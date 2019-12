Senátor Fischer podá trestní oznámení v kauze PR agentury placené firmou Home Credit

Rozhodnutí zastavit od ledna výrobu letadel 737 MAX přijde amerického výrobce letecké techniky Boeing možná až na miliardu dolarů (téměř 23 miliard Kč) měsíčně. Tvrdí to část analytiků, kteří poukazují na to, že firma nemá v úmyslu propouštět a patrně poskytne podporu i dodavatelům. Ti evropští ale potíže zřejmě pocítí, jejich akcie dnes v reakci oslabují. Z problémů naopak těží evropský konkurent Boeingu, společnost Airbus. Zastavení výroby letadel 737 MAX, která po dvou tragických haváriích s 346 oběťmi na životech nesmějí od letošního jara do vzduchu, oznámil Boeing v pondělí. Z provozu v Rentonu u Seattlu na západě Spojených států ale nehodlá propustit žádného ze zhruba 12 000 zaměstnanců, neplánuje pro ně ani nucenou dovolenou.