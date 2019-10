Opozice blokuje zvýšení daní, podle vládních poslanců jen zbytečně zdržuje

Jednání Poslanecké sněmovny se ocitlo v málo vídané situaci. Opozičním poslancům se s přestávkami daří už několik jednání a desítky hodin blokovat snahu vlády Andreje Babiše zvýšit daně a některé poplatky. Vláda neprosadila zvýšení dani na středeční schůzi sněmovny. Může se tak stát, že do konce roku zvýšení neprojde, přestože s penězi z těchto daní už vláda počítá v rozpočtu na rok 2020.

Sotva předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura přišel ve středu ráno jako první řečník k mikrofonu, bylo jasné, jaký průběh středeční schůze sněmovny bude mít. A zároveň ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) věděla, že ani v tento den neuspěje s vládním návrhem zákona, kterým chce mimo jiné zvýšit spotřební daň z lihu a tabákových výrobků.

"Dovolte mi, abych navázal na své vystoupení z pátku minulého týdne, když jsem své vystoupení rozdělil do deseti bloků. V pátek jsem vás seznámil s naším stanoviskem k vládnímu programovému prohlášení a celkové daňové zátěži daňových poplatníků a podrobně jsem vás seznámil s naším návrhem na zrušení superhrubé mzdy. Takže já budu kontinuálně pokračovat v té dané struktuře," začal v devět ráno Stanjura a mluvil a mluvil a mluvil.

První hodinu. Druhou hodinu. A také část třetí hodiny. Občas mluvil spatra, mnohem častěji ale četl - například dlouhé stanovisko České asociace pojišťoven k vládnímu záměru na zdanění technických rezerv pojišťoven. Z postu předsedajícího schůze ho podporoval místopředseda sněmovny a zároveň šéf ODS Petr Fiala, který jen občas vyzval poslance, aby se zklidnili a tolik nehlučeli. Ve sněmovně jich ale sedělo minimum, každému bylo jasné, že Stanjura protahuje jednání tak, aby ani ve středu nedošlo k hlasování.

Když za dvě hodiny a čtyřicet minut domluvil, okamžitě si vzal slovo předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který se pokusil "vyzrát" na Stanjuru a další opoziční politiky tak, že navrhl jednání až do sedmi hodin večer.

"Není naší vinou, že ten zákon nepřišel v lednu nebo v únoru, takže mi dovolte, abych k tomuto vašemu návrhu vznesl veto jménem mnoha poslaneckých klubů, jmenovitě občanských demokratů, STAN, KDU-ČSL, pirátů a TOP 09. To je pět, to by mělo stačit," zareagoval předseda klubu ODS Stanjura. A podle jednacího řádu tak skutečně zamezil tomu, aby bylo možné hlasovat o prodloužení jednání do 19 hodin.

Stejně tak neprošel návrh místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřiny Valachové, která navrhovala, aby poslanci jednali o daňovém balíčku a rodičovském příspěvku ve čtvrtek od 9:00 do 19:00.

Nejdříve zvýšení daní, potom zvýšení rodičovské, trvá na svém vláda

Taktická "bitva" mezi poslanci ale pokračovala dál, pirát Mikuláš Ferjenčík navrhl přerušit projednávání zvyšování daní a místo toho jednat o jiném návrhu, který leží na stole - zvýšení rodičovské. "Nepovažuji za vhodné, aby maminky a otcové malých dětí museli čekat na to, až se sněmovna domluví ohledně zdanění pojišťoven," vysvětlil. Ovšem vládní poslanci byli proti, ze 130 přítomných poslanců bylo pro 54 a proti 57, takže návrh nebyl přijat.

Problém je totiž v tom, že vláda chce, aby byly nejdříve zvýšeny daně a teprve potom se hlasovalo o zvyšování rodičovské. Více peněz pro rodiče malých dětí přitom chtějí ve sněmovně všichni.

Mezi vládní politiky, kteří nejvíce vystupovali proti opozičnímu zdržování, patřil poslanec ANO Pavel Juříček. Tvrdil, že takto protahované jednání nemá smysl a poukazoval na to, že jeden den zasedání sněmovny podle něj stojí pět milionů korun. "Je mi to líto, občané nám to zúročí," podotkl.

Neděláme obstrukce, jen vás přesvědčujeme, řekl Kalousek

Tím ale zvedl ze židle jiné poslance, kteří měli připomínky jak k jeho vyúčtování, tak k poznámce o zbytečně zdlouhavém jednání. "Já bych chtěl jenom vzkázat občanům, že den sněmovny stojí pět milionů i v den, kdy sněmovna vůbec nezasedá, dokonce i když jsou prázdniny. Protože to jsou peníze, které dostávají poslanci a zaměstnanci sněmovny na platech, a tam vůbec nezávisí na tom, jestli sněmovna zasedá, nebo nezasedá," upozornil pirát Ferjenčík. A vyzval zástupce vládní většiny, ať ustoupí a domluví se s opozicí na "rozumném kompromisu" ohledně zdanění technických rezerv pojišťoven.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek pro změnu odmítal, že by on a další poslanci dělali obstrukce. Podle něj jen "touží" po tom, aby je přesvědčili o výhodách svých pozměňovacích návrhů, a toto přesvědčování má několik etap. "Prostě několik hodin se přesvědčuje, vy pak o tom přemýšlíte, pak vás budeme zase přesvědčovat, pak o tom budete zase přemýšlet," tvrdil Kalousek s tím, že je připravený kdykoliv zasednout k jednacímu stolu.

Jisté je zatím jen to, že všichni poslanci zasednou do jednací síně v pátek, kdy je na programu mimořádná schůze ke zvyšování rodičovské. Kromě toho určitě přijde na řadu i pokračování středeční debaty o zvyšování daní. Zástupci vlády budou mezitím hledat způsob, jak se dostat k hlasování, které by díky převaze hlasů vyhráli a zvýšení daní prosadili.