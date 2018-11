Taxikáři se opět chystají do ulic. Tentokrát půjdou pěšky, nechtějí blokovat dopravu

Taxikáři budou v úterý opět protestovat. Tentokrát však nepojedou auty, ale vydají se pěšky z náměstí Jana Palacha před Strakovu akademii. Tam předají své požadavky vládě a budou pokračovat ve shromáždění. Původně se měl protest konat na Letné, kvůli neúspěšnému jednání s úřady ale taxikáři místo změnili. Řidičům vadí hlavně společnosti typu Uber nebo Taxify, nejsou spokojeni ani s připravovanou novelou ministerstva dopravy. Taxikáři naposledy protestovali na jaře, tehdy auty zablokovali vltavské nábřeží v centru Prahy.

"Nechtěli jsme blokovat dopravu," vysvětlil Petr Polišenský ze Sdružení českých taxikářů, proč se tentokrát rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas protestním pochodem.

Taxikáři doposud vystupovali hlavně kvůli společnostem takzvané sdílené ekonomiky, jako je například Uber nebo Taxify. Podle Polišenského je ale důvod úterního shromáždění, které povolil pražský magistrát, širší. "Je to primárně protest proti státu, který tady léta nic nedělá, nebo naše problémy řeší vágně," uvedl Polišenský pro server Aktuálně.cz.

Z Palachova náměstí před Strakovku

Pěší protest je naplánován na 13. října, řidiči se sejdou v devět hodin na náměstí Jana Palacha. Odtud vyjde průvod, který by měl dorazit až ke Strakově akademii, kde sídlí vláda. "Tam vládě předáme své požadavky," řekl Polišenský.

V tiskové zprávě, kterou sdružení zveřejnilo na Facebooku, stojí, že "průvod bude slyšet". Petr Polišenský potvrdil, že jeho součástí budou dvě auta s ampliony. "Nechceme sedět v autech a mlčet. Naopak budeme mít příležitost konečně říct nahlas, co si o věci myslíme. Promluvit bude moct každý z nás," stojí ve zprávě.

Podle údajů na webu pražského magistrátu si řidiči od devíti dopoledne do osmé hodiny večerní zabrali náměstí Jana Palacha, Mánesův most, Klárov a prostranství před Strakovou akademií. Na trase průvodu bude odkloněna automobilová i hromadná doprava. Přesné informace o počtu účastníků sdružení zatím nemá. "Budou tam určitě řidiči z velkých měst. Brno, Ostrava, Hradec Králové, Budějovice. Odhad nevíme, protože akce bude pěší, řidiči auta nechají na okraji města," přiblížil plán na úterní shromáždění Polišenský.

Řidičům se nelíbí novela ministerstva dopravy

Jeden z hlavních požadavků se týká připravované novely zákona o silniční dopravě. Taxikáři apelují, aby ministerstvo návrh stáhlo a "začalo seriózně spolupracovat". "Je to likvidace klasické taxislužby," myslí si o novele Polišenský. Klasickým taxikářům se nelíbí, že by měřidlem kromě taxametru mohla být i mobilní aplikace, což by měla novela zákona umožňovat.

Právě společnosti Uber a Taxify, kterých se novela zákona týká a které řidiči ve zprávě označují za "nadnárodní parazity", figurují v dokumentu i samostatně. Sdružení taxikářů chce, aby stát okamžitě vypnul jejich aplikace.

Zástupci vlády a Uberu podepsali letos na jaře memorandum, v němž se Uber zavazuje ke zřízení českého živnostenského oprávnění. Řidiči této firmy budou muset mít licenci nebo zkoušky z místopisu, tak jako běžní taxikáři. Přesto memorandum vyvolalo mezi tradičními taxikáři nespokojenost. Podle nich problém neřeší a legalizuje jejich počínání.

Posledním požadavkem je změna regulovaných cen ve městech. Taxikáři chtějí zvýšení ceny, požádali o něj pražský magistrát. Kromě dražšího jízdného žádali také vyšší nástupní sazbu i cenu za čekání. Podle taxikářů současné ceny neodpovídají ekonomické realitě. Navrhují stanovit nástupní sazbu na 60 korun, cenu za kilometr jízdy na 42 korun a každou minutu čekání zpoplatnit 8 korunami. Magistrát odpověděl, že platnost výše maximálních cen je pravidelně ověřována a doposud nebyl důvod ji měnit.

Počkáme, jak se akce vyvine

Smířlivější postoj má vůči vládě občanské sdružení, zastřešující nejvíc taxikářů v republice - Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT). Do protestu zatím nejsou nijak zapojeni a čekají, jak se setkání vyvine a zda skutečně proběhne. "Vyčkáváme, protože v minulosti už sdružení několik akcí na poslední chvíli zrušilo. Jak znám pana Polišenského, tak se to stát může. Nebo změní trasu, protože zjistí, že vláda je momentálně někde jinde," vysvětluje postoj asociace její místopředsedkyně Karolína Venclová. "Upřímně jsem jeho požadavky vůbec nepochopila. Ale to se stává, momentálně nejsme na stejné vlně," dodává Venclová.

Asociace s připravovanou novelou a alternativními taxislužbami také nesouhlasí, prozatím ale volí jiné metody. "Chtěli bychom opět začít jednat s pražským magistrátem, pokusíme se domluvit si schůzku s primátorem Hřibem," přiblížila další postup Venclová. "Šlapat do něčeho, o čem momentálně vůbec nevíme, co z toho bude nám přijde nevhodné," dodává o postoji AKT k novele ministerstva dopravy.