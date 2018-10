Straníci se zlobí na Nachera kvůli Kleslové. Šance na koalici tím padly, říká Pilný

Angažmá bývalé starostky Prahy 10 Radmily Kleslové (ANO) jako poslanecké asistentky Patrika Nachera naštvalo některé členy hnutí ANO v Praze. Minulost Kleslové je totiž spojovaná s tajnou komunistickou rozvědkou.

Praha - Nové angažmá Kleslové kritizuje například bývalý ministr financí za ANO a nyní nově zvolený zastupitel Prahy Ivan Pilný. Je přesvědčený, že Kleslové pověst a její zaměstnání coby asistentky ve Sněmovně ještě více umenší šance hnutí, že se bude podílet na vládě v hlavním městě během následujících čtyř let.

"Odhaduji, že zejména potom, co se v tisku objevilo, že se Kleslová stala asistentkou Patrika Nachera, tak to naše vyhlídky na koalici definitivně zbouralo," řekl Pilný Aktuálně.cz.

Kleslová musela opustit politické funkce v roce 2015, když piráti zveřejnili, že dostává statisícové měsíční odměny za práci v orgánech městských firem.

"Nerozumím tomu, nevím, proč to udělal, absolutně se mi to nelíbí," zlobí se na Nachera Pilný. A to dokonce tak, že se s ním o Kleslové odmítl bavit. "Nechci s ním o tom mluvit. Aby mi Patrik Nacher říkal nějaké zástupné důvody - ty prostě neexistují a já je neberu. Ta diskuse je zbytečná," dodal Pilný.

Vadí její minulost

Kleslové kritici vyčítají její vysoké příjmy ve státních či městských firmách. "Předsedkyně pražského ANO Radmila Kleslová bere za funkce členky představenstva Pražské teplárenské a předsedkyně dozorčí rady Pražské energetiky celkem 360 000 korun měsíčně," upozornil v roce 2015 pražský zastupitel pirátů Adam Zábranský.

Vadí i její minulost před rokem 1989. Český rozhlas zveřejnil, že v době komunistické totality Kleslová měla být spojená s tehdejší rozvědkou. Veřejnost ji zaznamenala i v roce 2015. Tehdy ještě jako starostka Prahy 10 oznámila, že našla článek "Hitler je gentleman" od Ferdinanda Peroutky. Jednalo se však o žert - o podvrh. Takový článek neexistuje.

I Nacher připouští, že od chvíle, kdy zprávu o zaměstnání Kleslové jako asistentky zveřejnil server Lidovky.cz, čelí kritice některých kolegů.

"Můj motiv udělat to byl pozitivní a vznikl, když jsem byl zvolený lídrem pražské kandidátky. A cílem bylo začít zakopávat válečnou sekeru v ANO, abychom byli do voleb jednotní," vysvětloval Nacher.

Poslanec ANO dále dodal, že kolegům svůj postoj vysvětlí. "Pokud to bude dál vzbuzovat reakce, zamyslím se nad tím, jak to řešit. A zamyslím se i nad kritiky, aby i oni šli s kůží na trh a nebyli jen kibicové, kteří mě vysílají před kamery a mezi lidi," dodal Nacher.

V případě některých asistentů poslanců není důležitý plat, který se může pohybovat na úrovni pár tisíc korun měsíčně. Klíčový je přístup do budovy parlamentu a možnost se po ní volně pohybovat. Toho využívají třeba lobbisté, kteří tak získají možnost setkat se s ministry či poslanci, s nimiž by si jinak museli složitěji sjednávat schůzky.