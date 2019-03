Volný varuje před "patrioty", kteří Okamuru ovládají. Oba vysvětlovali spory v SPD

Konflikt mezi poslancem Lubomírem Volným (SPD) a vedením hnutí SPD se vyostřil v rozhovorech pro alternativní médium Svobodné rádio. Podle Tomia Okamury bývalý moravskoslezský lídr nezvládá osobní ambice. "Za mě neexistuje střet s Okamurou, ale s lidmi z jeho okolí," řekl v rozhovoru Volný.

Celostátní předsednictvo hnutí SPD v polovině února rozhodlo o zrušení své regionální organizace v Moravskoslezském kraji, kterou vedl Volný. Vzájemné konfrontaci v médiích se však obě strany vyhýbají. Bývalý moravskoslezský lídr v pořadu České televize řekl: "Já bych to tady opravdu nerad hlouběji rozebíral. Myslím si, že to jsou věci, které by se nejdříve měly probrat na vnitrostranickém demokratickém fóru," prohlásil Volný a dodal, že stále věří Okamurovi.

V alternativních médiích však aféra dostala jiný, konfrontační rozměr. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura vystoupil ve vysílání Svobodného rádia, vlasteneckého média, kde nazval Volného pučistou a situaci v hnutí přirovnal k dění v Úsvitu v roce 2013. "Já mám tu výhodu, že už jsem zažil to, když se někteří snažili poklepávat po rameni Marka Černocha. A až čas mi dal za pravdu, kdo byl celou dobu pučista a kdo chtěl tunelovat peníze, k čemuž také došlo," řekl.

Podle něj je Volný "naočkován a řízen" k tomu, aby podobně jako Černoch začal hnutí rozkládat, místo aby se soustředilo na volební kampaň a dobrý výsledek ve volbách do Evropského parlamentu.

Problém č. 1: Zablokovaná členská základna

Okamura si stěžuje na stagnující členskou základnu v regionu. "Hnutí SPD existuje přibližně 3,5 roku a představte si, že do teď se v Moravskoslezském kraji přihlásilo více než 1700 lidí. Přesto tam je pouze 73 řádných členů," řekl Okamura s tím, že Volný přibíral jen ty, kteří k němu byli loajální, a naopak odmítal ty, kteří "byli loajální k programu SPD a k Okamurovi".

V otázce přijímání nových členů podle něj regionální klub SPD porušil stanovy. "Je zde vysoký počet čekatelů, kterým trvá již více než dva roky kandidátská lhůta. Při přijímání členů se uplatňují neschválená bodovací pravidla, objektivně diskriminující některé žadatele o členství v SPD," citoval Okamura analýzu právní kanceláře, kterou si vedení SPD nechalo vypracovat. "Volný si vymyslel nějaká pravidla, která vůbec nejsou ve stanovách, a v podstatě on určuje, kdo bude řádným členem nebo ne," kritizoval Okamura.

Volný však celou situaci se členstvím líčí pro Svobodné rádio zcela jinak. Dvoustupňové členství, rozděleno na tzv. čekatele a členy, podle něj nevymyslel nikdo z jeho regionální buňky, ale Okamura a místopředseda hnutí Radim Fiala, "aby chránili hnutí před vetřením lidí, kteří by to s hnutím nemysleli dobře". Zároveň Volný poukázal na bod stanov, který nemluví o dvouleté čekatelské lhůtě, ale o "minimálně dvouleté čekatelské lhůtě". Moravskoslezská SPD tak podle něj stanovy neporušila.

Bývalý moravskoslezský lídr SPD popsal i přijímání nových členů v regionu: "Měli jsme 1960 elektronických přihlášek, kteří se většinově ani nechtějí stát členy, ale stačí jim být sympatizanty. Protože když jsme je několikrát kontaktovali, tak na fyzické registraci se už neobjevili. Pro své průkazky si přišlo 799 čekatelů. Z nich se aktivně naší práce účastní asi 180, přičemž 76 už členy je a 30 nám pražské předsednictvo odmítlo přijmout kvůli tzv. stop stavu, které vyhlásilo loni v listopadu," vysvětlil Volný a dodal, že má vše podložené dokumenty.

Vedení SPD mělo regionům navíc pravidelně opakovat, že regiony nesou politickou zodpovědnost za jejich členy, proto moravskoslezská SPD přišla s "vylepšeným" systémem udělování členství. Čekatelé se měli veřejně hlásit k SPD, a to třeba přidáním placky SPD k profilové fotografii na sociálních sítích. Toto mělo sloužit k odhalení lidí, kteří měli historii u jiných politických stran. "Odmítali to, protože v okamžiku, kdy si tu placku dali, tak se jich jejich bývalí kamarádi ptali, jestli už nejsou u té a té strany."

Dále se od čekatelů očekávala aktivní účast na akcích spojených s SPD. Čekatelé měli přidělené koordinátory, kteří u nich plnění těchto podmínek kontrolovali. "Všichni jsme brali ohled na to, že když někdo trpí třeba nějakým zdravotním problémem, nemůže být aktivní ve fyzickém světě, ale může být aktivní v tom virtuálním," dodal Volný.

Problém č. 2: Snaha o vyvedení peněz

Dalším důvodem sporu měl být dokument, který Okamura od moravskoslezské buňky obdržel. Z regionu žádali změnu článku stanov o rozdělení financí v případě zániku hnutí. "Já myslím, že to není potřeba dále komentovat," uvedl předseda SPD, který to vnímá jako snahu o vyvedení stranických peněz z hnutí způsobem, který není plně pod kontrolou.

"Oni chtějí také, aby se 60 % příjmu SPD rozdělovalo do krajů bez kontroly vedení. Já bych musel podepisovat nějaké smlouvy, které by si nasmlouval někdo v nějakých krajích a já bych o nich nic nevěděl. Kdybych se jich pak zeptal, co to bylo za plnění, tak mě začnou vydírat a budou říkat, že to já tuneluji a že jsem to přeci podepsal. To je Úsvit," vyjádřil své pocity Okamura.

Podle jeho popisu to dnes s platbami v rámci hnutí funguje tak, že veškeré platby odsouhlasuje celostátní předsednictvo a tajemnice. Vše má být následně uloženo do trezoru, do kterého má přístup jen tajemnice a její zástupkyně. "Já ani Fiala nemáme právo zadávat nějaké příkazy, to dělá sekretariát na základě rozhodnutí předsednictva, takže i banka ví, že to nezadáváme my. Proto na nás nejde nic hodit a my jsme tak úplně v klidu a krásně nám to funguje," vysvětlil.

Okamura se obává, že vyhovění takové změny by mohlo vést až ke zrušení hnutí. Kraje by si totiž prý mohly domluvit nějaké smlouvy s neznámými dodavateli, kteří by "s cílem rozložit hnutí neposlali fakturu a SPD by tak neprošlo auditem a bylo terčem správního řízení, kde hrozí zrušení hnutí".

Volný potvrdil žádost o změny v přerozdělování financí, ale odmítl přirovnání k Úsvitu. Financování regionálních organizací považuje za nelogické, byť v souladu se zákonem. "Představte si velký účet, kde je milion korun. Z něj se celkem na všechny kraje přiděluje 500 tisíc. Každému kraji bude přidělen kredit, tedy 500 tisíc děleno 14. Ty peníze však budou pořád na tom účtu a povinností kraje bude vést tabulku, ve které bude napsáno, za kolik se co objednávalo a kde. Následně všechny papíry, účty, faktury, smlouvy budou fyzicky poslány do Prahy, kde konkrétní smlouvy musí podepsat přímo předseda," popsal Volný.

Vádí mu také nepřiměřenost rozdělení peněz v rámci hnutí. V komunálních volbách měla dle jeho tvrzení Praha rozpočet 10 milionů korun, zatímco ostatní kraje měly dohromady o polovinu méně, dalších 10 milionů bylo určeno na celorepublikové billboardy a tiskoviny.

"Na základě vnitrostranického regionálního referenda jsme vedení navrhli, aby nám dalo k dispozici 60 % z výnosů, které má za tři krajské zastupitele a tři poslance z Moravskoslezského kraje," řekl Volný. Důvodem mělo být to, že zatímco jeho buňka dokázala za 450 tisíc získat v regionu 52 mandátů, tak Praha se svým rozpočtem získala jen 2. "Zatímco náš mandát má cenu 8 tisíc korun, tak Pražský mandát 5 milionů," postěžoval si.

Kdo z pozadí řídí SPD

Na konci vysílání pořadu Svobodného rádia Volný jmenoval členy hnutí, kteří to podle něj s Okamurou i SPD nemyslí dobře. Zmínil místopředsedu SPD Radima Fialu, jeho dlouhodobého politického i podnikatelského partnera Michala Šmucra a Jana Čížka, který vydává Okamurovy noviny Na vlastní oči. Ti podle Volného "ovládají Okamuru, nutí ho dělat chyby a jejich cílem je zásadní oslabení SPD".

"Za mě osobně se tito lidé, napojení na bývalou ODS a ČSSD z doby tzv. opoziční smlouvy, pokoušejí rdousit SPD a jsou to lidé, kteří jsou velmi blízcí Tomáši Hrdličkovi, kterému byli na oslavě jeho 50. narozenin. Lidé, kteří nyní svůj majetek převádí do svěřenských fondů na Slovensku," řekl s tím, že jde o "velkou hru patriotů".

Před posledními komunálními volbami měla být podle Volného regionální organizace SPD vystavena "brutálnímu nátlaku" z jejich strany. Měli požadovat, aby její členové uvolnili místa na kandidátkách zejména v krajském městě, a to na pozici lídra, kandidáta na primátora. "Tito lidé neunesli fakt, že my jsme si tyto jejich koně z Rotary klubu pozvali na naši okresní schůzku, což je doložené zápisy, kde nezískali důvěru členské základny a my je na kandidátky neumístili. A to přesto, že nám slibovali milion korun na podporu kampaně," popsal Volný. Od této chvíle mu mělo být dáváno z jejich strany najevo, že jeho pozice není tak silná, jak si myslí.

"Nám poslancům bylo zakázáno kandidovat s odůvodněním, abychom nekumulovali funkce, zatímco Radim Fiala je obecní zastupitel, krajský zastupitel i poslanec. Bylo nám přikázáno, že smíme podat pouze kandidátky, které jsou kompletní, ve kterých nechybí ani jeden člověk, a podali jsme jich 31. Vzápětí jsme zjistili, že jiným krajům byly povoleny kandidátky nekompletní, poloviční nebo i jednočlenné. Pokud bychom takovou možnost měli my, podali bychom jich minimálně sto," dodal Volný.

Regionální klub Moravskoslezského kraje zrušilo předsednictvo SPD v únoru a odebralo mu licenci. Členství všech členů a čekatelů zůstává zachováno a v souladu se stanovami budou mít příležitost pracovat v novém regionálním klubu, uvedlo hnutí.

