Většina kandidátů na prezidenta chybovala ve financování kampaně, hrozí jim pokuta

Většina kandidátů na hlavu státu z poslední prezidentské volby v roce 2018 chybovala ve financování kampaně. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí proto zahájil nebo zahájí kontrolu u šesti z celkem devíti platných prezidentských kandidátů. Chybovali třeba v údajích o dárcích nebo nedodali včas některé materiály. Hrozí jim pokuta 10 tisíc korun až půl milionu.

Úřad nezveřejnil, u kterých kandidátů chyby našel. Podle rozhlasu jde o nynější senátory Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, bývalého premiéra Mirka Topolánka, textaře Michala Horáčka i prezidenta Miloše Zemana, který post ve volbě obhájil. Pochybení potvrdil rozhlasu Hilšer, u něhož úřad zjistil třeba chybějící údaje u některých dárců.

"Já jsem měl drtivou většinu drobných dárců a u nich nebylo bohužel možné dohledat datum narození a obec trvalého bydliště," řekl Hilšer. Dodal také, že některé údaje zaslal úřadu později, než měl.

"To je samozřejmě pochybení, ale to není nic, co by bylo motivováno nějakým úmyslem něco někde zatajit. Ta kampaň byla naprosto transparentní, jsou to podle mého názoru technikálie," podotkl. Proti výsledkům kontroly Hilšer nepodal námitky a je připraven zaplatit případnou pokutu.

Drahoš a Horáček rozhlasu jen potvrdili, že si od nich úřad vyžádal dokumenty ke kontrole kampaně. "Já jsem si jistý, že můj tým zvládl kampaň transparentně a zdokladovatelně," uvedl Drahoš.

Také Horáček sdělil Radiožurnálu, že nemá pocit, že by jeho tým chyboval. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček rozhlasu rovněž řekl, že Zemanova kampaň byla v pořádku. Prezident Zeman jako jediný ze zmíněných kandidátů nemůže za případné chyby dostat pokutu. Fischer a Topolánek na dotazy nereagovali, uvedl rozhlas.

Úřad kontrolující financování stran již dříve oznámil, že někteří z kandidátů na prezidenta například nedodali včas účetnictví ke kampani. Část kandidátů také nedodržela termín pro odeslání peněz zbylých na jejich transparentních účtech na charitu. Někteří poslali nevyužité peníze od dárců na dobročinnost pozdě, a jiní naopak příliš brzy.