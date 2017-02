Zeman i Veleba chtějí, aby prezidentova Strana práv občanů šla do voleb s Okamurou. Ten nesouhlasí

AKTUALIZOVÁNO před 22 hodinami

Předseda Strany práv občanů Jan Veleba chce, aby jeho strana kandidovala do sněmovních voleb společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Okamura však zatím o námluvy nestojí a plánuje jít s hnutím do voleb samostatně.

Praha - Strana práv občanů (SPO) by podle svého předsedy Jana Veleby měla kandidovat do sněmovních voleb společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Veleba to řekl na sobotním volebním sjezdu strany, kde byl jako jediný kandidát opětovně zvolen do čela strany.

Se spoluprácí s SPD souhlasí i čestný předseda strany prezident Miloš Zeman. Podle něj by SPO měla na volební spolupráci kývnout jen tehdy, když do ní půjde v rovnoprávném postavení. Kandidátky by podle prezidenta měly být sestaveny na principu "zipu", kdy se na volitelných místech budou střídat kandidáti obou stran. Pokud se takový model neprosadí, je lepší samostaná kandidatura, řekl delegátům sjezdu Zeman.

Veleba uvedl, že názor jeho, předsednictva i Zemana ohledně sněmovních voleb je jasný, a to aby strana kandidovala společně s SPD. S ní již spolupracovala při podzimních krajských volbách.

Prezident delegátům poradil, aby ve spolupráci pokračovali i ve sněmovních volbách, protože obě strany spojuje blízký program. Odmítl koalici, která by znamenala nutnost překonat desetiprocentní hranici. Navrhl, aby byla vytvořena společná kandidátka SPD s podporou SPO, i když to označil za obcházení volebního systému. V takovém případě totiž překonání desetiprocentní hranice není nutné. Spolupráce by podle Zemana ale musela být rovnoprávná. Pokud se straně s hnutím Okamury nepodaří na důstojných podmínkách domluvit, má podle Zemana kandidovat samostatně.

Veleba připustil, že pravděpodobnost dohody s SPD je spíše "menší než větší". Pokud se jim shodu nepodaří najít, půjdou s největší pravděpodobností do voleb sami. Jasno o dalším postupu chce mít v březnu. Nabídku spolupráce bude dnes ještě sjezd schvalovat.

Šéf SPD Okamura však tento návrh odmítl s tím, že celostátní konference strany rozhodla o samostatné kandidatuře. Koalici nechce vytvářet kvůli tomu, že by pak musela překročit desetiprocentní hranici získaných hlasů. Dodal však, že se nebrání spolupráci v krajských a komunálních volbách.

Pokud se společný postup obou partnerů nepodaří dohodnout, Veleba chce, aby Strana práv občanů kandidovala samostatně. Program strany by podle něj měl stát na dvou pilířích. Prvním z nich mají být české kořeny, druhým základní práva občanů.

Strana na sjezdu obnovila pozici prvního místopředsedy strany, obsadil ji dosavadní řadový místopředseda Marian Keremidský. Dalšími místopředsedy se stali poradce Zemana Martin Nejedlý, šéf SPO v Ústeckém kraji Petr Šmíd a předseda stranické buňky v Moravskoslezském kraji Karel Sládeček.

SPO, která není zastoupená v Poslanecké sněmovně, ale má dva senátory, vznikla v prosinci 2009. V lednu následujícího roku změnila název na Strana práv občanů - zemanovci (SPOZ). Předsedou strany byl krátce expředseda ČSSD a současný prezident Miloš Zeman. Po prohraných sněmovních volbách v květnu 2010 však na post rezignoval. V roce 2013 byl zvolen čestným předsedou. V březnu 2014 vypustila strana ze svého názvu slovo zemanovci.

