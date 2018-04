Valachová chce místa ve školkách aspoň pro téměř tříleté. Nemá podporu, je to ústup, říká Klaus

před 37 minutami

Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) navrhuje jistotu místa ve školce pro děti, kterým budou do konce prosince tři roky. Do předškolního vzdělávání chce zahrnout i dětské skupiny.

Praha - Jen hodinu diskutovali poslanci na sněmovním školském výboru o návrzích ODS. Ta chce mateřským školám zrušit povinnost přijímat dvouleté děti a zrušit povinný poslední ročník školky. Předseda výboru Václav Klaus mladší (ODS) navrhl hned na začátku jednání přerušit schůzi do 9. května, aby poslanci mohli do 2. května předložit své pozměňovací návrhy.

Zatím jediný známý předkládá bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Ta ho vnímá jako kompromis. Navrhuje, aby za dva roky školky garantovaly místa alespoň pro ty děti, které dosáhnou tří let do konce kalendářního roku, tedy v období mezi 1. zářím do 31. prosincem.

Těchto dětí je podle Valachové čím dál více. Návrh prý zohledňuje i možnosti obcí a měst kvůli vybudování kapacit. "Jde také o nejčastěji využívanou dobu z hlediska rodičovské dovolené," poznamenala Valachová, za jejíhož působení na ministerstvu zavedení povinnosti pro školky vzniklo.

Podle Klause jde však jen o politický krok. "Když paní Valachová viděla, že ve sněmovně nemá většinu, tak jde ústupovou cestou a něco v tom předvádí," komentoval Klaus před novináři s tím, že trvá na tom, aby se tato povinnost pro školky zrušila.

Valachová také navrhla, aby obce a města mohly místa garantovat prostřednictvím dětských skupin. Řada obcí je podle poslankyně považuje za levnější a vhodnější řešení. Klaus je ale přesvědčen, že skupiny do školského zákona nepatří, protože ten řeší vzdělávání. "Situace maminek sociálně silných, co pracovat chtějí, nebo sociálně slabých, co teoreticky musí, ať se řeší nějakým sociálním opatřením," namítl.

Není jasné, kdo zaplatí poslední rok školky

Kdo má platit předškolní rok vzdělávání, zda obec, nebo rodiče, se poslanci také neshodli. Klaus navrhoval, aby se obec rozhodla sama.

Komunisté trvají na tom, aby předškolní rok zůstal bezplatný a že dvouleté děti do školky nepatří. SPD podpoří Klausovy návrhy. Také piráti chtějí povinnou předškolní docházku zrušit a její bezplatnost navrhují jen pro sociálně slabé.

Pokud výbor povinnost školek přijímat dvouleté zruší, zřejmě vyzve vládu, aby stát zajistil od roku 2020 financování dětských skupin. Doprovodné usnesení navrhl poslanec Lukáš Bartoň (piráti). Dětským skupinám skončí podpora z evropských fondů zhruba za dva roky, z jiných zdrojů kromě školného financované nejsou.

Poslanec František Vácha z TOP 09 zdůraznil, že pokud by předškolní rok zůstal povinný, měl by být bezplatný. TOP 09 je ale podle něj pro to, aby se předškolní docházka platila. "Většinou vyjde měsíčně kolem 500 korun. Je to částka, která nikoho nezruinuje," řekl. Nedůstojné mu připadá i to, když dítě musí povinně poslední rok do školky, kde ho pozorují, jestli je sociálně zralé.