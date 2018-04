Zrušení jeslí byla chyba, ODS tím problém školek nevyřešila, říká exministryně školství Valachová

před 3 hodinami

Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) upozorňuje na to, že většina dětských skupin je na území Prahy a středních Čech. Šance pro děti na ostatních územích republiky se rovná nule, řekla v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Navrhuje jistotu místa ve školce pro děti, kterým budou do konce prosince tři roky.

Aktuálně.cz: Na školském výboru jste představila návrh, aby školky garantovaly místo alespoň pro děti, kterým budou do konce prosince tři roky, proč?

Kateřina Valachová: Tato úprava, která vznikla na základě diskusí, jež jsem vedla s učitelkami a ředitelkami mateřských škol, ale také se sdruženími rodičů, by byla z obou stran přijatelná. Bylo by to takové podání rukou mezi mateřskými školami a jinými možnostmi péče o děti, třeba dětskými skupinami. Odpovídalo by to ostatně i současné praxi, kdy na začátku školního roku máme ve školkách běžně kolem 45 tisíc dětí mladších tří let. Zhruba dvě třetiny těch dětí oslaví třetí narozeniny právě do 31. prosince. Co je ale klíčové: zajistilo by to mateřským školám jistotu, že až opadne bouře kolem umisťování dětí mladších tří let, tak se na ně nezapomene.

Jak vnímáte dnešní praxi?

V politické debatě se dnes schovává to, že děti mladší tří let ve větších počtech do mateřských škol už léta míří. Jenže řada mateřských škol pro tyto děti nemá dostatečně zajištěné podmínky. A hlavně: paní učitelky mají také limity, které se musí respektovat. Toto je právě věc, kterou bychom měli řešit už nyní.

Pomůže školkám změna financování regionálního školství, která se chystá od ledna příštího roku?

Věřím, že ano. Od 1. ledna 2019 bychom měli mít poctivě zafinancovány mateřské školy a jejich provozní dobu "od nevidím do nevidím" a také více úvazků pro paní učitelky, které nejsou dostatečně ohodnocené.

Přesto, nezatíží i tento návrh kapacity školek a napjaté rozpočty obcí?

Neměl by. V pozměňovacím návrhu je popsáno, že toto řešení by mělo vyjít obcím vstříc, zejména těm menším. Měli bychom to v roce 2020 poměrně pohodlně zvládnout, protože větší část dětí opravdu už v tuto chvíli v mateřských školách je. Spíše jde o to, aby se během následujících let podmínky zlepšily, abychom mohli snížit počty dětí ve třídách…

To by se mělo týkat všech dětí. Je to otázka kvality péče. Za stav, který by byl alespoň nějak vyhovující a který jsem navrhovala v lednu 2017 jako cíl, považuji maximum 20 dětí ve třídě. S tím, že by v rámci této třídy měly uhrazeny úvazky dvě paní učitelky.

Překvapil vás odpor, který se proti přijímání dvouletých do školek zvedl?

To je další věc, která se v debatě trochu míchá. Jedna část politiků říká, že předškolní vzdělávání všech dětí mladších tří let je škodlivé. Další část politiků, z mého pohledu větší skupina, říká: škodlivé to není, ale je podle selského rozumu jasné, že děti mladší tří let potřebují jiné podmínky. Z mého pohledu je správný druhý názor.

Myslím si, že je tady příležitost jednak zlepšit financování mateřských škol, za druhé zlepšit podmínky všech dětí a za třetí, aby si v garanci míst od roku 2020 podaly ruce mateřské školy a dětské skupiny. Může vzniknout stav, ve kterém si mateřské školy "ponechají" děti, které mají tři roky do konce kalendářního roku, a naopak obce budou zřizovat dětské skupiny pro děti mladší. Tím nezatížíme školky nad únosnou míru, ale splníme zároveň společenskou objednávku.

Byl tedy původní záměr chybou?

Musím znovu zopakovat, že já jako ministryně a minulá vláda z hlediska vládního návrhu jsme především prosadily, a na to se trošku zapomíná, postupné zavedení garance míst pro děti od tří a čtyř let. Byla kolem toho taky velká mela, ale já jsem ráda, že děti tříleté a čtyřleté mají jistotu místa v mateřské škole ve svém bydlišti. To byla garance míst, která stála za to prosadit. To byl krok vlády.

Co se týká dvouletých dětí, tak to byl krok, který se stal až na půdě Poslanecké sněmovny skrze poslanecký návrh. Vláda a já jako ministryně jsme se s tím musely popasovat. To, co jsme si s obcemi slíbili, se plnilo. Do mateřských škol už na navýšení kapacit zamířily miliardy korun. Je to také o zlepšení podmínek, co chtějí hygienici, hasiči, stavební úřady. Chtěla bych upozornit, že z ledna 2017 pochází podrobný manuál pro mateřské školy, ne všechny s ním ale pracují.

Myslíte si, že stát stihne dětské skupiny zahrnout "pod svá křídla" a začne je financovat dřív, než skončí evropské dotace?

Politici nemluví o tom, že většina dětských skupin je na území Prahy a středních Čech. To znamená, že šance na ostatních územích republiky se rovná nule. Tohle není úplně fér. Stejně tak není fér nepřiznat veřejnosti, že mateřské školy jsou nedostatečně financovány, a já věřím, že to skončí 1. ledna 2019 na základě mnou prosazeného nového financování škol. Dětské skupiny jsou ale v tuto chvíli financovány z národních zdrojů jednou velkou nulou.

Všechno je placeno z evropských peněz a po roce 2020 se neví vůbec nic, co se s dětskými skupinami stane. Asi je i fér vyzvat vládu ke krokům, aby všichni měli jistotu, že za dva roky nebude všechno jinak. Teď je vhodná doba najít shodu mezi mateřskými školami a dětskými skupinami a propojit péči o děti mezi druhým a třetím rokem.

Nebyla tedy chyba, že se od roku 2014 zrušily jesle?

To rozhodně byla chyba, že se jesle zrušily. Musím si šťouchnout přece jen do kolegů z ODS, kteří navrhují zrušení garance míst pro dvouleté děti. Zrušením se ještě žádný problém nevyřešil. ODS už zrušila jesle. Docela mě baví, když se tady zase z úst kolegů z ODS volá, že se jesle mají znovu zavést a síť dobudovat. Asi každý ví, že to je nesmysl. Jedinou cestou jsou teď dětské skupiny. Odborná veřejnost se shoduje na tom, že dětské skupiny by měly být pro děti do tří let a naopak mateřské školy od tří let. A mezi tím druhým a třetím rokem by si měly podat ruce.