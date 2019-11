Úkol pro Pekarovou. Musí osvědčit kvality lídryně, říká Kalousek o nové šéfce TOP 09

Miroslav Kalousek není předsedou TOP 09, není ani prvním místopředsedou, a dokonce ani řadovým místopředsedou. Jak se však znovu potvrdilo na stranickém sněmu, jeho vliv na dění ve straně zůstává nebývalý. S tím se bude muset vyrovnat i nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Zda je strana uvnitř nyní jednotná, analyzoval po víkendovém sjezdu deník Aktuálně.cz.

"Pane redaktore, vy mi kladete otázky tak, že si za každou cenu přejete v naší straně konflikt. Na rozdíl ode mě, který ji chce jednotnou a chce nové předsedkyni maximálně pomáhat."

To jsou slova, která zazněla od předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska druhý den sněmu jeho strany v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Když rozhovor skončil, odešel do jednacího sálu a výrazně přispěl k tomu, že za místopředsedy strany sněm nezvolil Jiřího Pospíšila ani Marka Ženíška, přestože o to nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová výslovně požádala. A přestože u politických stran je většinou zvykem, že šéf si může alespoň částečně svůj tým vybrat. Mimochodem, po volbě místopředsedů bylo snad poprvé za celý sněm vidět Kalouska se usmívat. Jinak od sobotního rána, kdy sjezd začal, působil ustaraně a vážně.

Dvojici Pospíšil-Ženíšek si do vedení nepřál už dávno před sněmem. Když se ho deník Aktuálně.cz zeptal těsně před volbou místopředsedů výslovně na tyto dva politiky, nechtěl žádná jména komentovat. Ale i jedna věta k tomuto prozradila mnohé. "Hrozně bych si přál, kdyby předsednictvo bylo pracovité," sdělil.

Všeobecně je známé, že malou pracovitost vyčítá právě Pospíšilovi i Ženíškovi, byť oni s takovou kritikou nesouhlasí. Zejména Pospíšil má ale řadu aktivit a někteří oponenti mu vyčítají, že potom neměl tolik času na řízení strany či jezdění do regionů.

Ještě jednou se na sněmu ukázala síla Miroslava Kalouska. Když jeden z delegátů navrhl rozšíření členů předsednictva strany volených sněmem na sedm, Kalousek se přihlásil o slovo a vysvětlil, že je proti - delegáti jeho názor většinově podpořili. Možnost, že by se rozšířením předsednictva dostal do úzkého vedení ještě někdo z lidí nové předsedkyně, padla.

Mirku, dobré ráno!

Jak budou vypadat vztahy mezi politicky protřelým Miroslavem Kalouskem a přece jen méně zkušenou Markétou Pekarovou Adamovou, je pro budoucnost TOP 09 velmi důležité. A stejně tak bude zásadní, jak se ona vyrovná s Kalouskovým stylem komunikace, v němž dokáže být občas ve výrazech hodně drsný a přímý.

Na jednu stranu Markéta Pekarová Adamová vyhrála nejdůležitější volbu, když porazila Kalouskova favorita, senátora Tomáše Czernina. Na druhou stranu byl Czernin zvolen jejím zástupcem, což je varianta, kterou ona ještě před několika měsíci odmítala, prosazovala spíš řešení, že předseda by si měl vybrat svůj tým. Názor změnila až poté, co se ozval před několika týdny - Kalousek. Navrhl, aby ten, kdo ve volbách o vedení strany prohraje, byl prvním místopředsedou. A na tento návrh nakonec kývla i Pekarová Adamová.

Navzdory těmto faktům bylo slyšet v zákulisí řadu členů, kteří věřili, že strana bude jednotná a předsedkyně i šéf poslaneckého klubu najdou k sobě cestu - byť Kalousek musí počítat s tím, že jeho vliv bude přece jen menší, než by měl za vedení strany Czerninem.

"Mluvil jsem s panem Kalouskem o nutnosti jednoty strany a on mě ujišťoval, že pro to bude dělat maximum. Zcela mu věřím. Řekl jsem mu, že kdyby tomu tak nebylo, tak ve straně končím," sdělil Aktuálně.cz místopředseda a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek a podobně hovořili i další přední členové strany. S takovými názory musí Kalousek počítat, na stranících je vidět, že nejednota ve straně by mohla být pověstným posledním hřebíkem do rakve - a to by mu mnozí neodpustili.

Svou víru v jednotu opírají mimo jiné i o konečný výsledek sněmu. Tam, kde Pekarová Adamová prohrála, tam získal Kalousek, síly tak zůstaly vyrovnané. Kalousek neodjel ze sněmu jako poražený, bude mít chuť vedení strany pomáhat, znělo kuloáry. Ostatně i sám Kalousek nakonec mluvil o spokojenosti s výsledkem sněmu.

Jak bude fungovat dvojice Kalousek - Adamová Pekarová, se začne ukazovat už v úterý, kdy startuje jednání sněmovny. Zatím byl Kalousek zvyklý, že stanoviska strany tlumočil ve sněmovně hlavně on coby šéf poslaneckého klubu, protože nyní už bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se jako europoslanec a zastupitel Prahy pohyboval mimo sněmovnu - s výjimkou, když občas přijel na tiskovou konferenci. To se zvolením nové předsedkyně, která je zároveň poslankyní, mění.

Jejich dosavadní vztah není jednoznačně čitelný. Kalousek si nepřál, aby Markéta Pekarová Adamová byla předsedkyní. Přitom před dvěma lety to byl on, kdo chtěl, aby kandidovala do čela strany proti Pospíšilovi. Když se redakce Aktuálně.cz Kalouska na toto v neděli zeptala, nejdříve odvětil, že je zbytečné o tom už po volbě mluvit.

Poté ale připomněl, že ji přece sám před dvěma lety navrhoval jako lídryni, ale posléze dodal, že od té doby se objevil lepší kandidát Tomáš Czernin. "On osvědčil kvality lídra," odpověděl na dotaz, v čem je lepší než Adamová Pekarová. Ale v čem konkrétně?

"Osvědčil se ve schopnosti neuhýbat a přitom být dostatečně empatický, osvědčil se v tom, že dokázal soustředit ve svém senátním obvodu nejen síly TOP 09, ale také KDU-ČSL a STAN. Navíc není pochyb o jeho mravní integritě a charakteru. Markéta bude muset kvality lídryně osvědčit, já jí budu držet palce a pomáhat jí, aby je skutečně osvědčila. Víc nemá smysl o tom mluvit, protože sněm rozhodl a já jsem připravený oběma pomáhat ze všech svých sil," ukončil toto téma v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Avšak tím, že k ní "nepustil" do vedení strany Pospíšila a Ženíška, jí start v nové roli neulehčil. Pospíšil dokonce vyjádřil obavu, aby Pekarová Adamová nebyla ve vedení "jako kůl v plotě". "Pokud by byla, tak by to byl problém. Doufám, že pánové ve vedení si jsou vědomi, že úspěch vedení TOP 09 odvisí od toho, jak budou podporovat svou novou šéfku," řekl Pospíšil, jehož vztahy s Kalouskem nejsou dlouhodobě příliš dobré.

Když šel například na sněmu Kalousek pozdravit hosty z ODS a dalších stran, minul bez zájmu Pospíšila, což se opakovalo i po odchodu od hostů. "Mirku, dobré ráno," ozval se nakonec sám Pospíšil, Kalousek se následně na vteřinu zastavil, podal Pospíšilovi ruku, usmál se na fotografy a zase se posadil na své místo. Během dvou dnů nebylo vidět, že by prohodili slovo.

Věřím, že přetaví slova v činy, říká nová šéfka o Kalouskovi

Obavy z "kůlu v plotě" ale při pohledu na finální složení předsednictva nejsou zcela namístě. Ze čtyř řadových místopředsedů jsou minimálně dva, kteří mají k Markétě Adamové Pekarové blízko - shodou okolností jsou oba z Moravy, poslanec Vlastimil Válek z Brna a senátor Herbert Pavera z Opavy. Další místopředseda, který šéfuje středočeské TOP 09, Jan Jakob sice volil za předsedu Czernina, ale nová šéfka jej v minulosti jmenovala mezi těmi, s nimiž by chtěla úzce spolupracovat. Poslední řadový místopředseda, šéf karlovarské TOP 09 Lukáš Otys, není příliš známý, ale sám tvrdí, že neví o tématu, v němž by se s Adamovou Pekarovou v názoru rozcházel.

Nové vedení TOP O9 předsedkyně - Markéta Pekarová Adamová, poslankyně

první místopředseda - Tomáš Czernin, senátor

místopředseda - Herbert Pavera, senátor

místopředseda - Jan Jakob, starosta Roztok u Prahy

místopředseda - Vlastimil Válek, poslanec

místopředseda - Lukáš Otys, předseda karlovarské organizace TOP 09

Sama nová předsedkyně dělá minimálně navenek všechno pro to, aby v tandemu Kalousek-Czernin neměla žádné protivníky. Navzdory tomu, že delegáti nevyslyšeli její přání mít po boku Pospíšila a Ženíška. A také navzdory tomu, že několik měsíců před sněmem se nechala slyšet, že nově zvolený předseda by si měl vybírat svůj tým do vedení.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz po skončení sněmu nepřímo Kalouskovi vzkázala, že teď bude moci praktickými kroky ukázat, jak moc vážně své proklamace o jednotě strany myslel. "Věřím tomu, že Miroslav Kalousek vždy myslel upřímně svá slova o tom, že máme být co nejvíce jednotní, stmelení a máme spolupracovat. Proto věřím, že i on k tomu přispěje svým konstruktivním přístupem a bude svá slova přetavovat v činy," prohlásila.