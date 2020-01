Tajnou kampaň ve prospěch Číny řeší sněmovna. Home Credit její podrobnosti tají

Poslance dnes čeká debata, zda zřídí vyšetřovací komisi, která by prověřila mimo jiné snahy o manipulace ve prospěch komunistické Číny. Aktuálně.cz přináší analýzu nezodpovězených otázek ohledně tajné kampaně firmy Home Credit, která podle zjištění redakce platila za vylepšení obrazu rudé Číny v Česku. Které politiky podporovala? A pokračuje kampaň i nadále?

Úvěrová firma Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera skrytě prostřednictvím PR agentury podporovala rozsáhlou síť politiků, ekonomů či nezávisle se tvářících sinologů s cílem zlepšit obraz rudé Číny v Česku. Deník Aktuálně.cz přišel s tímto zjištěním v polovině prosince. Navzdory varování BIS před vlivovými operacemi ve prospěch komunistické mocnosti zaplatil Home Credit minimálně za 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management.

A dnes mají poslanci hlasovat, zda vytvoří speciální sněmovní vyšetřovací komisi, která by vliv zahraničních mocností v Česku zkoumala. Svou ideu po zjištěních Aktuálně.cz oživila poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Pro jsou i Piráti. Zda ve sněmovně komise skutečně vznikne, ale zdaleka není jasné. Před Vánoci poslanci debatu odložili. Proti se staví ANO, KSČM či SPD.

Home Credit ani jí najatá agentura C&B ovšem pořád řadu zásadních věcí spojených s kauzou nevysvětlily. Aktuálně.cz přináší souhrn nejdůležitějších otázek, na které dosud chybí jasná odpověď.

1. Pokračuje kampaň placená Home Creditem i nadále?

Agentura C&B tvrdí, že pro Home Credit začala pracovat loni v dubnu. Aktuálně.cz získalo výkazy práce pouze do srpna. Zda tehdy spolupráce skončila, není jasné.

Home Credit ani agentura C&B na žádosti o zveřejnění výkazů za dalšího čtvrt roku a počáteční smlouvy, na základě které práce probíhaly, nereagovaly. Není tak zřejmé, co dalšího bylo součástí kampaně. A jisté není ani to, zda spolupráce Home Creditu a C&B v nějaké podobě nepokračuje i po zveřejnění textů Aktuálně.cz.

2. Proč porušili etická pravidla PR komunikace?

Home Credit nejprve prohlásil materiály, z nichž Aktuálně.cz vycházelo, za kradené a dost možná pozměněné. Po třech dnech ale PR kampaň přiznal. Uvedl, že chtěli "racionalizovat veřejnou diskusi" o Číně, která je podle firmy příliš vychýlená do extrémů.

"Společnost C&B Reputation Management v souladu s profesionálními pravidly public relations v následujících měsících komunikovala s celou řadou veřejně viditelných osob, institucí a influencerů, kteří podle jejího názoru ve vztahu k Číně dlouhodobě a konzistentně zastávají odborně podložené postoje a odmítají jak nekritické adorování Číny a oficiální propagandu, tak přehnaně kritické apriorní odmítání ČLR," vysvětloval mluvčí Home Creditu Milan Tománek.

A podobně se vyjadřoval i šéf PR agentury Tomáš Sazima, který je pod výkazy práce píáristů, které má Aktuálně.cz k dispozici, podepsaný. "Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus," řekl redakci Sazima.

Profesionální pravidla ovšem Home Credit a agentura C&B dle expertů porušily hned několikrát. Šéf Tomáš Sazima z agentury C&B opakovaně vykazoval Home Creditu schůzky s novináři, kterým ale následně tajil identitu svého klienta. Tedy to, že jeho služby platí úvěrová firma, která má v Číně rozpůjčovaných více než 300 miliard korun, a má tedy zájem na tom, aby vztahy mezi Českem a komunistickým režimem byly co nejlepší.

Nejbohatší Čech rovněž přes PR agenturu skrytě platil vznik nezávisle se tvářícího institutu Sinoskop, který C&B prakticky na míru založila pro tlumočníka českých politiků v Číně Víta Vojtu.

Vojta pak opakovaně lhal, když tvrdil, že jde o projekt, který si platí sám a je zcela nezávislý. Home Credit na dotazy, proč Sinoskop nepodporoval otevřeně a proč C&B mystifikovala novináře, neodpověděl. Lze však předpokládat, že v opačném případě by k Vítu Vojtovi novináři či experti nepřistupovali jako ke zcela nezávislému odborníkovi.

Nešlo však jen o Sinoskop. Agentura C&B vykazovala k proplacení i spolupráci s různými ekonomy, úředníky či různými odborníky - mezi nimi byl například ekonom Lukáš Kovanda, ekonom a vyučující na VŠE Tomáš Munzi, velvyslanec v Číně Vladimír Tomšík či generální konzul pro Hongkong Jan Juchelka. Mnozí z nich Aktuálně.cz tvrdili, že netušili, že je reálně poptávají lidé najatí Home Creditem.

Například etický kodex české Asociace public relations, který vychází z mezinárodně uznávané Stockholmské charty, manipulace vysloveně zapovídá. "Je právem každé instituce komunikovat s veřejností a snažit se ji přesvědčit o svém názoru. Je však třeba trvat na tom, aby komunikace vedená PR profesionály dodržovala etická pravidla a nelhala a aby se komunikace vedla transparentně - tedy aby ten, kdo komunikaci řídí, nezakrýval svoji identitu nebo identitu toho, v jehož zájmu vystupuje," komentoval zjištění Aktuálně.cz předseda Etické a smírčí komise APRA Vladimír Bystrov.

3. Kolik Home Credit za kampaň zaplatil?

Home Credit neváhal do akce investovat vysoké částky. Za 2000 vyfakturovaných hodin to může dělat i miliony korun. "Bavíme se dost možná o stovkách tisíc měsíčně. Asociace APRA uvádí na svých stránkách vážený průměr ceny hodiny práce za pozici account executive za rok 2015 1786 korun. Jen za tuto nejčastěji fakturovanou pozici to za zmíněných pět měsíců dělá 3 572 000 korun," odhadl cenu například pro oborové médium Marketing & Media Šimon Rákosník z Rubikon PR.

Kolik přesně peněz Home Credit vynaložil, ale není jasné. Na dotaz Aktuálně.cz neodpověděl. Ze zjištění Aktuálně.cz vyplývá, že fakturace pokračovala i v dalších měsících. Vynaložených hodin tak bude více. Zástupci C&B tvrdí, že od hodiny placeni nebyli. Detaily smlouvy však zveřejnit odmítají.

4. Řídil kampaň jeden z šéfů PPF Vladimír Mlynář?

Z výkazů práce také plyne, že PR agentura pravidelně pro svého klienta připravovala prezentace, v nichž rekapitulovala stav projektu. Home Credit ovšem neodpověděl na otázky, kdo z firmy za to byl zodpovědný.

Loni 9. srpna se například dle výkazů odehrála "prezentace o stavu projektu pro VM". Ředitelem pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF je Vladimír Mlynář, který dlouhodobě za zájmy PPF lobbuje například i v médiích a vystupoval na konferenci ve sněmovně, kterou jako součást kampaně skrytě platil Home Credit. Byl to on, kdo na tajnou kampaň dohlížel? Společnost neodpověděla.

4. "Politiku neděláme." Opravdu?

Home Credit i po této kauze trvá na tom, že cíle všech jeho aktivit jsou "byznysové, nikoliv politické". Výkazy, které Aktuálně.cz analyzovalo, ovšem dokazují, že kampaň do politiky výrazně zasahovala.

Peníze nejbohatšího Čecha Kellnera, který má v Číně velké obchodní zájmy, mimo jiné hradily přípravu zářijové konference o této komunistické zemi na půdě sněmovny. Oficiálně ji ovšem pořádal místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček a nezávisle se tvářící akce získala i záštitu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Už v květnu ovšem C&B podle dokumentu účtovala Home Creditu "koncept uspořádání konference v PSP". Na konci července přišla na řadu schůzka s poslancem Skopečkem k připravované konferenci, "prohlídka prostor, konzultace dalšího postupu". Později také "vytvoření seznamu hostů pro konferenci v PSP a jeho aktualizace" či "pozvánky, avízo, žádosti o záštitu" pro konferenci nebo "interní schůzka ke koordinaci příprav konference v PSP".

Vedení ODS se přesto za svého člověka postavilo. "Pokud PR agentura vyfakturovala jinému podnikatelskému subjektu nějaké služby, to není věc naše ani poslance Skopečka," řekl na dotaz novinářů po republikovém sněmu ODS předseda sněmovní frakce této strany Zbyněk Stanjura.

Sám Skopeček připustil pouze to, že mu agentura C&B pomáhala s "mediálním vyzněním akce" a dostala za to zaplaceno. Jinak ji prý pořádal on se svou asistentkou. Opakované žádosti o to, aby zveřejnil faktury mezi sebou a agenturou C&B, které by dokazovaly, že agenturu platil on, a nikoliv Home Credit, ale Skopeček odmítl. Co vše poslanci ODS hradila, doteď nekomentovala ani firma Home Credit. Jestli za peníze úvěrové firmy pro vlivného občanského demokrata nepracuje i v dalších případech, nesdělila ani samotná PR agentura.

Pokud Home Credit nechtěl zasahovat do politiky, není jasné ani to, proč mu jím placená agentura účtovala i "brífování opozice na pražském magistrátu". Zastupitel za ANO Patrik Nacher například útočil na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) za to, že Praha zrušila partnerskou smlouvu města s Pekingem. Nacher ale důrazně odmítá, že by se nechal brífovat za peníze úvěrové firmy, která má zásadní zájem na dobrých vztazích s komunistickou Čínou. Přiznal pouze to, že mu C&B pomáhá se sociálními sítěmi. Stejně jako Skopeček ale Nacher odmítl předložit faktury, které by dokazovaly, že za služby agentury C&B platil.

5. Proč monitorovali Fischera a proč jenom jeho?

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer na půdě parlamentu na podzim pořádal "konkurenční" akci o Číně. Té jeho se ovšem účastnil třeba i šéf BIS Michal Koudelka, který upozorňoval na bezpečnostní rizika spojená s komunistickým režimem. Agentura C&B celé měsíce předtím, kdy Fischer akci připravoval, fakturovala úvěrové firmě jeho "interní monitoring". Ani Home Credit, ani C&B původně na dotazy Aktuálně.cz, o co se jednalo, neodpověděly.

Týden potom, co Aktuálně.cz na záležitost upozornilo, šéf agentury C&B přišel s vysvětlením. Deníku N dal e-maily s tím, že šlo pouze o standardní monitoring Fischerových mediálních výstupů. "Interní" byl podle Sazimy proto, že byl určený pouze pro potřeby samotné agentury a Home Creditu výstupy agentura nepředávala. Pak ale není jasné, proč by Home Credit sledování senátora platil, pokud by si ho neobjednal a o informace nestál.

Zda interní monitoring senátora Fischera skutečně obnášel jen zaznamenávání jeho činnosti v médiích, ovšem prověří policejní vyšetřování. Fischer totiž podal po textech Aktuálně.cz trestní oznámení.

Není také jasné - pokud bylo cílem tajné kampaně "moderovat debatu o Číně" a "vyvažovat extrémy" -, proč PR firma vedla interní monitoring pouze vůči Pavlu Fischerovi, který před nepřátelským vlivem Číny dlouhodobě varuje, a proč nemonitorovala i osoby, které spolupráci s Čínou velmi emotivně hájily nebo hájí. Tedy druhý extrém, například prezidenta Miloše Zemana či člena představenstva čínské skupiny CITIC Europe Jaroslava Tvrdíka.

Související Senátor Fischer podá trestní oznámení v kauze PR agentury placené firmou Home Credit

6. S kým ještě Home Credit skrytě spolupracuje?

Co už v materiálech, které Aktuálně.cz získalo, není, je práce agentury C&B pro šéfa odborů a potenciálního prezidentského kandidáta Josefa Středulu a rovněž pro nové hnutí Trikolóra Václava Klause ml.

PR agentura může mít řadu klientů, kteří s kampaní Home Creditu nesouvisejí. Redakce se však o spolupráci se Středulou či Klausem zajímá především proto, že se podobá způsobu nepřímé podpory, kterou prostřednictvím hrazení PR poskytoval Home Credit svým dalším spojencům.

Středula Aktuálně.cz potvrdil, že pro něj pracuje hned několik lidí z C&B. Tvrdí ovšem také to, že to dělají dobrovolně a zadarmo. Bez písemné smlouvy či faktur, které by mohl ukázat. Klaus ml. připustil, že mu C&B dělá mediální monitoring. Až po konfrontaci s dalšími fakty uznal, že spolupráce je širší.

Šéf PR agentury Sazima na dotaz Aktuálně, na jaké bázi spolupráce jeho lidí se Středulou a Trikolórou probíhá a zda ji neplatí Home Credit, neodpověděl. Zda součástí jejích aktivit je podpora i těchto politiků, nekomentovala ani úvěrová firma.

Kauzu Home Credit a Čína už řešil Senát

Pro podnikatele Petra Kellnera je rozkrytí utajené kampaně ve prospěch Číny vysoce citlivá záležitost i kvůli finalizaci nákupu televize Nova. Tu by valná hromada společnosti CME měla schvalovat na konci února. PPF se už v minulosti ohrazovala proti tomu, že televizi kupuje jako mocenský nástroj.

V úterý přitom zlepšování obrazu Číny v Česku na půdě Senátu řešila i komise pro sdělovací prostředky. Na část zasedání v utajeném režimu senátoři pozvali i šéfa kontrarozvědky BIS Michala Koudelku. "Celé záležitosti se budeme věnovat i dále. Je vysoce aktuální i kvůli nákupu televize Nova skupinou PPF," uvedl místopředseda senátní komise Lukáš Wagenknecht.