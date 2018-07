Trestně stíhaný Babiš povede vládní boj s korupcí, dohlédne i na střet zájmů. Jmenoval se sám

Premiér Andrej Babiš je nově hlavním koordinátorem boje s korupcí a střety zájmů. A to je podle protikorupčních aktivistů vážný problém, protože ministerského předsedu nyní policie vyšetřuje pro podezření z padesátimilionového evropského dotačního podvodu.

Praha - Opozice opakovaně vytýká premiérovi Andreji Babišovi, že je neustále ve střetů zájmů. V pondělí situaci zdůraznilo oznámení, že právě Babiš povede Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí, která mimo jiné střet zájmů řeší. Poradní orgán, který trestně stíhaný ministerský předseda povede, má však za úkol především radit vládě při boji s korupcí.

Novým angažmá premiér zaskočil hned několik členů rady, kteří se těmito tématy už léta zabývají. Podle nich Babišova nová funkce znedůvěryhodní práci celé instituce.

"Rozhodnutí, kdo bude předsedat radě, je plně v kompetenci premiéra. Důvěryhodnost rady je třeba hodnotit podle jejích výsledků, je tedy namístě vyčkat na tyto výsledky," komentoval Babišovo rozhodnutí jmenovat sám sebe do čela protikorupčního orgánu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Předseda občanského sdružení Oživení a člen rady Martin Kameník říká, že by radu měl vést někdo jiný, než premiér trestně stíhaný pro podezření z korupce. "Z hlediska poradního orgánu to asi nebudí důvěru. Jsme však spíše v roli poradců a o složení rady rozhoduje vláda," uvedl Kameník. Dodal, že rada nemá žádné exekutivní pravomoci a že je zcela běžné, když vláda nakonec rozhodne jinak. "Málokdy se stane, že je náš návrh usnesení schválen. Máme třeba jiný názor na věc než zájmové skupiny ministrů nebo úředníků," dodal Kameník.

Šéf Transparency International a současně člen rady David Ondráčka s Kameníkem souhlasí. Do čela rady by se podle něj měl postavit vhodnější kandidát - například ministr spravedlnosti, který orgán vedl dosud.

"Chápu to jako symboliku a bylo by lepší, kdyby se do vedení rady vlády dostal například ministr spravedlnosti nebo někdo jiný," řekl Ondráčka, kterému vadí především spojení vedení rady s trestně stíhaným politikem.

"Bezesporu to bude trnem v očích mnohých kritiků. Jako starosta se dívám na výsledek a výstupy. Starostové jsou praktici," podotkl další z členů rady a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. "Ctím presumpci neviny. Předseda je ten, který radu jen řídí. Netvoří její vůli. Z tohoto pohledu je to otázka více symbolická než faktická," dodal Lukl.

Zmíněný střet zájmů Babiše se týká hlavně jeho podnikání a přijímání národních i evropských dotací. Aby vyhověl zpřísněnému zákonu o střetu zájmů, převedl své podnikání (hlavně společnost Agrofert) do svěřenských fondů. Přesto nadále čelí kritice, že své firmy ovládá a jeho střet zájmů stále trvá.