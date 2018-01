Šéfovi SPO Velebovi nevadí, že ho zastínili Okamura a Chovanec. Není důležité, kde kdo stojí, tvrdí

před 4 hodinami

O budoucnosti strany, které Miloš Zeman v roce 2010 předsedal a vděčí jí za návrat do vrcholové politiky, rozhodne březnový mimořádný sjezd.

Praha - Oslava vítězství Miloše Zemana a jeho nejbližších spolupracovníků i sympatizantů po vyhlášení výsledků prezidentské volby naznačila i možné změny v řadách prezidentských podporovatelů. Zatímco na pódiu v pražském Top Hotelu se po boku znovuzvolené hlavy státu objevil lídr SPD Tomio Okamura a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, předseda Strany práv občanů (SPO) Jan Veleba mezi vyvolenými chyběl.

Přitom právě SPO, která měla dříve v názvu i Zemanovo jméno, hrála klíčovou roli v návratu nynější hlavy státu z Vysočiny do vysoké politiky a také ve sbírání podpisů k Zemanově prezidentské kandidatuře.

Velebova absence ve "vítězném týmu", jak společnost nazval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, může napovídat, že se slábnoucí SPO se do budoucna už příliš nepočítá a roli hlavní prohradní politické síly teď převezmou jiné subjekty. O slovo se hlásí hlavně Okamura, kterého Zeman podpořil i svou účastí na sjezdu SPD.

Není důležité, kdo kde seděl a stál

Janu Velebovi ale nijak nevadí, že na "stupních vítězů" po boku prezidenta chyběl. "Momentálně ležím, mám teplotu, čtu noviny, nonstop sleduji politické zpravodajství a užívám si vítězství Miloše Zemana. To je pro mě a většinu občanů této země podstatné, nikoliv kdo kde seděl a stál," řekl Veleba Aktuálně.cz.

Zůstává otázkou, kam se po loňském propadu SPO ve sněmovních volbách (0,36 procenta hlasů) a po úspěšně zakončené prezidentské kampani strana vydá. Už minulý rok někteří funkcionáři SPO hovořili o tom, že znovuzvolení Zemana je pro ně naprosto prvořadý cíl, jemuž je podřízeno vše. Ale tento úkol se už opakovat nebude a šance na restart strany není velká.

Veleba ale poukazuje na to, že SPO úspěšně působí na regionální úrovni, kde partaj získala v roce 2016 mandáty společně s okamurovci. "Přivedl jsem v roce 2016 SPO do devíti krajských zastupitelstev, ve kterých máme 16 zastupitelů, stejně jako SPD. O dalším našem směřování ale rozhodne březnový mimořádný sjezd," vkládá první muž SPO budoucnost do rukou delegátů.

Termín mimořádného sjezdu byl už stanoven na 3. března, během února se mají sejít krajské konference. Vzhledem k neuspokojivému výsledku v parlamentních volbách dalo současné vedení, v němž nechybí ani Zemanův klíčový poradce Martin Nejedlý, své funkce už dříve k dispozici.

Zeman potřebuje podporu ve sněmovně

Podle názoru politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu je teď Miloši Zemanovi v zásadě jedno, zda SPO přežije, nebo skončí. "Pro něj je ale bezpodmínečně nutné, aby měl nějakou podpůrnou sílu ve sněmovně, kde Velebova SPO své zástupce nemá," připomíná.

Podle Mrklase má teď Zeman několik želízek v ohni, třeba právě Okamuru a Chovance, kandidujícího na nového šéfa ČSSD.

"Jak to dopadne, je těžké předvídat, Zeman ale bude chtít, aby nová vláda co nejvíce odpovídala jeho představám a měla spíše charakter nějakého poloúřednického kabinetu, v němž budou sedět i jeho lidé," myslí si Mrklas.

Strana práv občanů v minulých týdnech čelila tvrdé kritice, když se ukázalo, že se poměrně významnou měrou podílela na kampani vedené na podporu Zemana v regionech. Doposud totiž není jasné, z jakých peněz byly služby uhrazeny (celková hodnota bezúplatného plnění poskytnutého SPO ve prospěch Zemana je 1,34 milionu korun). Jan Veleba pod tlakem moderátora rozhněvaně opustil i televizní studio DVTV.

"Byla pro mě cenná zkušenost sledovat 'in natura' práci a hlavně praktiky médií a výrobu prefabrikovaných informací sloužících k rozeštvávání lidí," komentuje dnes celou záležitost Veleba bez dalších informací, které by pochybnosti definitivně rozptýlily.

Senátor Jan Veleba odešel ze studia DVTV po otázkách na financování Zemanovy kampaně.