Sněmovna nestihla schválit zvýšení rodičovské, pokračuje mimořádná schůze k daním

Sněmovna podpořila program schůze svolané z podnětu části opozice v čele s ODS ke schvalování zvýšení rodičovského příspěvku. Konání schůze podpořili i poslanci vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která menšinový kabinet v dolní komoře toleruje. Navýšení se ale projednat nestihlo kvůli projevu ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD.

Na finální rozhodnutí o podobě zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku měli poslanci v pátek jen hodinu a půl. Od 10:30 totiž pokračuje jiná mimořádná schůze k růstu některých daní, kterou iniciovali zákonodárci ANO, ČSSD a KSČM. Hlasování se nestihlo kvůli hodinovému projevu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, který na sociálních sítích kritizovali opoziční poslanci.

Podle původních představ koalice měl být takzvaný daňový balíček schválen před rodičovskou, jednání o daních ale provází dlouhá vystoupení opozičních poslanců.

Ministryně Maláčová právě blokuje zvýšení rodičovského příspěvku. Doufám, že o tom média budou informovat stejně podrobně jako o vnitřním životě Pirátské strany. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) November 1, 2019

Základní rodičovský příspěvek by měl podle vládní předlohy vzrůst od příštího roku o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Poslanecká sněmovna by podle doporučení sociálního výboru neměla podpořit opoziční snahy o rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší rodičovskou. Budou jej dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek k lednu ještě pobírat.

V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun.

V daňovém balíčku chce vláda zvýšit především spotřební daně na líh a tabákové výrobky, ale i poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Návrh zdůvodňuje snahou ochránit občany před dopady užívání návykových látek. Opozice viní kabinet z toho, že se snaží pouze získat víc peněz do státního rozpočtu.