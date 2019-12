Komise zkoumající vliv Číny nebo Ruska zřejmě nevznikne, proti je i Faltýnek z ANO

Šance na vznik komise, která by se zabývala vlivem cizích mocností na dění v Česku, je stále menší. Proti jsou totiž klíčoví lidé v hnutí ANO, které má ve sněmovně zdaleka nejvíce poslanců. Jejich předsedou je Jaroslav Faltýnek, který Aktuálně.cz sdělil, že je osobně i proti tomu, aby se tento bod vůbec zařazoval na program sněmovny.

Dnes je to na den přesně rok, co Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval před technologií čínských firem Huawei a ZTE. Debaty o tom, jak moc má Čína nebo třeba Rusko o sledování a ovlivňování dění v Česku zájem, jsou od té chvíle stále častější.

Zda má vzniknout speciální vyšetřovací komise, která by se záměry těchto režimů v Česku zabývala, rozhodnou patrně ještě během úterního odpoledne poslanci, kteří začínají jednat naposledy před koncem roku. Ačkoli rozhodování o celé věci začne až odpoledne, už dopolední jednání grémia sněmovny napoví, jak celá záležitost dopadne.

O mnohém ale svědčí už stanovisko předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který má mezi 78 poslanci ANO zásadní slovo. "Rozhodne debata na klubu, ale já osobně se zatím kloním k názoru tento bod nezařazovat. Máme přece tajné služby, tak proč je suplovat? Je to můj osobní názor," sdělil Aktuálně.cz Faltýnek.

Přidal se tak k předsedovi Poslanecké sněmovny za ANO Radku Vondráčkovi, který vystoupil proti návrhu už v neděli v České televizi. "Já ho nepodpořím," oznámil Vondráček, který argumentuje podobně jako Faltýnek tím, že vlivem cizích mocností se zabývají tajné služby a mají je zmapované.

"Máme několik tajných služeb, jsou to profíci, kteří to mají pod kontrolou, máme sněmovní orgány, které kontrolují tyto tajné služby a tajné služby informují vládu. Je to způsob, který je zavedený, který bychom měli držet. Já se při vší úctě domnívám, že ze zkušeností co mám s vyšetřovacími komisemi, ta komise nebude schopná nic ani potvrdit ani vyvrátit, nějak pozitivně ani vyšetřit," prohlásil Vondráček.

Kromě těchto dvou klíčových poslanců hnutí ANO navíc veřejně žádný z poslanců ANO nevystoupil s podporou vzniku takové komise. I proto je jen mizivá možnost, že by celý klub ANO, nebo jeho větší část, zvedla pro návrh ruku. Z dřívějších stanovisek je navíc zřejmé, že pro nebude ani KSČM či SPD, případně dva poslanci Trikolóry.

Komise by měla přínos, argumentuje Langšádlová

Přesto je ale jisté, že návrh na zařazení tohoto bodu na odpoledním jednání sněmovny zazní. S návrhem na vytvoření komise, jejíž název by měl přesně znít "komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému", přišla poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Ta získala podpisy přibližně čtyř desítek poslanců z TOP 09, Pirátů, lidovců a STAN. Podpis přidali i jednotlivci z ODS, ANO a ČSSD.

Debata o možném vzniku vyšetřovací komise nabrala obrátky poté, co on-line deník Aktuálně.cz popsal, jak společnost Home Credit proplatila téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích zastávají čínského režimu, nebo naopak útočila na kritiky nedemokratického státu. Vznikla tak skrytě síť, kterou najatá agentura koordinovala. Home Credit uvedl, že nikdy nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země.

Lanšáglová argumentuje tím, že podobné komise a speciální parlamentní vyšetřovací iniciativy existují v USA, Velké Británii, nebo Singapuru. "Přínos takových vyšetřování je patrný již dnes. Díky jejich roli se veřejnost dozvídá praktické informace týkající se zahraničního vlivu v jejich zemi, případně nelegitimního zahraničního vlivu na volební procesy. V současné době neexistuje v České republice parlamentní platforma, která by se systematicky zabývala vyšetřováním a posuzováním autoritářských režimů," říká poslankyně TOP 09.

Podle jejího návrhu by komise musela předložit výsledky své práce do půl roku po svém ustanovení. Členové by měli zhodnotit stav aktivit nepřátelských vůči zájmům Česka v režii cizích mocností, identifikovat slabá místa státu, doporučit vládě přijmout konkrétní opatření nelegislativního charakteru a také doporučit sněmovně přijmout legislativní úpravy.

Valášek: Home Credit platil rozsáhlou operaci, o kampani pro Čínu se dlouho šuškalo