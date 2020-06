Vedlejší úmysly nemáme, podpora rozpočtu není podporou Babiše, říká šéf Pirátů Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že podpora půlbilionového schodku rozpočtu, o níž jeho strana uvažuje, neznamená podporu Babišova vládnutí. "Ani ti největší dřívější šíbři v ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Věcech veřejných a TOP 09 nedosáhli na úroveň téměř kompletního ovládnutí země, jak se to podařilo Babišovi," říká Bartoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Mluví také o spolupráci opozice.

Jak moc je pravděpodobné, že podpoříte navržený schodek rozpočtu? A tím fakticky umožníte další existenci vlády Andreje Babiše?

My jsme vládě důvěru v minulosti v žádném hlasování nikdy nedali, a to ze zcela zjevných důvodů. Nemyslím si, že bychom nyní řešili důvěru vládě, teď řešíme rozpočet a to, že země je v krizi. Propad příjmu daní do konce roku je v tuto chvíli odhadován na 213 miliard, pokles HDP o osm procent, automobilový průmysl v dubnu zaznamenal propad 80 procent a rodiny a firmy mají existenční problémy. A do toho všeho je efektivita vládní pomoci mizerná.

Takže podle vás jednání o podpoře schodku není podporou vlády?

Chceme po vládě, aby svými kroky nejen ve věci návrhu úprav rozpočtu směřovala zemi ven z krize. O tom konstruktivně jednáme. Jednoduše tedy řešíme krizi České republiky, ne krizi v komunikaci vládních a vládu podporujících stran. Naší prioritou je pracovat ve prospěch lidí a vyvedení země z krize.

Premiér Babiš váš vstřícný přístup uvítal, ale zároveň si postěžoval, že někteří piráti podmiňují podporu schodku i věcmi, které podle něj nemají s rozpočtem nic společného.

V otázce navýšení schodku státního rozpočtu je pro Piráty zásadní, kam tyto peníze budou směřovat. Chceme, aby všechny obce dostaly kompenzace za výpadek daňových příjmů. Chceme podpořit ty skupiny lidí, které vláda doposud v koronavirové krizi zcela vynechala. Odmítáme, aby sněmovna dala vládě bianko šek na to, jak se bude nakládat s protikrizovými prostředky. Nechceme připustit, aby tuto krizi zneužili komunisté tak, že vezmou peníze samosprávám, což byl jejich požadavek ve vyjednávání s vládou.

A požadujeme také od vlády podporu pro zákony, které úzce souvisí s řešením krize a rozpočtem, jako je urychlené řešení problematiky exekucí či valorizace platů učitelů a rozpočtová pravidla. Toto jsou věci, které jsou pro nás v rozpočtu stěžejní.

To je všechno, co po vládě chcete za podporu schodku? Nebo ještě něco dalšího?

Podstatná část nárůstu schodku - okolo 200 miliard korun - nejsou prostředky, které by vláda mohla utratit, ale pokles příjmů státního rozpočtu. Řada občanů a menších firem stále neobdržela žádnou státní podporu, přestože byli krizí citelně zasaženi. Trváme na tom, aby peníze v rozpočtu byly alokovány do jednotlivých rozpočtových kapitol s jasným určením, aby z nich vláda nemohla financovat předvolební dárečky. To už se nám podařilo do značné míry zajistit. Budeme chtít transparentní registr příjemců veřejných peněz a větší kontrolu rozpočtových změn rozpočtovým výborem.

Současně se snažíme vyjednat jak podporu pro pracující lidi zasažené krizí, kteří zatím chybami vlády na státní pomoc nedosáhli, tak řešení dlouhodobých problémů země, které může krize prohloubit - exekuce. Pokud chceme vývoj v zemi ovlivnit, musíme nyní s ANO jednat. Věřím, že lidé naši současnou snahu ocení. Jednáme bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů.

Nepochybně vás budou za případnou podporu vlády kritizovat jiné opoziční strany. Není pro tuto zemi lepší vládu nepodpořit?

Společně s celou opozicí jsme dotlačili vládu k tomu, aby ze 137 miliard vládní rozpočtové rezervy zbylo 37 miliard, už to samo o sobě je veliký úspěch. Každý se svojí cestou snaží, aby byly naplněny další priority, které máme často společné, třeba dofinancování rozpočtu obcí. Už jen tím, že jsme vstoupili do tohoto jednání, se nám podařilo zajistit, že sněmovna schválila 1200 korun na občana, které částečně pokrývají výpadek příjmů obcí v krizi.

Ale najdete pochopení v opozičních lavicích?

Podle mě kolegyně a kolegové z opozice vidí racionalitu našeho postupu. Nechceme nechat Českou republiku vrtochům komunistů, o které se vláda opírá. Nechceme, aby si vláda za úplatu extremistům schválila bianko šek, který pak bude moci používat fakticky na kofinancování "vládní" kampaně, pomoc vybraným kamarádům a firmám a na tzv. předvolební dárky. Proto je pro nás i transparentnost rozpočtu zcela zásadní.

Podle posledních událostí se zdá, že komunisté nakonec schodek rozpočtu podpoří, i když to původně odmítali. Mění to něco na vašem postoji?

Rozhodně to nemění naše vyjednávací priority.

Další opoziční strany vysvětlují odpor proti schválení schodku tím, že je příliš vysoký a vláda by měla například začít šetřit na výdajích třeba za přebujelý státní aparát.

Jsem přesvědčen, že by vláda navíc měla představit i vlastní úspory na resortech. Tam zatím nesáhla, což mi vzhledem k tomu, jak jsou na dně firmy i domácnosti a že všichni šetrně hospodaří, přijde dost okaté.

Ale co říkáte na požadavek opozice, aby vláda šetřila? Budete ji také k tomuto tlačit?

Do jednání vstupujeme s návrhem jednoprocentních úspor, nikoliv však na platech zaměstnanců. Kde může vláda podle nás ubrat hned? Zejména nemravné mi přijde, když se peníze vydávají na čisté PR resortů, ale fakticky se jedná o PR ministrů, tedy mateřských stran. A když už na plakátě pomoci samoživitelkám není fotka paní ministryně, je vedle toho na výlepu jako náhodou plakát krajského lídra za její stranu. Je to jistě zajímavý způsob, jak zvyšovat viditelnost politiků. To ale šetří peněženky politických stran na úkor státních peněz. Hnutí ANO by mohlo o podobných akcích z doby nouzového stavu přednášet na politické přípravce.

Nepodpoříme politiky s korupční historií

Pokud vládu podpoříte, nepochybně se objeví spekulace, zda se nechystáte po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 na vládnutí s Babišem. Je možné, že toto nastane?

My jednáme celou dobu transparentně, takže v našem postupu nejsou pro lidi "politická překvápka". Jako jediná strana před každými volbami, ať je to komunál, či sněmovna, jako součást našeho programu zveřejňujme povolební strategii. Každý tak může vidět, jak uvažujeme a jak po volbách budeme postupovat.

A jak budete postupovat?

Půdorys pro sněmovní volby v roce 2021 bude velmi podobný jako v roce 2017. Nepodpoříme ani nevstoupíme do žádné vlády s korupčníky, nekompetentními lidmi, lidmi ve střetu zájmů nebo s převahou ministrů z ANO. Vylučuji dopředu byť jen debatu se stranami typu SPD či KSČM a každou formací podobného typu. Věřím, že žádná taková hranici volitelnosti nepřekoná.

Alternativou vlády s Babišem a ANO je nějaký druh spolupráce s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Jak byste si takovou spolupráci představoval vy?

Jak jsem řekl, ve sněmovně spolupracujeme s opozicí velmi úzce. Nejvíce logicky s politicky blízkým hnutím STAN. S každou s vámi jmenovaných stran spolupracujeme ve vedení největších měst České republiky, tedy v Brně a Praze. Utvoření každé z těchto koalic by samozřejmě vyžadovalo nějaké ústupky, které ale nesmí znamenat popření našich programových hodnot a bodů.

Vy jste mimo jiné v minulých dnech Aktuálně.cz řekl, že si kromě spolupráce se všemi stranami nedokážete jiný druh sbližování představit, protože impulzem vstupu Pirátů do politiky byla mimo jiné dřívější aktivita některých stran. Co tím přesně myslíte?

Při jednání o konkrétních zákonech samozřejmě hledáme podporu mezi všemi poslaneckými kluby a stejně tak jsme i my podpořili některé legislativní návrhy poslanců uvedených stran. Stejně tak zveme zástupce všech stran k seminářům nebo debatám. Náš přístup je racionální. To ale neznamená, že a priori chceme s těmito stranami skládat koalice nebo se jakkoliv jinak spojovat ve volbách, které mají být soubojem idejí. Po volbách pak podle vůle občanů na základě výsledků vzniká koalice, kde se tyto ideje dle poměru sil kombinují.

Jestliže nepůjdete do žádného spojenectví s ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 před volbami, není to i proto, že se obáváte ztráty části vašich voličů?

Když jsme jako jediní předložili povolební strategii v roce 2017, uvedli jsme, že je pro nás nepřípustná spolupráce s politiky nekompetentními nebo těmi s korupční historií a že nepodpoříme vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie. Není proto důvod, abychom s takovými stranami spolupracovali ve volbách. V roce 2009, ještě dva roky před založením hnutí ANO, vznikla pirátská strana jako reakce na prostředí korupce a nepotismu. Snažíme se nastavit takovou kulturu politiky, aby se i u potenciálních koaličních partnerů na jejich nominandy takto nahlíželo.

To znamená, že vy jako Piráti byste do žádného společného uskupení před volbami nešli?

Vidím zde jistý prostor pro větší spolupráci některých jiných stran i s výhledem na volby 2021. A to v té konzervativnější části spektra, které dominuje ODS. My jako Piráti jdeme v tuto chvíli do krajských voleb v koalici v Olomouckém kraji se středovými Starosty a nezávislými, což v rámci subsidiarity rozhodly naše krajské organizace hlasováním. Máme otevřené kandidátky a primární volby. V roce 2017 tak kandidovalo na našich kandidátkách do sněmovny několik celostátních i regionálních subjektů. O případné koaliční předvolební spolupráci ve volbách do sněmovny 2021 by rozhodovalo naše celostátní fórum, to jest každý jeden člen pirátské strany v on-line hlasování.

Nebojujeme proti těm, které nenávidíme

Nepochybně jste i na toto téma mluvil v úterý s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem, který opakovaně vyzývá zmiňovanou pětici stran ke společnému postupu. Co říkáte na jeho výtku, že tyto strany, včetně vaší, dělají málo pro porážku Babiše?

Setkal jsem se s ním společně s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Osobně jsem mu řekl, že by měl také trochu respektovat práci lidí v politice a dát si pozor na tzv. friendly fire (střelba do vlastních řad, pozn. red.). Pirátky a piráti jsou velmi aktivní, ostatně řadu věcí, o kterých Milion chvilek na demonstracích mluví, jsme dostali do veřejné debaty a navrhli možná řešení, stejně tak spolupracujeme ve všech patrech politiky.

Takže se vám jeho kritika moc nelíbila?

Naprostá většina našich členů, příznivců i spolupracujících odborníků věnuje politice vedle povolání hodně volného času. Někdo téměř veškerý čas. Pan Minář to podle mě ví, takže jistě chápe, že jeho provokativní apel na politické strany k větší aktivitě bude lidem, kteří politiku sledují, připadat i trochu absurdní. Ti, kteří se angažují, to často vnímají citlivě, neboť sami aktivity občanské společnosti pod hlavičkou Milionu chvilek podporují, a vidí v tom nespravedlnost. Myslím, že to tak cítí i podporovatelé jiných stran.

Minimálně celá řada opozičních politiků považuje za klíčový problém země to, že v čele vlády stojí Andrej Babiš. Proto považují za podstatné zbavit ho moci. Je i toto váš cíl? Nebo máte jiný?

Zásadní problém to samozřejmě je. Jednak celý jeho příběh, jak ke svému jmění přišel a kdo z politiků mu k němu pomáhal. Jde i o jeho obrovský střet zájmů, kde dotační a veřejné peníze, o kterých sám i zprostředkovaně rozhoduje, končí u jeho firem a fakt, že si postupně v celé státní správě dosazuje své lidi z prostředí svého podnikání.

V politické rovině je to ještě daleko horší, neboť řeší pouze PR linku, nikoliv faktickou. Potvrzují to i pravidelné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Česká republika zaostává a propadá se i v protikorupčních žebříčcích. Andrej Babiš ignoruje sucho, vzdělávání, stav veřejné správy, ale i pro 21. století tak důležitou digitalizaci jako službu občanům.

Takže je vaším hlavním cílem konec vládnutí Babiše a jeho hnutí?

Piráti vznikli dva roky před ANO, kvůli šíbrům z ODS, ČSSD, KDU-ČSL a pak i Věcí veřejných a TOP 09. Akorát ani ti největší šíbři nikdy nedosáhli na úroveň téměř kompletního ovládnutí České republiky, jak se podařilo podnikateli Babišovi. Mám rád jeden citát z novějšího dílu Hvězdných válek: "Nebojujeme proti těm co nenávidíme, ale za ty, které milujeme."

Tedy cílem, či spíše motivem, vašeho působení v politice není porazit Babiše nebo někoho jiného.

Cílem politiky Pirátů je svobodná a digitálně propojená společnost, protože jen taková umožňuje vznik bohaté a moderní ekonomiky, která umožní existenci sociálního státu i v budoucnu. Kdo je toto nezištně ochoten realizovat s námi, je naším partnerem. Kdo svým jednáním i politikou jde proti tomu a jedná nečestně ve svůj prospěch na úkor jiných, byl a je naším politickým oponentem.