Aby nebyla jako kůl v plotě, bojí se Pospíšil po prohře ve volbách o novou šéfku

Nedělní odpoledne na sněmu TOP 09 patřilo mimo jiné debatám o tom, jak je možné, že končící šéf Jiří Pospíšil nebyl zvolený za místopředsedu strany. A to přesto, že nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová výslovně požádala delegáty, aby jej zvolili. "Nejsem nijak zklamaný," tvrdil v kuloárech Pospíšil, ale jedním dechem dodával obavu, aby nová předsedkyně nebyla ve vedení jako "kůl v plotě".

Dlouho nebyl na víkendovém sněmu TOP 09 člověk, který by měl lepší náladu než končící předseda Jiří Pospíšil. A ještě se mu zlepšila, když delegáti zvolili za jeho nástupkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Jenže potom nastal pro některé překvapivý obrat. Když měli delegáti rozhodnout o tom, zda zvolí Pospíšila za řadového místopředsedu, dali přednost jiným. A stejně jako Pospíšil dopadl i další spojenec nové šéfky, Marek Ženíšek.

Když deník Aktuálně.cz zjišťoval u Pospíšila, co na překvapivý obrat říká, ujišťoval, že ho to nijak nevzalo a nemíní nikoho kritizovat. "To je svátek demokracie. Co mám na to říkat?" reagoval nejdříve.

Tady je první část proslovu J. Pospíšila, po kterém nebyl zvolený místopředsedou TOP 09... Vytvořil se tak krásný prostor pro komentátory donekonečna debatovat, co to znamená, že bývalý předseda a pravá ruka předsedkyně Markéty Pekarové Adamové dostala od delágů málo hlasů :) pic.twitter.com/mEPkR4P3ka — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 24, 2019

Na dotaz Aktuálně.cz, jak si to vysvětluje, odpověď zatím nedal. "Když dovolíte, já si udělám analýzu. Pro mě je důležité, že jsem dostal více jak padesát procent hlasů, takže nadpoloviční většina delegátů mě podpořila, ale při současném volebním systému to na zvolení nestačilo." Na adresu těch, kteří byli proti jeho kandidatuře - tedy hlavně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který si nepřál ve vedení ani Pospíšila ani Ženíška - se vyjadřovat nechtěl.

"Přece po mně nemůže chtít, abych někoho pomlouval nebo kritizoval krátce poté, co proběhly volby. Vás to možná překvapí, ale já bral svou kandidaturu spíše jako podporu Markéty Pekarové Adamové, tak jsem naprosto nezhrzený a naprosto v klidu," tvrdil Pospíšil, byť na něm bylo vidět, že takový průběh sněmu v jeho závěru nečekal.

"Jediné, co musím vymyslet, je to, jakou jinou formou budu paní předsedkyni podporovat. O nic jiného fakt v tuto chvilku nejde. Kdyby Markéta nevyhrála volby předsedy, tak bych vůbec nekandidoval. Jediný můj cíl je podporovat ji," opakoval s tím, že se bude věnovat svým dalším pozicím. Pospíšil je nadále členem Evropského parlamentu a do toho ještě vede klub zastupitelů Spojených sil pro Prahu na pražském magistrátu.

Stačilo s ním ale mluvit delší dobu a bylo cítit, že má obavu, jak se Markétě Pekarové Adamové povede, když někteří místopředsedové budou mít blíže spíše k Czerninovi. "Dávám jim šanci, aby se projevili, aby ukázali, jak slova zde řečená na pódiu myslí vážně. Budu doufat, že ve vedení budou jiní, a bude mít (Pekarová Adamová, pozn. red.) dostatek podporovatelů, protože pokud zůstane jako kůl v plotě, tak to potom bude problém," připomněl legendární výrok komunistického politika Milouše Jakeše.

"Možná toto by mohl být pro TOP 09 větší problém než to, jestli Pospíšil byl nebo nebyl zvolen. Dávám všem kolegům šanci, aby slova, že budou podporovat Markétu Pekarovou Adamovou, naplnili. Doufám, že pánové ve vedení si jsou vědomi, že úspěch vedení TOP 09 odvisí od toho, jak hodně budou pracovat a jak budou podporovat svou novou šéfku," dodal.

Jenže jedna slova padají veřejně a druhá zní v kuloárech bez přítomnosti záznamových zařízení. Někteří delegáti v kuloárech totiž dávali najevo, že po zvolení Pekarové Adamové předsedkyní je třeba dát do vedení i lidi z tábora neúspěšného zájemce o vedení strany Tomáše Czernina. Mimo jiné i proto uspěl ve volbě místopředsedů například předseda středočeské organizace TOP 09 Jan Jakob, který patří do tábora Czernina a Miroslava Kalouska.

Někteří delegáti zase jmenovali jako důvod to, že Pospíšil bude stejně ve vedení díky tomu, že je předsedou TOP 09 v Praze a tedy bylo z jejich pohledu zbytečné, aby měl ještě funkci místopředsedy. "A některým členům z regionů se nelíbilo i to, že nejezdil tolik do krajů, jak v minulosti slíbil," řekl jeden z členů TOP 09 Aktuálně.cz.

Nebudu bez Pospíšila opuštěná, tvrdila nová šéfka

Co to bude znamenat pro další směřování TOP 09 a jak silná či spíše slabá bude její pozice v čele? Ona sama ujišťovala, že se rozhodně nebude cítit ve vedení opuštěná.

"Určitě nebudu. Jsem přesvědčena, že kolegové, kteří byli zvoleni, jsou stejně kvalitní, a například zvoleného místopředsedu Herberta Paveru jsem také jmenovala mezi spolupracovníky, které jsem si přála do vedení," sdělila nová předsedkyně. Odpovědi na otázku, čím si jejich nezvolení vysvětluje, se však vyhnula.

Ukázka z rozhovoru nové předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové pro @Aktualnecz . Mimo jiné odpovídala na dotaz, zda nebude ve vedení příliš opuštěná, když delegáti nevyhověli jejímu přání, aby byl ve vedení Jiří Pospíšil a Marek Ženíšek... pic.twitter.com/l067XbFbmU — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 24, 2019

Překvapena ale jistě byla, protože o zvolení zmiňované dvojice Pospíšil - Ženíšek hodně usilovala. Zvláště když dva roky tvořila s Pospíšilem velmi blízký tandem. Lze ale čekat, že Pospíšil bude mít na směřování strany dál vliv, protože jako předseda pražské TOP 09 bude mít přístup na porady předsednictva.

"Určitě bude chodit na předsednictvo z titulu této své funkce. Chtěla jsem jeho i Marka Ženíška do vedení, protože to jsou zkušení politici. Nakonec lze ale říci, že zkušení jsou také zvolení místopředsedové. Myslím, že je dobře, že jsme nakonec takto namixovaní," pochvalovala si.

Redakce Aktuálně.cz oslovila také Miroslava Kalouska, který byl i na sněmu považován za jednoho z klíčových aktérů a s výsledkem voleb byl spokojený. "Nemohlo to dopadnout špatně. Přál jsem si, aby v čele strany stanul tandem, který tam také je," tvrdil tento spoluzakladatel strany. Na dotaz, jak může být spokojený, když preferoval v čele Czernina, reagoval, že je to sice pravda, ale je přesvědčený, že i takto bude vedení TOP 09 fungovat. "Věřím, že oba dva pomohou ke zvýšení atraktivity strany," podotkl.

Pokud jde o jeho vztah k nezvolení Pospíšila a Ženíška, stačilo pozorovat dění na sněmu. Když Kalousek vešel do jednacího sálu a uviděl, že svou kandidátskou řeč před volbou místopředsedů vede Ženíšek, hned se otočil a počkal, až Ženíšek domluví. "Toho jeho odchodu jsem si všiml, i když jsem zrovna mluvil," řekl Aktuálně.cz Ženíšek. "Nezbývá než věřit, že tato volba neovlivní negativně další dění v naší straně. Já věřím, že zůstaneme jednotní," dodal.