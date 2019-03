Teď je to samá zábava, nevaž se, odvaž se, stěžuje si končící šéf KDU-ČSL Bělobrádek

Ze své předsednické kanceláře v sídle KDU-ČSL si už Pavel Bělobrádek odvezl všechny věci, uspořádal setkání pro mnohé z těch, s nimiž za posledních téměř devět let spolupracoval, a připravil se tak na to, aby na konci března předal funkci svému nástupci. "Měli bychom více přemýšlet nad smyslem lidské existence a nad tím, odkud kam jdeme. To mně v dnešní společnosti chybí," říká v bilančním, osobnějším rozhovoru pro Aktuálně.cz Bělobrádek, který nadále zůstane poslancem.

To, že máte v názvu "křesťanská", asi bude vždy limitovat množství lidí, kteří vás budou volit. Pro mnohé jste holt "ta církevní strana". Souhlasíte?

Tak moment. Předseda ODS Petr Fiala je stejně praktikující katolík jako já, podobně jako, pokud vím, byl například Karel Schwarzenberg. Nebo bývalý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka či předseda Strany zelených Ondřej Liška.

A třeba do Evropského parlamentu za nás kandiduje buddhista. Jsou u nás i lidé, kteří nepopírají Boha, ale ani neříkají, že jsou věřící. My to ani nezjišťujeme.

Faráři ale určitě doporučují věřícím volit KDU-ČSL spíš než kohokoliv jiného.

To se mýlíte. Dokonce jeden časopis se schválením pražského arcibiskupství psal, že lidé mají volit SPD, protože my jsme eurohujeři a Evropská unie je něco úplně strašného.

Myslíte, že kardinál Dominik Duka volí KDU-ČSL?

To je asi otázka na něj.

A vy tušíte, koho volí?

Tak já tuším. Když byl biskupem v Hradci Králové, tak podporoval hejtmana (Pavla) Bradíka za ODS. Takže ho někteří považují za voliče ODS. Já si to úplně nemyslím.

Jsou vám bližší názory Dominika Duky, nebo kněze Tomáše Halíka?

Patřil jsem k předsedům KDU-ČSL, kteří nechodili za panem arcibiskupem každý měsíc. Šel jsem za ním, když jsem měl nějaké téma. Samozřejmě on mě mohl pozvat kdykoliv. Objednal jsem se třeba jednou dvakrát za rok, protože jsem necítil potřebu různé věci nějak dál konzultovat.

A pokud jde o onu názorovou blízkost - Duka, nebo Halík?

Mně je velmi blízký papež František, který je velmi pravdivý a autentický. Líbí se mi také to, že dává důraz na milosrdenství, na které se zapomíná. Ke křesťanství se dnes bohužel hlásí i takoví lidé, kteří chtějí řezat hlavy muslimům.

Stále jste ale neřekl, ke komu máte tedy názorově blíže.

S panem kardinálem máme velice korektní vztah. Nemůžu říct, že by to bylo přátelství, že bychom si tykali, to rozhodně ne, ale na druhou stranu si myslím, že spousta věcí, které říká, mají hlavu a patu. V některých věcech se určitě neshodneme, ale jsem konsenzuální typ člověka. To samé s profesorem Halíkem. Rád si přečtu knihu Tomáše Halíka a zároveň si rád přečtu i kázaní Dominika Duky nebo knihu o něm.

Odpovídáte diplomaticky, je vidět, že si nechcete pohněvat žádnou skupinu lidí.

Pohněvat, to ne, tohle není volba Losna, nebo Mažňák. Nehodlám tady hlasovat o superstar. Pro mě je nejpodstatnější lidská důstojnost každého člověka, dokonce i toho, kterého nemám rád nebo s kterým nesouhlasím. Snažím se ale do něj vcítit a vidět v něm obraz boží. Ale samozřejmě, když bude chtít někdo zabít někoho z mé rodiny, tak ho zastřelím, s tím já nemám žádný problém.

Skutečně byste někoho zastřelil?

To je legitimní, pokud odvracíte zlo. Co se týká etiky většího zla, tak někdy se musíte rozhodnout mezi dvěma zly. Když jsme toto téma v minulosti probírali s panem biskupem (bývalým vojenským kaplanem) Tomášem Holubem, mluvil o tom, že nemáme právo druhého zabít, abychom získali nějakou výhodu nebo něco podobného, ale zároveň nemáme právo nechat zabít ty, za které máme zodpovědnost.

Modlím se i za nepřátele

Vy jste se stal ale praktikujícím křesťanem až postupně, v dospělosti. Je to tak?

Jsem z věřící nepraktikující rodiny. Táta je katolík, máma evangelička ze starého helvítského rodu, ale její maminka byla taky katolička. První historicky dochovaný Bělobrádek byl zatvrzelý evangelík, který dělal kostelníka v katolickém kostele. To je ten první záznam ze 17. století. Já jsem v Pána Boha věřil, nicméně jsme byli nepraktikující.

Musí se praktikující křesťan pravidelně modlit?

Ne. Je to rozhovor s Bohem, je to na každém člověku. Já se snažím modlit každý večer před spaním. Zhodnotím den a svěřím se, co bych si přál. Ale většinou je to tak, že děkuju a prosím o požehnání a ochranu jak pro svou rodinu, tak pro národ, civilizaci, pro ostatní lidi. Modlím se často i za své nepřátele a nevěřící.

Takže i za premiéra Andreje Babiše, kterého často kritizujete?

Při modlitbách nejsem většinou konkrétní. Ale samozřejmě že ano. Ale neberu pana Babiše jako nepřítele, ale soupeře. Křesťanství dělá křesťanstvím to, že evangelium hlásá "milujte své nepřátele". To samozřejmě není moc snadné, ale snažím se o to, protože nenávist je naprostý kontrapunkt vůči křesťanství.

Modlil byste se i za Miroslava Kalouska? Podle vašich vystoupení to vypadá, že mu nemůžete zapomenout, jak založil po odchodu z KDU-ČSL novou stranu, do které přetáhl řadu vašich členů.

Tak to rozhodně není. Samozřejmě jsou členové KDU-ČSL, kteří ho mají plné

zuby. Myslím si, že člověk má být velkorysý, proto se mě dotklo, že jsem Miroslava Kalouska pozval na sjezd a on se tam do nás pořádně navezl.

Což mu jen těžko odpouštíte.

Spíš ho nechápu. Tehdy mě zklamal. Vždycky jsem ho obhajoval a svým způsobem jsem si ho i vážil. Říkal jsem, že to není démon a že nemůže za to, že jsme v roce 2010 vypadli za sněmovny.

Otřásly vaší vírou nebo důvěrou v církev sexuální skandály kněží?

V žádném případě. To je stejné, jako bych dal kluka ze skauta nebo hokeje, protože mezi vedoucími mládežnických organizací je více pedofilů než v církvi. V rodinách dochází k největšímu množství zneužívání, tak by to mělo otřást mým přesvědčením, že rodina je základ společnosti? To bych měl říct, že nebudu žít v rodině? Naopak musím ocenit, že pod vedením papeže Františka se, na rozdíl od jeho předchůdců, do tohoto problému řízlo. Otevřeně se o tom mluví a lidé, kteří jsou za toto zodpovědní, jsou odvoláváni.

Církev ale čelí i kritice, že nedělala a nedělá dost pro to, aby pravda vyšla najevo.

Je nepochybné, že všechny tyto věci mají být vyřešeny a potrestány. Je to velká ostuda a velká skvrna. Stejně tak je pravda a ostuda, že se tyto případy tutlaly.

Skutečně zůstává váš vztah k víře a církvi stejný?

Ano, nemá to žádný vliv na můj postoj k víře nebo církvi, protože církev je

samozřejmě tvořena hříšníky. Podívejte, jak vypadala církev v době renesance. Jak se chovali někteří kardinálové, papežové. Ale to neznamená, že celek je špatný.

Málo lidí mi říkalo pravdu

Když jste byl zvolen v roce 2010 předsedou KDU-ČSL, bylo evidentní, že členové hledají novou tvář. Cítíte, že i teď hledají takovou tvář?

Myslím, že ano. Sice mi někteří členové říkají, že bych měl ještě pokračovat a že není kde brát, ale já si to nemyslím. Jsem přesvědčený, že kdokoliv z uchazečů o vedení z trojice Marian Jurečka, Jan Bartošek a Marek Výborný se může zhostit vedení strany dobře až výborně. Hlavně mají chuť a dravost, která mi postupně začala ubývat.

Takže by největší šance mohl mít Marek Výborný, který je tak vnímaný?

Určitá poptávka po nových tvářích, které nebudou spojovány s chybami, které jsme v minulosti udělali společně s Marianem a Honzou, tady může být. Na druhé straně, Marek Výborný neměl možnost žádné chyby udělat, protože ve vedení nebyl. Chybí mu ale zase zkušenosti, které Marian a Honza mají.

Pan Bartošek je spojovaný s razantností, nehledají dnes voliči takový typ politiků?

Myslím, že něco takového chce jen určitá část lidí. Voliči a členové KDU-ČSL dávají spíše důraz na určitý klid a rozvahu. Byť teď je doba, kdy šediví politici nejsou zajímaví. Uvidíme. Řekl bych, že všichni mají stejnou šanci, nikdo není favorit, považuji za velmi pozitivní, že se našli tři kandidáti.

Co byste doporučil svému nástupci?

Tak jde o to, jestli někdo bude o nějakou mou radu stát. Myslím si, že prudké pohyby nejsou zdravé, je lepší se raději delší dobu rozmýšlet. Na druhé straně je třeba se někdy nebát udělat rozhodnutí, protože lidé často víc ocení, že jste se nějak rozhodl, než že jste se snažil o konsenzus. Lidé prostě očekávají, že zavelíte.

To je všechno?

Moje zkušenost také říká, že politika je o mezilidských vztazích, takže bych svému nástupci doporučil, aby měl dobré mezilidské vztahy i se svými politickými konkurenty. A důležité je také to, aby se neobklopil jen lidmi, kteří mu budou říkat, že všechno dělá dobře. Schopnost sebereflexe je něco, co mnohým politikům časem zakrní, a přestanou být soudní.

A vy jste měl kolem sebe lidi, kteří se vám nebáli říkat pravdu?

Myslím, že jsem takových lidí měl kolem sebe málo. Hodně věcí jsem se proto snažil konzultovat se staršími a zkušenými.

Kdo k vám býval nejkritičtější?

Nejkritičtějším člověkem byla asi moje matka (s úsměvem). To ale není potom to nejobjektivnější hodnocení.

A co vám říkala?

Nejhorší bylo, když mě viděla v televizi, jak sedím ve sněmovně. To mi pak říkala, ať si nehraji s mobilem, nedrbu se, nepiji z flašky a podobně. Ale samozřejmě reagovala i na to, co jsem říkal.

Kolik procent voličů by mohla KDU-ČSL získat? Za vašeho vedení nepřekročila sedm procent.

Myslím, že naše strana má potenciál oslovit až deset procent voličů. Ale to je potenciál, který nikdy nevytěžíte úplně. Samozřejmě bych si přál, abychom volby vyhrávali.

Nepomohlo by vám, kdybyste zmírnili postoj k některým tématům? Například hodně lidem v dnešní době by nevadilo, kdyby i lidé stejného pohlaví mohli uzavírat manželství, s čímž lidovci nesouhlasí.

Musíme všechny věci trpělivě vysvětlovat. Jestliže například považujeme manželství za nějakou hodnotu, tak to přece není nic proti někomu. Ale chtít manželství pro každého je v našem právním řádu nepochopením rodinného práva. Je to věc právní, ne náboženská. Stát nemá lidem mluvit do jejich citů a institucionalizovat je. Od toho tady není.

Není přece jen zbytečné na tom takto lpět?

Není to zbytečné. Bohužel, hlavní problém je v tom, že lidé často nechtějí hodnotovou politiku.

Ale co když lidé nepovažují za tak podstatné, kdo tvoří manželství, ale hodnoty vidí v tom, aby se lidé chovali slušně, byli poctiví, pracovití, hezky se k sobě chovali a takto vychovávali své děti?

To se nevylučuje, pro to jsme také přece! Ale právě proto, že trváme na takových hodnotách, jako je manželství, nás zase celá řada voličů volí.

A řada voličů nevolí.

Svět se někam vyvíjí, ale existují také slepé uličky. Hlas lidu ještě neznamená hlas boží. Někdo si možná myslí, že teď všechno směřuje správným směrem, já si to ale nemyslím. Jsem rád, že žiji v dnešní době a ne před 150 lety, máme se dramaticky lépe a poznání jde dopředu. Ovšem to ještě automaticky neznamená, že co je nové, to je lepší a vše, co je populární, je správné.

Vy říkáte, že svět se někam vyvíjí, ale některé uličky jsou slepé. Které to jsou?

Sobectví, neochota překonávat překážky, absence cokoliv obětovat. Například moje manželka se obětovala mně a dětem a já bych to také udělal, kdybych byl žena, ale kojit nemůžu. Za slepou uličku považuji také dnešní obrovsky konzumní způsob života, kdy mnozí lidé nepřemýšlejí nad tím, aby dělali něco ve prospěch společnosti. Teď je to samá zábava, nevaž se, odvaž se, zážitky, adrenalin. Moje babička se v sedmnácti vdávala, v osmnácti přišla o dítě a umřel jí manžel, ona nepotřebovala dělat adrenalinové sporty. Ona měla toho adrenalinu dost.

Dříve byly například slepé uličky komunismus a nacismus, které progresivisticky útočily na lidskou důstojnost. Včetně rasového a třídního původu, eutanazie a interrupcí.

Měli bychom si říci, že by bylo dobré vrátit se k soudržnosti a zodpovědnosti. Každý by měl přemýšlet, co po mně zbude. Nelíbí se mi konzumní způsob života, bezohlednost k životnímu prostředí, orientace na vlastní zážitky a emoce, vytěsňování smrti, vytěsňování bolesti. Proto se spoustě lidí zhroutí svět, když onemocní nebo když jim někdo zemře.

A považujete za slepou uličku i multikulturalismus?

Cizinci k nám budou nepochybně přicházet, ale musí vědět, že to je naše země a naše pravidla. A my ta pravidla musíme vyžadovat. Jestli teď mají teroristické útoky v Belgii, tak proč ještě před několika lety nechali imámy kázat, že je dobré řezat židům a křesťanům hlavy? Jediným řešením je právní stát, kde právo platí pro každého.

Vadila by vám výstavba mešit?

Mešity mi nevadí, vadily by mi minarety.

Proč?

Myslím si, že do našich měst to nepatří. Máme minaret v Lednici a to stačí.

Co kdyby ale místní muslimové požádali o stavbu minaretu s tím, že by rádi praktikovali svou víru?

Tak se jim to nepovolí, protože tady máme nějaký zákon, který říká, že se z urbanistického a památkového hlediska může stavět jen něco a že je tady tolerováno vyzvánění zvonů, a ne že tady bude někdy křičet muezzin. A jestli se to někomu nelíbí, tak ať jde pryč.

Takže žádné svolávání muslimů.

My musíme být vstřícní a tolerantní, ale nesmíme páchat sebevraždu. S většinou muslimů není problém, podívejte se na nedávnou cestu papeže Františka do muslimských zemí. Je nesmysl tvrdit, jak to tvrdí někteří naši ústavní činitelé, že všichni teroristé byli muslimové. Křesťané bohužel také vedli náboženské války, křesťané také masakrovali lidi. Ale jak řekl i nyní papež, ve jménu Boha nelze nikoho vraždit. To, co se dělo, bylo zneužití náboženství.

Jste i proti tomu, aby lidským právem bylo právo na migraci?

Nesouhlasím s takovým právem. Na loďku můžete vzít jenom tolik pasažérů, aby se nepotopila.

Ale nemá mít člověk právo jít za lepším životem?

Samozřejmě že lidé chtějí jít za lepším životem. Koneckonců si nedělám iluze, že podstatná část naší emigrace nebyla politická, ale ekonomická. Ale právo na migraci nemá být. Země má mít právo vybrat si, koho na svém území chce. Když naši lidé utíkali, také je některé země nebraly. Každý může požádat o pobyt u nás legálně. Ale nikdo nemůže prokopnout vaše dveře a říci: Líbí se mi vaše žena, a co máte v ledničce?