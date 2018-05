"Foldyna chce být český Trump, ale omluvit se to nedá." Špičky ČSSD místopředsedu hájí i odsuzují

před 2 hodinami

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna měl v pondělí konflikt s aktivisty na akci ruského motorkářského gangu Noční vlci. Foldyna emotivně reagoval na demonstranta, který mu připomínal, že v současnosti umírají ruští vojáci také na Ukrajině, o čemž se poslanec bavit nechtěl. "Jdi do haj*lu. Jdi do pr*ele," řekl mu. "Když je to baví, ať protestují. Někteří to dělají za prachy, tak ať se po*erou," dodal. Předseda Jan Hamáček Foldynu vyzval, aby se omluvil, a v pátek s ním chce osobně mluvit. Někteří členové ČSSD souhlasí s Hamáčkem a myslí si, že by se měl Foldyna omluvit. Jiní sociální demokraté naopak místopředsedu podpořili. Reakce dalších významných politiků ČSSD budeme postupně doplňovat.

autor: Barbora Němcová | před 2 hodinami