Živě: Kombinace nefungujících řešení a populistických frází, hodnotí vládní program šéf ODS

Členové ČSSD v Pardubickém kraji jsou v názoru na to, zda by strana měla vstoupit do vládní koalice s hnutím ANO, nejednotní. Skutečnost, že by se vláda opírala o podporu KSČM, považují většinou za nejmenší problém. Více jim vadí osoba Andreje Babiše a jeho způsob jednání, zjistila ČTK v anketě mezi představiteli ČSSD. Definitivně rozhodnuti, jak budou hlasovat ve vnitrostranickém referendu, však nejsou, neboť nemají přesné informace o vyjednaných podmínkách spolupráce.

U předsedy okresní organizace ČSSD Leoš Malina převažuje názor, že by strana do vlády jít neměla. "Je to i mínění většiny členské základny v Pardubicích. Odhaduji, že venkov to odmítne, nevím, jak se zachová Praha," uvedl Malina.