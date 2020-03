Stahuji kandidaturu do Senátu, oznámil po kritice a žádosti Pirátů Tožička

Pobouření vyvolal zejména příspěvek z jeho bývalého facebookového profilu, v němž psal o "brutální okupaci Palestiny" a genocidě jejích obyvatel "izraelskými okupačními vojsky" a který doprovodil koláží spojující Davidovu hvězdu a hákový kříž.

Předsednictvo Pirátů se kandidaturou Tožičky zabývalo na pondělním jednání a usneslo se, že požádá nestranického kandidáta nominovaného krajskou pirátskou organizací o stažení kandidatury.

"Zvolená forma vyjádření na sociálních sítích k operaci Lité olovo z roku 2009, jakkoliv odmítáme, že by byla projevem antisemitismu, není pro Piráty přijatelná. To ovšem neospravedlňuje následné urážlivé reakce proti panu Tožičkovi nejen na sociálních sítích, které překračovaly hranice slušného chování," napsali Piráti v tiskové zprávě s tím, že Tožička žádosti vyhověl.

Jako za minulého režimu tvrdíme, že to, co máme tady teď, je nejlepší, co můžeme mít, to není pravda, to bychom byli v nebi, tvrdí kandidát Pirátů | Video: Daniela Drtinová