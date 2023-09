"Rusko plesá." Na Slovensku jde o mnohem víc, než se může zdát, píše New York Times

Když Ukrajina loni na územích osvobozených od ruských okupantů našla masové hroby civilistů, ruský velvyslanec na Slovensku přišel s vlastním objevem. Starosta slovenské příhraniční vsi Ladomirová Vladislav Cuper nechal bagrem srovnat se zemí hroby ruských vojáků z první světové války, oznámil loni velvyslanec Igor Bratčikov a slovenskou vládu vyzval, aby tento čin potrestala, píší New York Times.

Slovenská policie reagovala promptně - a velvyslancovo tvrzení označila za hoax. Jeho výmysl se však ve veřejném prostoru rychle uchytil, hlasitě přiživován proruskými skupinami a dezinformačními weby, známými recyklací moskevské propagandy. Měsíc nato starosta prohrál v obecních volbách s protikandidátkou populistické strany, která brojí proti pomoci Ukrajině.

Tytéž síly, které přispěly k porážce starosty zapadlé obce, dnes mobilizují voliče před parlamentními volbami, které se na Slovensku konají 30. září. V nich bude v sázce mnohem víc.

Ve volbách se nebude rozhodovat jen o tom, kdo bude vládnout malé středoevropské zemi s necelými šesti miliony obyvatel. Naznačí také, zda by se odpor vůči pomoci Ukrajině, který se dnes v Evropě omezuje spíše na okraj politického spektra, mohl uchytit v hlavním proudu.

Průzkumy vede Ficova strana. Slibuje zastavení podpory Ukrajině

V předvolebních průzkumech vede strana Směr-sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica. Tento bojovný politik slibuje, že zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu, odsuzuje západní sankce proti Rusku a spílá Severoatlantické alianci, přestože je Slovensko jejím členem.

Pokud by Fico a krajně pravicové strany nepřátelské vůči Kyjevu dosáhly ve volbách silného výsledku, pak by se jeden z nejzarytějších zastánců Ukrajiny - Slovensko bylo první zemí, která poslala Ukrajině systémy protivzdušné obrany a stíhací letouny - pravděpodobně proměnil v neutrálního diváka s větším pochopením pro pohnutky Moskvy. Mimoto by maďarský premiér Viktor Orbán zřejmě přestal být osamocen v pozici jediného lídra v EU a NATO, který se otevřeně staví proti pomoci Ukrajině.

"Rusko plesá," říká bývalý slovenský ministr zahraničí a velvyslanec v Česku Rastislav Káčer, hlasitý zastánce Ukrajiny. "Slovensko je pro ruskou propagandu velikým úspěchem. Ta pracovala velmi tvrdě a velmi úspěšně na tom, aby zneužila mou zemi jako klín pro rozdělení Evropy," řekl.

Vzhledem k obecnému rozčarování slovenské veřejnosti ze vzájemných půtek mezi prozápadními politiky a také díky hlubokému, ryzímu proruskému sentimentu, jenž sahá až do 19. století, se však Rusko tak trochu dobývá do otevřených dveří.

Více než polovina Slováků věří, že za válku může Ukrajina nebo Západ

Březnový průzkum bratislavského think-tanku Globsec ukázal, že jen 40 procent Slováků dává válku na Ukrajině za vinu Rusku, zatímco 51 procent věří, že jsou za ni "primárně zodpovědné" Ukrajina nebo Západ. V Polsku viní Rusko z agrese proti Ukrajině 85 procent lidí, v Česku je to podle tohoto průzkumu 71 procent.

Ředitel centra boje proti hybridním hrozbám při slovenském ministerstvu vnitra Daniel Milo připustil, že na Slovensku "existuje živná půda pro proruský sentiment". Upozornil, že Kreml a jeho místní pomahači využívají k rozdělování a nahlodávání slovenské společnosti nefalšovaných a hluboko zakořeněných sympatií k Rusku.

Mezi zmíněné pomahače patří zejména populární dezinformační web Hlavné správy nebo skupina motorkářů, která si říká Brat za brata a je napojená na Kremlem sponzorovaný ruský gang Noční vlci. Dopisovatel Hlavných správ Bohuš Garbár byl letos na jaře usvědčen ze špionáže pro Rusko poté, co byl přistižen na kameru, jak přebírá peníze od ruského vojenského atašé. Příznivci skupiny Brat za brata na Facebooku během umělé kauzy kolem hřbitova v Ladomirové vyzývali, aby byl starosta obce "popraven", "upálen zaživa" či alespoň "zpráskán jako pes".

Mnozí Slováci "si vybájili romantickou představu Ruska, které ve skutečnosti neexistuje" a snadno se nechají unést "lžemi a propagandou", říká šéf nevládního Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov, který se sám narodil v Rusku. I proto je podle něj Slovensko zranitelné tváří v tvář úsilí Moskvy podněcovat proruské nálady v naději, že tak oslabí jednotný postoj Evropy vůči Ukrajině. Slovensko je malá země, říká Mesežnikov, ale "když vytáhnete ze zdi byť jedinou cihlu, může se zhroutit".

V to dozajista doufá Ľuboš Blaha, bývalý člen heavymetalové skupiny a autor knih o Vladimirovi Leninovi a Che Guevarovi, dnes poslanec a místopředseda Směru-SD. Ten je také jedním z nejhlasitějších a nejvlivnějších prokremelských hlasů na sociálních sítích, který pravidelně tituluje prezidentku Zuzanu Čaputovou jako "fašistku" a ministry současné prozápadní vlády jako "americké loutky".

Pomoc okupované zemi zřejmě odmítne více států

"Nálada v Evropě se mění," říká Blaha, jenž popisuje konflikt na Ukrajině jako "válku americké říše proti ruské říši", kterou podle něj nelze vyhrát, protože Rusko je jadernou mocností. Předpovídá, že zemí, které odmítají vyzbrojování Ukrajiny, bude brzy většina, zvláště pokud v příštích prezidentských volbách ve Spojených státech zvítězí Donald Trump.

Pokud jde o blížící se volby na Slovensku, zemi zaplavila divoká obvinění z cizího vměšování. Fico obviňuje NATO, že zasahuje do předvolební kampaně; jeho oponenti ukazují prstem na Rusko a Ficovu stranu označují za ruského "trojského koně".

Cuper minulý týden během návštěvy nedotčeného hřbitova v Ladomirové řekl, že podle jeho názoru bylo Rusku zhola jedno, kdo se v jeho obci stane starostou, ale vycítilo vhodnou příležitost odvést pozornost veřejnosti od masových hrobů na Ukrajině a prezentovat se jako oběť.

Cuper říká, že se hrobů nikdy ani nedotkl. Nedotkl se ostatně ani pamětní desky, která byla na hřbitov umístěna po renovaci financované Ruskem v roce 2014 a která jej chybně popisuje jako místo posledního odpočinku 270 Rusů zabitých ve válce. Na hřbitově přitom leží ostatky neznámých vojáků z různých zemí zabitých v bitvě první světové války. Velvyslancův příběh tak byl podle Cupera zcela nepravdivý, ale přesto vzbudil na Slovensku celonárodní poprask.

Video: Místopředseda Smeru Luboš Blaha: Novodobý fašismus přichází ze Západu (5. 9. 2023)