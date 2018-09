Strany dál potřebují pět procent. Poslanci odmítli snížit limit pro vstup do sněmovny

Požadovaným změnám by podle kritiků včetně ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka měl předcházet širší politický konsenzus.

Praha - Hranice pro vstup do sněmovny se nesníží ani pro strany, ani pro jejich koalice. Nezmění se ani způsob přepočtu hlasů na poslanecké mandáty. Dolní komora v pátek tyto poslanecké úpravy pirátů a lidovců odmítla zapracovat do vládní novely volebních zákonů, která má zpřísnit pravidla pro práci volebních komisařů a kterou přijala.

Požadované změny by podle kritiků včetně ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka překračovaly rámec novelizace a měl by jim předcházet širší politický konsenzus. K tomu vládu vybídl i předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj by novela navíc měla stanovit pevný termín voleb, aby se nestalo, že podzimní volby se budou muset konat už v srpnu a volby prezidenta o Vánocích. Podle dosavadních pravidel se totiž volby musí uskutečnit vždy o něco dříve než ty minulé.

Piráti ústy Mikuláše Ferjenčíka navrhovali snížení pětiprocentní hranice pro jednotlivé volební strany o jeden procentní bod na čtyři procenta. Lidovci chtějí prostřednictvím Marka Výborného snížit limit pro koalice na původní výši před volebními změnami z dob opoziční smlouvy. Nyní tato hranice činí deset procent, 15 procent a 20 procent podle počtu stran, které koalici tvoří. Novými limity mělo být sedm procent, devět procent a 11 procent.

Snížení hranice pro koalice přitom na rozdíl od návrhu pirátů podpořil sněmovní ústavně-právní výbor. Odmítl ale snahu KDU-ČSL o zavedení původního systému přepočtu hlasů na mandáty. Nynější je podle lidovců v rozporu se zásadou rovnosti voličských hlasů a zvýhodňuje velké strany.