobně bych se vrátil k tomu, co jsem dělal předtím, než jsem se stal primátorem. To je oblast na pomezí IT a zdravotnictví. Jsem autorem třeba celonárodního řešení elektronického receptu. S tím se setkává téměř každý. Možná bych se vrátil i k výzkumu ve zdravotnictví, kterému jsem se také dříve věnoval. Týkalo se to bezpečnosti pacientů a kvality péče. To pochopitelně nevylučuje, že bych se nadále věnoval pražské komunální politice, byť by to bylo v té neuvolněné opoziční pozici zastupitele.

