Program pomáhá. Polovina nádorů plic odhalená díky screeningu byla operovatelná

U poloviny lidí, kterým lékaři odhalili nádor při screeningu rakoviny plic, šlo o operovatelný karcinom v časném stadiu. Ukazují to data z prvních 21 měsíců fungování programu včasného záchytu tohoto typu rakoviny, která představili lékaři v úterý k Světovému dni rakoviny plic. Každý rok jí v Česku onemocní asi 6600 osob a 5400 na ni zemře, nejvíc případů souvisí s kouřením.

"Šestašedesát procent těchto nemocných má své onemocnění v pokročilé fázi. Pětileté přežití má jen jedenáct procent těchto nemocných," uvedla předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů České pneumologické a ftizeologické společnosti Ivana Čierná Peterová.

Screeningový program pro odhalení rizika rakoviny plic, který začal v roce 2022, je určený současným nebo bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let. Zároveň by mělo jít o osoby, které kouřily po 20 let 20 cigaret denně nebo deset let 40 cigaret za den.

Dosud zpracovaná data má odborná společnost do září 2023. Praktičtí lékaři do té doby oslovili více než 21 tisíc lidí, k plicnímu specialistovi dorazila necelá polovina a na speciální vyšetření plic třetina. Rizikových nálezů bylo 211, ve 42 procentech šlo o rakovinu, uvedli odborníci.

Podle Peterové může tak velký pokles počtu lidí mezi jednotlivými kroky souviset s tím, že jde o data ze začátku pilotního programu, který byl zahájený v lednu 2022. Výsledky podle ní do registru přibývají postupně.

Lékaři ale upozorňují, že na některá vyšetření, která mají rakovinu potvrdit nebo vyvrátit, lidé někdy dlouho čekají. Při bronchoskopii se odebere vzorek tkáně z plic, který se pak vyšetří v laboratoři. Získání výsledků trvá průměrně dva až tři týdny. "Když je vzorek malý nebo není dobře odebraný, musí pacient na bronchoskopii znovu a proces se opět natahuje," vysvětlil přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň Martin Svatoň.

Další krok, tedy nízkodávkové CT, mohou pacienti podstoupit na 31 specializovaných pracovištích. Týdny se čeká i na operace. Podle anonymizovaných dat zdravotních pojišťoven, 58 procent pacientů s rakovinou plic čeká na operaci šest týdnů od první bronchoskopie, na radioterapii stejně dlouho 64 procent a na zahájení farmakologické léčby 47 procent.

Největší zpoždění ale podle odborníků způsobuje to, že rakovina plic nebolí a pacienti o ní dlouho neví. Čím dříve se přitom nádor najde, tím větší je šance na jeho vyléčení.