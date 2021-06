Hlasování o nedůvěře vládě bude ve čtvrtek, opoziční koalice odevzdaly podpisy

Schůze Poslanecké sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční ve čtvrtek od 9:00. Koalice Spolu a Pirátů a starostů v úterý odevzdaly podpisy potřebné pro svolání mimořádné schůze. Na tiskové konferenci to oznámil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím nemá zajištěnou podporu.

Lídři obou opozičních bloků poukazují mimo jiné na to, že kabinet podle nich nezvládl boj s epidemií nového koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem.

Podle předsedy ODS Petra Fialy nelze rezignovat na princip, že se vláda opírá o většinu v Poslanecké sněmovně. "Poté, co komunisté deklarovali, že vládu nepodporují, měl premiér požádat o důvěru automaticky. Protože to ale neudělal, je naším naprosto samozřejmým úkolem ověřit, zda má vláda ve sněmovně nadále většinu," uvedl.

Čtvrtek 3/6 v 9.00. To je chvíle, kdy začne schůze o vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD s premiérem AB. Zástupci koalice SPOLU a Pirátů se STAN právě oznamují, že mají potřebné podpisy pro svolání schůze. Na @Aktualnecz samozřejmě sledujeme, co se děje na jevišti i v zákulisí. pic.twitter.com/Le7t9klhCP — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 1, 2021

Jako další důvod k vyslovení nedůvěry vidí předseda Pirátů Ivan Bartoš možný střet zájmů premiéra Babiše. "Česká republika by ve svém čele neměla mít premiéra, který čelí tak vážným obviněním. Řada kauz pak provází tuto vládu a její chráněnce z doby před i po vypuknutí pandemie, včetně přidělování národních dotací v rozporu se zákony či předražených nákupů v době pandemie, které nyní šetří policie," řekl.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky stojí Babišova vláda za "sérií mezinárodních ostud" a ztratila důvěru veřejnosti. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová uvedla, že musí kabinet nést zodpovědnost za neúspěšný boj s pandemií. Vít Rakušan ze STAN členům vlády vyčetl, že nejdou lidem příkladem a jejich chování označil za papalášské.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra, jež má v dolní komoře tři zástupce. Ve sněmovně jsou i tři další nezařazení poslanci.

Zásadní ale bude postoj KSČM, jež má 15 poslanců a která v polovině dubna vypověděla dohodu o toleranci. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že o nedůvěře vládě bude výkonný výbor strany jednat ve středu. Ve čtvrtek, kdy bude o vyslovení nedůvěry jednat sněmovna, to pak probere poslanecký klub.

Pokud by kabinet hlasování o vyslovení nedůvěry neustál, musel by podat demisi. Prezident Miloš Zeman ohlásil, že by nechal Babišův kabinet vládnout do říjnových sněmovních voleb.