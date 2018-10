Šéf KSČM Filip si udržel místo v čele strany a zaútočil na své kritiky z Restartu

I po sobotním jednání Ústředního výboru KSČM zůstává v čele strany Vojtěch Filip. Zasedání ale ukázalo, že přibližně třetina delegátů není spokojena s jeho působením a chtěla by v čele strany změnu. Filip se svým příznivci ale využili prozatímní převahy a naopak ostře kritizovali své oponenty.

Praha - Pokud by někdo vycházel pouze z toho, co řekl předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání sobotního Ústředního výboru KSČM, mohl by si myslet, že jednání nebylo ničím zvlášť zajímavé a nestálo ani příliš za pozornost. Ovšem realita byla jiná.

Vojtěch Filip musel čelit celé řadě kritických názorů a v jednu chvíli mu dokonce hrozilo odvolání. O napjaté situaci svědčí i to, že zasedání se oproti plánu pořádně protáhlo, trvalo téměř osm hodin a tisková konference byla posunuta o dvě hodiny.

"Zabývali jsme se jak volbami komunálními, tak senátními, myslím si, že celý ústřední výbor přijal svůj díl odpovědnosti za ten výsledek v jednotlivých patrech stranické výsadby," začal Filip velmi obecně tiskovou konferenci, na které s ním seděli za jedním stolem téměř všichni členové vedení. Chyběla ale místopředsedkyně Kateřina Konečná, která na letošním sjezdu strany kandidovala na předsedkyni strany. Podle Filipa prý nemohla přijít, protože spěchala jinam.

Mnozí komunisté jsou nespokojeni s volebními výsledky, ve kterých strana zaznamenává nejhorší výsledky za poslední léta. Naposledy KSČM neuspěla v nedávných komunálních a senátních volbách, v Senátu nemá nyní vůbec žádného zástupce.

S Kalouskem na jedné straně? To nemůžu

Z důvěryhodných zdrojů přímo ze sobotního jednání vyplývá, že Filipova pozice není zdaleka tak pevná, jak dává najevo. Platforma s názvem Restart, ve které jsou jeho kritici, má celou řadu příznivců. Ti se snažili zařadit do programu zasedání bod o odvolání Filipa, ale neuspěli. Následně nastala debata o tom, aby členové vedení odsoudili činnost Restartu, což se nakonec i stalo. Z Restartu nebyl na setkání s novináři nikdo.

Na šéfovi KSČM mě vždycky “fascinuje”, jak dokáže mluvit a mluvit a mluvit a mluvit - a nic neříci :) Viz i dnešní tiskovka, která začala o dvě hodiny později oproti plánu... Pak si vzal slovo Vojtěch Filip a - no, posuďte :) pic.twitter.com/d0MksXu0ej — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 20, 2018

"K tomu i vedlo usnesení, které vyslovilo zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která vystupovala s tou svou kritikou dříve, než ji byly schopny projednat stranické orgány. Protože ti konkrétní jmenovaní lidé, podporovatelé té platformy, s tím na stranickou schůzi nepřišli," sdělil na dotazy novinářů Filip, který by rád vydržel v čele strany až do dalšího sjezdu v roce 2020.

Na tiskové konferenci Filip neodpověděl konkrétně na dotazy, v čem vidí příčiny volebních porážek, a jak chce získat voliče zpět. Na dotazy Aktuálně.cz ale obhajoval svou současnou politiku, ve které podporuje vládu hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše.

"Velká většina členů ústředního výboru chce, aby byly prosazeny naše programové body, což stojí za to, abychom podpořili vládu. 28 let jsme byli v opozici a lidé říkali, proč vás máme volit, když nic neprosadíte. Teď můžeme něco prosadit, v kampani mi nikdo nevyčítal podporu vlády," reagoval Filip.

Šéf komunistů Vojtěch Filip začal občas konkrétněji mluvit až na dotazy novinářů... Tady reaguje na dotaz @Aktualnecz : Pane předsedo, nevadí vašim voličům, že patříte léta mezi nejspokojenější poslance? Odpověď na videu... pic.twitter.com/pvoHyXevXw — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 20, 2018

Na dotaz, zda by voliči KSČM neuvítali raději pobyt strany v opozici, šéf KSČM odpověděl, že v opozici s Kalouskem (předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek) nebude.

"Nepřejeme si, aby Česká republika byla v permanentní krizi. I vy, novináři, jste popisovali dobu, kdy tady byla vláda bez důvěry, jako krizi. Můžu pochopit předsedy ODS, TOP 09 a STAN, že chtějí odřezat hlavu hnutí ANO a přispět k jeho rozpadu, ale nezlobte se, já nemůžu stát na stejné straně s Miroslavem Kalouskem a jinými," podotkl.