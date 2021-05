Poslanci se dvě hodiny hádali o programu. Vládo, jste normální? ptal se Jurečka

Začátek úterní schůze Poslanecké sněmovny odpovídal tomu, že poslance čekají do konce volebního období už jen tři řádné schůze. Proto se snažili dostat do program co nejvíce svých bodů, zejména úprav zákonů. Při schvalování totiž musí počítat s tím, že zákony putují ještě do Senátu, odkud se často vracejí s připomínkami, o kterých musí poslanci opět hlasovat. Program schůze řešili dvě hodiny.

Při zahájení schůzí sněmovny se nikdy tak dlouho nedebatovalo o programu jako v poslední době, stěžuje si předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a dění v jednacím sále tomu odpovídá. Také v úterý odpoledne přistupovali k mikrofonu jednotliví poslanci, kteří žádali své kolegy, aby jim odhlasovali doplnění programu o jejich návrhy. "Chceme, aby se sněmovna věnovala dění ohledně Běloruska, je nezbytné, aby sankce proti Bělorusku byly co největší a tamní režim citelně zasáhly," avizovala například předsedkyně výboru pro obranu a bezpečnost Jana Černochová (ODS), ke které se připojili někteří další zákonodárci. "Společně s Piráty se budeme snažit na plénum sněmovny prosadit bod, který se bude situací v Bělorusku zabývat. A z tohoto bodu by mělo následovat jasné usnesení, které bude vyzývat k okamžitému propuštění všech, kdo byli zadrženi na palubě letu Ryanair," přidal se předseda STAN Vít Rakušan. Hned na úvod se poslanci pustili do vlády kvůli tomu, že ministři chtěli "protlačit" sněmovnou zavedení takzvaných covidových pasů ve stavu legislativní nouze. Proti jsou mnozí opoziční poslanci. "Návrh je špatně zpracovaný, bylo by lepší, aby ho vláda stáhla a navrhla něco smysluplnějšího, aby se to stihlo projednat do voleb," protestoval například Stanislav Grospič z KSČM, která mnohdy jindy naopak vládu podporuje. "Vládo, jste normální? S tímto přístupem běžte do háje, to fakt není normální přístup. A nezkoušejte nás vydírat, že je za minutu dvanáct a teď to musíme řešit, dnes, tento týden. Opravdu fakt ne," přidal se ke kritice předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Také následné hlasování ukázalo, že vláda nemá ve sněmovně dost poslanců, aby vyhlášení legislativní nouze prosadila. Poslanci řeší zákony vrácené Senátem Tím nejdůležitějším z jednání jsou ale pro poslance jejich zákony. Úplně první body tak jsou věnovány senátním "vratkám", tedy zákonům, které už sněmovnou prošly, ale senátoři je vracejí s připomínkami. Poslanci budou opětovně hlasovat například o novele zákona o učitelích, která upravuje platy kantorů v základních uměleckých a vyšších odborných školách. V trestní novele pro změnu prosazují senátoři například to, aby byly pro řidiče odloženy terapeutické programy a v soudní předloze žádají poslance, aby ponechali v zákoně ustanovení o přísedících u soudů. Už v úterý by poslanci měli vybírat další členy Rady České televize. Tato volba vyvolává velké emoce a některé strany proto navrhují, aby nebyla volba radních tajná. Zastánci České televize se obávají ohrožení její nezávislosti a toho, že většina poslanců vybere tajně ostré kritiky nynějšího vedení televize. Sněmovna by také měla vybírat členy vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Vznik komise nedávno odhlasovali poslanci i přes odpor hnutí ANO, které má ve sněmovně nejvíce poslanců. Zákonodárci by navíc mohli ještě dnes zrychleně schvalovat novelu k zavedení takzvaných covid pasů. Umožnila by zejména vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělaném onemocnění.