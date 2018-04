Školky možná nebudou muset přijímat dvouleté děti, poslanci návrh ODS podpořili

před 22 minutami

"Starostové dělali, co mohli, aby navýšili kapacitu pro tříleté, a teď mají zase novou povinnost. To je zdvižený prst a není to ukazováček," řekl poslanec Martin Kupka (ODS) ve sněmovně.

Praha - Mateřské školy možná nebudou muset přijímat od roku 2020 dvouleté děti. Poslanci ve středu po pětihodinové diskuzi podpořili návrh ODS, aby se tato povinnost zrušila. Záleželo by tak nadále na rozhodnutí školky, zda dvouleté přijme, nebo ne. Proti byla ČSSD, její návrh na zamítnutí ale sněmovna nepřijala a poslala novelu do školského výboru.

Návrh už v úterý podpořila většina klubů včetně poslanců ANO, přestože menšinová vláda tohoto hnutí předlohu v únoru odmítla. Povinnost pro mateřské školy přinesla změna školského zákona z roku 2016, kterou prosadila exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Zastánci návrhu ve středu argumentovali zejména tím, že školky na dvouleté děti nejsou připraveny a obce na rozšíření jejich kapacit nemají peníze. To tvrdí i učitelé a někteří odborníci, jimž vadí zejména slovo "povinnost". Obávali se také, že rodiče by dávali dvouleté děti do školky preventivně dříve, aby "něco nezameškali" či aby si podrželi ve školce místo.

"Zvlášť v okolí velkých měst dělali roky starostové, co mohli, aby kapacitu školek navýšili a mohli přijímat tříleté děti. Teď si mohli po mnoha letech oddychnout a přijde změna a mají zase novou povinnost. To je zdvižený prst a není to ukazováček," řekl poslanec Martin Kupka (ODS), který je sám starostou středočeské Líbeznice.

Ani učitelky nemohou podle převahy vystupujících poslanců zvládnout skupinu žáků od předškoláků ke dvouletým. "Narůstá počet dětí s podpůrnými opatřeními. Kvůli odkladům, které se vydávají jako na běžícím pásu, máme ve školkách i děti sedmileté. Do toho by měla přijít situace přijímat povinně i děti dvouleté. Nevím, jak se s tím mají učitelky vypořádat," uvedl Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj je péče o dvouleté děti věc ministerstva práce a sociálních věcí a školský zákon by ji neměl upravovat.

Sociální demokraté ale argumentovali tím, že některé školky děti mladší tří let přijímají už nyní a rodiče, kteří takovou možnost nemají, jsou diskriminováni. A do budoucna by v nich děti měly garantovaná místa.

"Někde děti berou, ale maminky, které žijí v exponovaných lokalitách, tuhle možnost nemají. Já vnímám tu potřebu dát dítě do péče odpovědných lidí. V návrhu nevidím řešení. Jak vyřešit situaci, která nastala po rušení jeslí, a když je tu potřeba rodičů umístit dítě, potřeba mít druhý příjem?" ptal se Antonín Staněk (ČSSD). Podle poslankyně Aleny Gajdůškové by se měly vytvořit podmínky pro ty ženy, které nechtějí ztratit kontakt se svým zaměstnáním.

Větší kritiku ale ODS sklidila za další části novely. Podle ní by například měl být zrušen poslední ročník školky jako povinný a i bezplatnost přípravných tříd na základních školách.