Polovina Čechů by nezvládla poskytnout první pomoc, ukázal průzkum

Pouze 15 procent Čechů si je jistých, že by dokázali správně poskytnout první pomoc člověku v kritickém stavu. Přitom právě rychlý a správně provedený zásah může rozhodnout o tom, zda pacient přežije, bude mít trvalé následky, anebo bude žít bez následků.

V situaci, která vyžadovala první pomoc, se již ocitlo 46 procent dospělých Čechů, 13 procent dokonce opakovaně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který před sobotním Světovým dnem první pomoci realizovala společnost Penny.

"Průměrná doba, za kterou ke zraněnému přijede záchranka v případě nejvyšší naléhavosti je lehce přes 8 minut. Doba, během které začne při zástavě srdce odumírat mozek, je však přibližně 6 minut. V případě dušení dochází ke ztrátě vědomí dokonce už za minutu. Proto je poskytnutí první pomoci klíčové. Každá minuta totiž může rozhodnout o osudu pacienta," říká záchranář Marek Dvořák

Převážná většina lidí podle výsledků průzkumu poskytovala první pomoc svým blízkým - rodině, přátelům, kolegům nebo spolužákům. "Zdravotní potíže v kruhu nejbližších lidí jsou těmi nejběžnějšími ke kterým přijíždíme," potvrzuje záchranář Marek Dvořák a doplňuje: "Je velmi důležité zachovat chladnou hlavu a rychle reagovat, což člověk dokáže pouze tehdy, když si zásady první pomoci pravidelně připomíná."

Průzkum ukázal, že skoro polovina lidí (46 procent) ještě kurz první pomoci nikdy neabsolvovala, nebo si ho nepamatuje. A to i přesto, že výrazná část znalostí je součástí výuky v rámci povinné školní docházky. Z těch, kteří kurz absolvovali, ho nadpoloviční většina dokončila před více než třemi lety a největší jsou počty těch, kdo mají kurz starší než 10 let. "Některé techniky, které se učily před mnoha lety už navíc nejsou aktuální," připomíná Dvořák.

Největší motivací k absolvování kurzu první pomoci by pro Čechy, kteří jej ještě nemají za sebou, bylo, pokud by byl bezplatný, ukázal průzkum. V takovém případě by se do něj přihlásilo přes 46 procent respondentů.

