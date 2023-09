Spor Pavla s Ficem. Prezident jen popsal pravdu, zhoršení vztahů hrozí, míní experti

Na Slovensku vrcholí kampaň před parlamentními volbami a jiskřivá atmosféra se přelila i za hranice. Předseda strany Směr-SSD Robert Fico obvinil českého prezidenta Petra Pavla z nepřístupného zásahu do voleb poté, co hlava státu uvedla, že Fico šíří ruskou propagandu a jeho zvolení by mohlo narušit vztahy mezi zeměmi. Pavel sice volil ostrá slova, situaci ale popsal pravdivě, shodují se experti.

Petr Pavel o svém vztahu k Ficovi hovořil minulý týden na návštěvě New Yorku. "Vyjádřil celou řadu názorů, které odpovídají spíše ruské propagandě než našemu vidění světa, to jsou všechno známé věci. To by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak," uvedl Pavel dle ČTK.

Fica, jehož strana bude 30. září jedním z favoritů slovenských voleb, slova českého prezidenta pobouřila. Uznal, že se s českým prezidentem neshodnou zejména v otázkách řešení války na Ukrajině, podle něj ale tento odlišný pohled nebude mít na vzájemné vztahy vliv.

Jako prezidentovi Česka mu navíc podle Fica nepřísluší komentovat předvolební dění na Slovensku. "Má to být neadekvátně zdvihnutý prst a varování nerozhodnutým voličům, že volba slovenské sociální demokracie povede českou politickou reprezentaci k úmyslnému zmrazení československých vztahů?" uvedl.

"Pokud byl toto účel vašeho vyjádření, nepřijatelně zasahujete do průběhu slovenské volební kampaně a já to musím rázně odmítnout," doplnil Fico, který stál v čele slovenské vlády už v letech 2006 až 2010 a znovu v období 2012 až 2018.

Opravdu je neobvyklé, aby zahraniční političtí představitelé takto otevřeně komentovali vývoj v blízké zemi, uznává Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum Asociace mezinárodních otázek. A to navíc takto brzy před volbami. Je ale podle ní potřeba přihlédnout k tomu, že se Pavel k Ficovi nezačal vyjadřovat sám od sebe, ale odpovídal na novinářský dotaz.

"Bylo by každopádně moudřejší volit mírnější slova. Vyjádření k ruské propagandě lze považovat za relativně ostré, když přihlédneme k tomu, že Petr Pavel je prezident a reprezentuje Česko," dodává. Český prezident má sice pravomoc vystupovat za zemi navenek, zahraniční politiku ale určuje vláda.

Slovenský politolog a prezident Institutu pro mezinárodní otázky Grigorij Mesežnikov nahlíží na jeho vyjádření smířlivěji. "Předpokládám, že zvažoval dopad svých slov. Ale Česko je tak blízké Slovensku, že vzájemné hodnocení vývojů v obou zemích je třeba vnímat s pochopením. Co se odehrává v jedné zemi, zajímá lidi i politiky v druhé," říká a připomíná, že bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus naopak Fica podporují.

I podle někdejší diplomatky, političky a herečky Magdy Vašáryové má Pavel jako prezident suverénní země právo vyjádřit svůj názor. "Měla bych mu spíš poděkovat za to, že se přece jenom trochu snaží česká strana podpořit demokratické síly na Slovensku," říká bývalá velvyslankyně Slovenska v Polsku a Rakousku a také někdejší poslankyně za Slovenskou demokratickou a křesťanskou unii - Demokratickou stranu, která se vůči Ficovi vymezovala.

Slova o nacistech i "míru z Východu"

Experti se navíc shodují, že případné zvolení Fica premiérem by skutečně mohlo zhoršit vztahy mezi Českem a Slovenskem na poli nejvyšší politiky. "Petr Pavel jen zmínil to, co Robert Fico opravdu říká. A ve věcné rovině má pravdu. Pokud se Fico stane premiérem a začne naplňovat své sliby, opravdu hrozí ochlazení vztahů," míní Mesežnikov.

Naráží zejména na to, že Fico se ve svých proklamovaných postojích k zahraniční politice na rozdíl od většiny minulých vlád a také prezidentky Zuzany Čaputové zásadně odlišuje od představitelů Česka. Odmítá například podporovat zbrojení Ukrajiny, která se od února loňského roku brání proti ruské agresi. Neschvaluje také evropské sankce vůči Rusku.

Navíc na svých předvolebních setkáních s voliči prohlásil, že "válka vždy přichází ze Západu a mír z Východu" a že válku na Donbasu vyvolali "ukrajinští nacisté". Podle Mesežnikova je tedy nesporné, že Fico opravdu šíří ruskou propagandu, jak říká prezident Pavel.

Podle Janebové z Asociace mezinárodních otázek ale není zcela jisté, že se Fico po volbách zachová tak, jak slibuje v kampani. "Scénáře, které naznačuje, jsou sice reálné, ale nelze říct, že v zahraniční politice otočí Slovensko o 180 stupňů. Víme, že Fico je pragmatický politik. Vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou navíc velmi silné, tak bych nepředpokládala, že by došlo k nějakému odloučení," říká.

Není to poprvé, co Fico kritizoval Petra Pavla. Začátkem února mu vyčetl, že si po zvolení telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a v rozhovoru pro BBC prohlásil, že si Ukrajina zaslouží stát se po konci války členem NATO. "Teď už nikdo nemůže pochybovat o tom, kdo za ním je. Kdo ho tlačil dopředu, jak ho vymysleli," uvedl Fico na adresu Pavla.

