Nejsme strana starých tváří a nepatříme do pravěku, tvrdí nový šéf KDU-ČSL Výborný

Nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný je od skončeného sjezdu strany tím, od koho členové a příznivci lidovců nejvíce očekávají volební úspěch strany v příštích dvou letech. "Delegáti projevili touhu po nové tváři a po změně," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz a vysvětluje, jak chce těchto úspěchů dosáhnout. Tedy například zda bude spolupracovat s ODS a jak moc si vezme na pomoc dřívější vedení lidovců.

Máte po takřka revolučním sjezdu, který vás vynesl do křesla předsedy a jako místopředsedy vám vybral čtyři zbrusu nové tváře. Proč chtěli delegáti tak velké změny?

Především si myslím, že ze na sjezdu byl cítit náš nový elán, energie a přitom to, že jsme klidná síla. Což musí být naše vizitka. Z rozhovoru s delegáty jsem vnímal, že měli skutečně poptávku po sebevědomé, silné KDU-ČSL. Máme před sebou dvě velké výzvy, v květnu evropské volby a příští rok krajské volby. Na tyto věci se teď musíme soustředit kromě každodenní mravenčí práce na půdě parlamentu.

Jak velké změny podle váš lidovecká základna chce? A v čem by měly spočívat?

Nemyslím si, že by chtěla nějaké velké změny. Musím připomenout, že členem vedení je i Jan Bartošek, který byl dosud místopředsedou. Já si vážím toho, že přijal mou výzvu a po volbách předsedy kandidoval na místopředsedu. Navíc členem předsednictva je i předseda senátního klubu Petr Šilar. Myslím, že navážeme na práci minulého vedení, bude tady kontinuita.

Vy jste chtěl ještě za místopředsedu Mariana Jurečku.

Je to tak, mrzí mě, že se rozhodl na místopředsedu nekandidovat. Hovořili jsme spolu a on mi řekl, že zůstane úzkou součástí mého týmu. Věřím, že řadu věcí budeme spolu konzultovat. Slíbili jsme si to. Jeho kompetence k zemědělství, k trvale udržitelnému rozvoji, bude pro KDU-ČSL velmi přínosná.

Ukázka z rozhovoru s M. Výborným, který vznikl už na konci sjezdu. Zeptal jsem se na jeho styl mluvení, z něhož se těžko hledá titulek, opatrnost, obecnost, diplomacie. Necítí to jako své mínus? A jaký je jeho názor např. na prezidenta Zemana? Celý rozhovor bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/t66AcH6ZXh — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 31, 2019

Je ale zřejmé, že delegáti chtějí výrazné změny v politice strany. O tom svědčí to, že zvolili vás, který jste dost ostře kritizoval dosavadní vedení, a navíc navolili hned tři nové místopředsedy, kteří jsou náměstky v různých městech.

Ale jejich zvolení je hlavně ukázka toho, že jsme silní na komunální úrovni. A že máme úspěšné mladé lídry. Těším se na to, že tito kolegové budou v předsednictvu strany dál růst a budou to budoucí lídři KDU-ČSL

Takže určitě řeknete, že lidovci mají budoucnost, byť někteří kritici namítají, jestli stranu nedojede na to, že jí budou chybět mladí voliči a možná i členové.

Jestliže někdo tvrdí, že jsme strana starých tváří, nebo pokud nás někteří posílají do pravěku, tak sjezd KDU-ČSL všechny z takových prognóz vyvedl.

Vy jste sice po zvolení několikrát opakoval, že budete navazovat na práci minulého vedení, ale nedostala vás do čela strany právě ostrá kritika politiky minulého vedení?

Marek Výborný (42) Datum a místo narození: 10. července 1976, Heřmanův Městec Vzdělání: vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci Dosavadní funkce: poslanec (od 2017), zastupitel města Heřmanův Městec (od 2006) Kariéra: po vysoké škole začal učit na gymnáziu v Pardubicích, především dějepis, základy společenských věd a latinu, v letech 2012 až 2018 byl ředitelem pardubického gymnázia Mozartova, od roku 2005 je členem KDU-ČSL Rodina: ženatý, má tři děti. Jeho otec je bývalý ministr a ústavní soudce Miroslav Výborný Zájmy: je trenérem basketbalu, skautem, působí ve vedení pěveckého sboru a je členem České křesťanské akademie

Já vůbec nerozporuji, že delegáti projevili touhu po nové tváři a po změně. Ale z mé strany to přece nebyla žádná planá kritika minulého vedení a kromě toho jsem poukázal na to, že jsme ve vládě Bohuslava Sobotky dosáhli i obrovských úspěchů. Musíme si ale také přiznat chyby, které jsme udělali. Ani já nejsem bezchybný. Musíme si umět chyby přiznat, protože jen tak budeme růst.

Nezačínáte trošku "brzdit"? O tom by mohlo svědčit i to, že v pátek jste na sjezdu pronesl některé hodně ostré věty na adresu politiky Pavla Bělobrádka a Mariana Jurečky a v sobotu jste už navrhoval usnesení, aby jim sjezd poděkoval za jejich vynikající práci. Nezalekl jste toho, že byste mohl ztratit sympatie těchto dvou politiků a jejich příznivců?

Toho jsem se nezalekl. Nejde ani o sympatie, jde o to, abychom zůstali skutečně dělným týmem a já věřím, že tomu tak bude. Ani jsem v ničem nijak nezbrzdil. To, že se někomu poděkuje za osm, deset, dvacet let práce pro KDU-ČSL, tak to je přece normální a slušné. Dělám slušnou a poctivou politiku. To, že jsem navrhl ona usnesení, nebyla reakce na nic. Jestliže končí předseda a první místopředseda, tak je přece slušnost jim poděkovat.

V čem ale bude spočívat změna politiky KDU-ČSL kromě toho, že Marek Výborný vyměnil Pavla Bělobrádka? Co budete dělat jinak? A jak, abyste měli podstatně víc voličů?

KDU-ČSL musí být srozumitelná a uvěřitelná. Když budeme předkládat témata, musí být jasné: ano, to jsou ti lidovci, kteří podporují rodiny, to jsou ti lidovci, kteří bojují s exekucemi a proti šmejdům, to jsou ti lidovci, kterým jde o vzdělávání. Takže srozumitelnost a uvěřitelnost. A musíme být aktivní. Musíme přicházet s konkrétními tématy, a tato témata musí představovat věrohodné osobnosti. Ať už to budou naši členové, nebo osobnosti, které se ztotožní s našim pravicovým, konzervativním programem.

Petr Pithart včera vaší straně doporučil, abyste si dali jedno, dvě témata jsou své priority, aby voličům bylo naprosto jasné, co je pro vás nejdůležitější. Možná vám i doporučil dát si jako prioritu číslo jedna vzdělávání, o kterém jste i vy v kandidátském projevu poměrně výrazně mluvil.

Priorita je vždycky jen jedna. A já za ni považuji komplex všeho, co se dotýká rodiny. Tedy podpora rodiny, postavení žen, otázka vdovských důchodů. A v rodině vyrůstají děti, tedy i to vzdělávání. Dnes se navíc mnoho rodin dostává do problému dluhových pastí, a proto budeme navrhovat opatření, abychom tomuto zabránili.

Spolupráce s ODS v roce 2021? Tím se nezabývám

Abyste mohli něco více prosadit, potřebujete být spíše ve vládě než v opozici. Předseda ODS Petr Fiala vám na sjezdu nastínil blízkou spolupráci vašich stran s cílem volby vyhrát. Mám pocit, že jste na to zareagoval spíše chladně. Proč se spíše bráníte tomu, abyste mluvil o vzniku určitého bloku s ODS a možná dalšími stranami? S tím, že by samozřejmě KDU-ČSL zůstala dál samostatná?

Teď máme před sebou volby evropské, ve kterých jsme my integrující konzervativní silou. A to je jeden z modelů, jak máme pokračovat dál. To se nám podařilo, protože my jsme dnes integrující, konzervativní, středopravicovou silou.

A co krajské volby v roce 2020? V nich si těsnější spolupráci s ODS dovedete představit?

Budeme spolupracovat s různými stranami v různých krajích. Například v Olomouci úspěšně spolupracujeme se Starosty, jinde zase s ODS nebo TOP 09, v Pardubickém kraji s Evropskými demokraty.

A co parlamentní volby v roce 2021, které budou pro směřování země klíčové?

Ty budou až za dva a půl roku.

A dovedete si představit těsnější spolupráci s ODS? Případně dalšími?

Touto otázkou se vůbec nezabývám.

Vy se často chlubíte, jak je KDU-ČSL integrující silou konzervativních stran. Ale není to jen vějička pro veřejnost? Sám musíte cítit, že sice integrujete nějaké síly, ale při vší úctě to jsou ministrany, o kterých mnohdy ani veřejnost skoro neví.

Ale když dáte jedno k druhému a třetímu, tak tady nějaká síla bude. A kde jinde začít, než tak, jak jsme to nyní udělali my? Rád bych také upozornil, že zvu ke spolupráci s KDU-ČSL i osobnosti mimo politické strany z občanské společnosti, které se ztotožní s našim programem. Chci nového Petra Pitharta, novou Zuzanu Roithovou.

Napadají vás už nějaká známá jména?

Napadají, ale nechám si je zatím pro sebe.

Neřeknete alespoň jedno?

Ne.

Mimochodem, vy byste mohl být novým ministrem školství, pokud byste tedy uspěli ve volbách v roce 2021. Vycházím z toho, že jste na sjezdu oznámil, že KDU-ČSL by měla v příští vládě usilovat o ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství. Řadu let jste učil, byl jste i ředitelem gymnázia…

Kdo by byl za nás ministr školství, je naprosto podružná věc.

Aby vaše strana měla šanci na vládní účast, bude muset získat podstatně více voličů. Kde je chcete získat? Budete sázet na konzervativní část veřejnosti, protože, jak mi řekli i někteří delegáti, v této části spektra je určitě potenciál získat třeba deset procent voličů? Nebo zkusíte udělat alespoň úkrok k liberálnější části veřejnosti, tedy třeba k voličům Starostů nebo dokonce pirátů?

My ale oslovujeme všechny občany České republiky. Náš program není pro někoho, ale pro všechny občany, kteří jsou kriticky myslící, kteří ctí hodnoty jako že se nemá krást, že je normální nelhat, že svoboda je spojena se zodpovědností, a není bezbřehá, a solidarita není slabostí. Věřím, že s těmito hodnotami se dokáží ztotožnit i obyvatelé měst. Neškatulkoval bych podle toho, co je konzervativní či liberální, nehledě na to, že je otázka, co je vlastně liberální.

Váš styl vystupování je do jisté míry nekonfliktní, novináři mají určitý problém vybírat z vašich vystoupení slova do titulků. Je ale mnoho voličů, kterým jsou bližší razantnější politici. Nebojíte se, že se vám je nepodaří získat?

Nemyslím si.

Ale volby ukazují, že lidé volí lidi typu Andreje Babiše a Miloše Zemana. A možná teď hledají politiky, kteří se proti nim dokáží razantně postavit a vyslovit.

Já určitě nikdy nebudu dělat antipolitiku. Stejně tak ale v okamžiku, kdy bude ohrožený právní stát, kdy bude ohrožena naše demokracie, tak budu ten první, kdo se jasně a hlasitě ozve. A je úplně jedno, jestli to bude vůči tomu nebo onomu. Ale dělat apriori politiku proti někomu, to je něco, co si myslím, že voliči neocení. My děláme politiku pro něco. Mám vzor v lidech kolem sebe, mám vzor v mém otci. Politiku jde dělat slušně, jde dělat poctivě, a volič to ocení.

Jaký je například váš pohled na Miloše Zemana? Mám pocit, že jej ve vaší straně kritizují dlouhodobě jiní, shodou náhod třeba zrovna dva vaši poražení protikandidáti Jan Bartošek a Marian Jurečka.

Je to prezident republiky, který byl zvolen, a to já respektuji. Nesouhlasím úplně s jeho názory, s jeho směřováním České republiky někam na východ, protože tam nepatříme, určitě se vymezuji vůči té skupině, kterou on má kolem sebe, a která ho do značné míry ovlivňuje, ale je to prezident republiky. Tečka.