Sociální demokraté budou rozhodovat o vládnutí s Babišem. Nejdřív ale chtějí znát jména ministrů

před 55 minutami

Vedení sociální demokracie v pátek odpoledne rozhodlo, že všichni členové strany budou v referendu rozhodovat, zda jsou pro účast své strany ve vládě s ANO. Zároveň vedení určilo otázku pro referendum, která zní: Souhlasíte s tím, aby ČSSD vstoupila do vlády s ANO? Výsledky referenda strana oznámí oproti předpokladům až 14. června. Na místě jednání špiček ČSSD ale bylo patrné, že strana je rozpolcená a někteří její členové jsou kategoricky proti vládě s trestně stíhaným šéfem ANO Andrejem Babišem.

Praha - Stačilo sledovat páteční dění v sídle sociální demokracie a hned na první pohled bylo zřejmé, jak je strana rozpolcená v názoru na to, zda jít do vlády s hnutím ANO. Strana si sice schválila vyhlášení vnitrostranického referenda, v němž členové ČSSD rozhodnou o účasti či neúčasti strany ve vládě s ANO, vládní angažmá strany má však řadu hlasitých kritiků.

Jejím nejviditelnějším a nejvýše postaveným zástupcem je předseda Senátu Milan Štěch, který působil odhodlaně před i po jednání špiček strany.

"Jsem stále více přesvědčený o tom, že do vlády nemáme jít. Myslím, že pro práci v opozici je stále více argumentů," tvrdil Štěch a požadoval, aby odpůrci vládní varianty měli možnost "agitovat" mezi členy ČSSD stejně jako příznivci vládní varianty.

"Pokud pánové, kteří podporují účast ve vládě, chtějí někde jezdit, měl by nám být také dán prostor, abychom řekli své důvody, proč do vlády nejít," tvrdil Štěch v reakci na předsedu Jana Hamáčka, který už avizoval, že se chce od pondělí setkávat s členy strany v regionech.

Referendum ČSSD podle návrhu usnesení předsednictva, které má redakce k dispozici, odstartuje 21. května a skončí v půlce června. Samotné hlasování proběhne na schůzích nejnižších stranických buněk místních organizací. Členové v určený den přijdou na jednání, vezmou si lístek, odpoví na otázku a hodí hlas do urny. Hodinu po skončení schůze musí předseda místní organizace poslat výsledky na speciální mailovou adresu a hned druhý den musí do centrály ČSSD v Lidovém domě poslat také použité i nepoužité hlasovací lístky.

Dílčí výsledky místních organizací nesmí členové ČSSD zveřejňovat, to udělá až předsednictvo 14. června. Předseda strany Jan Hamáček přitom původně chtěl, aby byly výsledky známé už o týden dříve.

Stranické špičky také po Hamáčkovi požadují, aby nejpozději do 20. května předložil straníkům jména možných ministrů za ČSSD.

O atmosféře uvnitř strany hodně napovídají i velmi rezervovaná vyjádření dalších významných politiků ČSSD, například místopředsedy Romana Onderky či poslance a bývalého místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka. "Dokážu si představit pozici ČSSD jak ve vládě, tak v opozici. Je otázkou, která z cest bude krvavější. A musím se přiznat, že v koaličním smlouvě a hlavně programovém prohlášení mi toho mnoho chybí," sdělil Onderka. "Ve mně to velké nadšení nevyvolává, mám celou řadu věcí, o kterých budu na předsednictvu mluvit," sdělil Zaorálek.

Sociální demokraté ale nejsou rozhádaní jen kvůli tomu, zda jít do vlády, ale přou se i o to, jaké voliči mají vlastně oslovovat. Patrné je to v těchto dnech z dění kolem místopředsedy Jaroslava Foldyny. Toho vyzval předseda Hamáček k omluvě za vulgární slova, která pronesl k lidem, protestujícím proti ruské motorkářské skupině Noční vlci.

Zatímco Štěch v sídle strany volal po tom, že by Foldyna nadále neměl být místopředsedou, děčínský poslanec se usmíval a žádný odchod neměl v úmyslu. "Mě mrzí to, že jsem vystavil Honzu Hamáčka tomu tlaku, který vyvolalo mé jednání," podotkl Foldyna a vzápětí dodal, že se nikomu omlouvat nebude.

"Já jsem pana Foldynu do funkce místopředsedy nenominoval a myslím si, že tímto skutkem prokázal, že ve vedení takové demokratické strany, jako je sociální demokracie, takový člověk nemá co dělat," komentoval Foldynovo vystupování Štěch.